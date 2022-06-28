Самозанятые

Может ли самозанятый быть трудоустроен в компании

На первый взгляд, конечно, нет: ведь налоговая строго преследует схемы подмены трудовых отношений договором с самозанятым. Но закон не запрещает самозанятому работать у вас по ТК и оказывать услуги другим юридическим или даже физическим лицам.

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Закон определяет самозанятого как независимого исполнителя, не связанного трудовыми отношениями с заказчиком. Следовательно, для них нужен другой порядок ведения расчетов и заключения договоров. Но и вариант трудоустройства человека, имеющего статус СМЗ, тоже существует — причем без нарушений закона.

О том, как работать с самозанятыми и какие при этом возможны риски, расскажет Виталий Виноградов, руководитель проекта ВсеЗаймыОнлайн.

Возможные варианты трудоустройства

Оформить документально отношения с самозанятым можно несколькими способами:

  1. Если вы заказываете у него определенную работу, то потребуется гражданско-правовой договор.
  2. Если планируется совмещение самозанятости у другого юрлица и работы по найму у вас — может быть заключен трудовой договор.

Рассмотрим оба варианта подробнее.

По гражданско-правовому договору

Перед тем, как заключать такой договор с самозанятым, необходимо проверить у него наличие соответствующего статуса. В противном случае он будет считаться обычным физлицом, и за него потребуется уплатить НДФЛ и большую часть взносов.

Проверить статус можно по ИНН с помощью сервиса на сайте Федеральной налоговой службы.

Затем можно заключить договор на выполнение требуемых работ или оказание услуг. Он может быть как краткосрочным, так и долгосрочным. Из него следует исключить указания на выплаты, не привязанные к объему работ или их результата, правила трудового распорядка, дисциплинарную ответственность и другие условия, которые могут указывать на трудовые отношения. Их наличие может вызвать подозрение у трудовой инспекции.

В договоре должны содержаться:

  • указание на регистрацию исполнителя как плательщика налога на профессиональный доход;
  • обязательство исполнительно уплатить НПД самостоятельно и предоставить чек по итогам расчетов;
  • обязательство информировать заказчика об утрате статуса самозанятого;
  • ответственность за неисполнение обязательств по договору.

Расчеты с самозанятыми ведутся в стандартном порядке. Платить за выполненную работу можно как наличными, так и переводом на лицевой или карточный счет.

Главное условие — каждую оплату самозанятый должен подтверждать чеком из приложения «Мой налог». Чек нужен для подтверждения расходов при их учете, его можно получить в электронной форме или распечатать.

Хранить чеки нужно в течение пяти (для компаний) или четырех (для ИП) лет. Составлять акт по итогам выполненных работ при этом не обязательно.

По трудовому договору

Человек имеет право совмещать самозанятость и работу по найму. В таком случае с ним можно заключить трудовой договор. Главное условие здесь — работодатель не должен выступать заказчиком у самозанятого. Также желательно следить за тем, чтобы работник не выполнял заказы для конкурентов.

Трудовой договор с самозанятым заключается так же, как и обычно. Выплата зарплаты и расчет НДФЛ и взносов производятся также в стандартном порядке. Налогом на профессиональный доход зарплата облагаться не будет.

Какие возможны риски

Трудовая инспекция и ФНС следят за тем, чтобы организации не использовали самозанятость как способ уйти от налогов. Нарушения они выявляют в ходе проверок или анализе отчетности, реже на них могут жаловаться сами самозанятые или штатные работники. Если обнаружится, что компания подменяет трудовые отношения гражданско-правовыми, то могут последовать штрафные санкции.

Отношения между компанией и самозанятым могут признать трудовыми, если:

  • конкретная организация выступает единственным заказчиком у самозанятого;
  • выплаты самозанятому поступают регулярно, подобно зарплате, либо за факт работы, а не ее результат;
  • самозанятый соблюдает трудовой распорядок — работает по графику, присутствует на территории заказчика, соблюдает дресс-код;
  • организация сама снабжает самозанятого необходимым оборудованием и расходниками;
  • в договоре, заключенном с самозанятым, используются формулировки из Трудового кодекса.

За сокрытие трудовых отношений статья 5.27 КоАП предусматривает штраф: до 10 000 рублей для ИП, до 20 000 рублей для должностных лиц и до 100 000 рублей для юрлиц. Гражданско-правовой договор при этом может быть переквалифицирован в трудовой. Работодатель должен будет уплатить НДФЛ и страховые взносы за каждый месяц работы самозанятого. Также взимается штраф в размере 20% от недоплаченной суммы.

Когда принять на работу самозанятого нельзя

Статья 6 закона № 422-ФЗ запрещает работодателю заключать гражданско-правовой договор с самозанятым, который является его действующим или бывшим работником. С момента увольнения должно пройти минимум два года. Подобное ограничение не позволяет массово переводить работников в самозанятые, чтобы не платить НДФЛ и страховые взносы.

Кроме того, нельзя заключать с самозанятыми договоры поручения или комиссии, а также агентские. Такое лицо не сможет работать, к примеру, риелтором или страховым агентом.

Если вы хотите принять самозанятого как курьера, то должны будете предоставить ему онлайн-кассу и платить отдельно за каждую доставку, а оплата заказов должна приниматься на ваш счет.

Заключение

Привлекать самозанятых можно как для разовой, так и для регулярной работы по гражданско-правовому договору. Порядок работы будет почти таким же, как с физическими лицами. Главное здесь — правильно составить договор, регулярно проверять статус самозанятого и требовать предоставления чеков после проведения оплаты.

При этом привлекать самозанятых вместо штатных работников, чтобы уменьшить налоговую нагрузку, рискованно. За подобные нарушения предусмотрены штрафные санкции вплоть до компенсации неуплаченного НДФЛ. Поэтому заключать договоры с лицами, платящими налог на профессиональный доход, следует осторожно, чтобы их не посчитали трудовыми.

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