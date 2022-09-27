«Ночной бухгалтер». Что важно знать работодателям про частичную мобилизацию

Много новостей для работодателей

Сегодня Госдума приняла целый ряд поправок по гарантиям для всех призванных по мобилизации. Коротко о самых важных:

Полезные статьи

Вчера на «Клерке» писали инструкцию для работодателей . Самое главное правило: мобилизованных увольнять нельзя.

Еще больше подробностей опубликовали тут.

На случай, если собираетесь релоцировать бизнес в нынешней ситуации — пример того, что учесть для ОАЭ.

Бухгалтерский бизнес несмотря ни на что: как успешно развиваться? На вебинаре расскажем, как бухгалтеру на аутсорсе выйти на стабильный доход и получить уверенность в себе и бизнесе. Также ответим на вопросы: Как поднять цены без потери клиентов Как сделать сразу правильно и без ошибок Как перейти от беспорядка и операционки 24/7 к управляемому системному бизнесу Встречаемся 29 сентября в 19:00 мск. Записаться

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