Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Наказывать за неуплату налогов будут мягче. Грядут поправки в УК

Уж сколько раз твердили миру... что налоговую уголовку надо смягчать, но воз и ныне там. Поправки в УК должны поднять пороги сумм, которые будут считаться неуплатой крупных размеров.

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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Ну подумаешь, 19 лет

Знаменитые 198 и 199 статьи УК, похоже, всерьез хотят поменять. Суммы, которые считаются неуплатами в крупном и особо крупном размерах, установили еще в 2003 году. И последние 19 лет они не менялись.

Пороги 15-45 млн (крупный размер) и свыше 45 млн (особо крупный) хотят поднять до 30 и 90 миллионов соответственно.

Законопроект уже совсем скоро будет рассматривать правительство.

Действительно ли важно сейчас принять эти поправки в УК, рассказал Антон Свирякин, руководитель проектов в сфере корпоративного управления и налогообложения бизнеса, практикующий юрист:

— Необходимость увеличения порога для привлечения к уголовной ответственности назрела очень давно. Как минимум, у такой необходимости вполне обычные экономические предпосылки. Рассуждения о том, что такое 15 млн рублей в 2003 и в 2022 году, оставим официальной статистике. Но 15 млн сейчас — это месячный оборот малой и средней компании в регионах. Между тем, последствием возбуждения уголовного дела может стать крест на бизнесе. Однозначно, что для бизнеса эти послабления очень кстати. Как известно, заводятся уголовные дела быстро, а с прекращением всё обстоит иначе.

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«Ночной бухгалтер». Наказывать за неуплату налогов будут мягче. Грядут поправки в УК

Уж сколько раз твердили миру... что налоговую уголовку надо смягчать, но воз и ныне там. Поправки в УК должны поднять пороги сумм, которые будут считаться неуплатой крупных размеров.

«Ночной бухгалтер». Наказывать за неуплату налогов будут мягче. Грядут поправки в УК

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