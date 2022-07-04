«Ночной бухгалтер». Наказывать за неуплату налогов будут мягче. Грядут поправки в УК

Ну подумаешь, 19 лет

Знаменитые 198 и 199 статьи УК, похоже, всерьез хотят поменять. Суммы, которые считаются неуплатами в крупном и особо крупном размерах, установили еще в 2003 году. И последние 19 лет они не менялись.

Пороги 15-45 млн (крупный размер) и свыше 45 млн (особо крупный) хотят поднять до 30 и 90 миллионов соответственно.

Законопроект уже совсем скоро будет рассматривать правительство.

Действительно ли важно сейчас принять эти поправки в УК, рассказал Антон Свирякин, руководитель проектов в сфере корпоративного управления и налогообложения бизнеса, практикующий юрист:

— Необходимость увеличения порога для привлечения к уголовной ответственности назрела очень давно. Как минимум, у такой необходимости вполне обычные экономические предпосылки. Рассуждения о том, что такое 15 млн рублей в 2003 и в 2022 году, оставим официальной статистике. Но 15 млн сейчас — это месячный оборот малой и средней компании в регионах. Между тем, последствием возбуждения уголовного дела может стать крест на бизнесе. Однозначно, что для бизнеса эти послабления очень кстати. Как известно, заводятся уголовные дела быстро, а с прекращением всё обстоит иначе.

Что-то про НК

В Налоговый кодекс внесли поправку: изменилась норма по расчету НДФЛ организациями с обособками. Правда, перемены коснулись только депозитариев, а не обычных компаний и зарплат сотрудников, как подумали многие.

Экспортно-импортное

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Счет принесите, пожалуйста

Выставлять счета и получать оплату безналом самозанятые теперь смогут прямо в приложении «Мой налог».

Главное, чтобы всех не обязали теперь так делать, опасаются юристы.

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Мем дня

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