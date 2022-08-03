Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры считают компенсацию за отпуска по правилам почти столетней давности

Руководствоваться порядком из советских документов 1930 года советуют чиновники Минтруда.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Бесценное наследие

Минтруд пишет, что рассчитывать компенсацию за неиспользованный отпуск надо считать по Правилам об очередных и дополнительных отпусках, которые утвердил Народный комиссариат Труда СССР еще 30.04.1930.

Все дело в том, что общий порядок для этого ТК не предусматривает. Есть только ст. 291 ТК, но она, скорее, про исключение, чем правило.

Бухгалтеры не скупятся на иронию:

«Сталина до сих пор боятся? В общем-то могли бы и ввести уже обновлённый сегодняшним днём. Взяв за основу, откинув несуществующие подходы и переформулировав под сегодняшние реалии...»

Юлия Жижерина, директор учебно-консалтингового центра «Мир трудовых отношений», эксперт по трудовому праву предположила:

— Да, интересно, что эти Правила никак не отменят, хотя эти эти моменты давно можно было бы внести в Трудовой кодекс, ведь многое из старых советских нормативных актов уже внесено. Но, некоторые моменты именно этих Правил продолжают действовать, что подтверждает судебная практика, и, как видим, подтверждают госорганы. Может быть, решили оставить своего рода памятник советскому нормативному регулированию и дожидаются столетнего юбилея этого нормативного акта?

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