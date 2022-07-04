«Ночной бухгалтер». Наказывать за неуплату налогов будут мягче. Грядут поправки в УК

Ну подумаешь, 19 лет
Знаменитые 198 и 199 статьи УК, похоже, всерьез хотят поменять. Суммы, которые считаются неуплатами в крупном и особо крупном размерах, установили еще в 2003 году. И последние 19 лет они не менялись.
Пороги 15-45 млн (крупный размер) и свыше 45 млн (особо крупный) хотят поднять до 30 и 90 миллионов соответственно.
Законопроект уже совсем скоро будет рассматривать правительство.
Действительно ли важно сейчас принять эти поправки в УК, рассказал Антон Свирякин, руководитель проектов в сфере корпоративного управления и налогообложения бизнеса, практикующий юрист:
— Необходимость увеличения порога для привлечения к уголовной ответственности назрела очень давно. Как минимум, у такой необходимости вполне обычные экономические предпосылки. Рассуждения о том, что такое 15 млн рублей в 2003 и в 2022 году, оставим официальной статистике. Но 15 млн сейчас — это месячный оборот малой и средней компании в регионах. Между тем, последствием возбуждения уголовного дела может стать крест на бизнесе. Однозначно, что для бизнеса эти послабления очень кстати. Как известно, заводятся уголовные дела быстро, а с прекращением всё обстоит иначе.
Что-то про НК
В Налоговый кодекс внесли поправку: изменилась норма по расчету НДФЛ организациями с обособками. Правда, перемены коснулись только депозитариев, а не обычных компаний и зарплат сотрудников, как подумали многие.
Экспортно-импортное
Пара новостей, которые вам точно нужно прочитать, если вы занимаетесь ВЭД:
- Российские экспортеры смогут вести ВЭД без прямой оплаты по импорту. Готов перечень случаев для этого
- Производители просят исключить косметику из параллельного импорта. Если так, то покупатели столкнутся с дефицитом
Счет принесите, пожалуйста
Выставлять счета и получать оплату безналом самозанятые теперь смогут прямо в приложении «Мой налог».
Главное, чтобы всех не обязали теперь так делать, опасаются юристы.
Телегу мне, телегу!
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Мем дня
Линейка бюджетных товаров для бухгалтера:
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