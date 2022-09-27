«Ночной бухгалтер». Что важно знать работодателям про частичную мобилизацию

Много новостей для работодателейСегодня Госдума приняла целый ряд поправок по гарантиям для всех призванных по мобилизации. Коротко о самых важных:
- трудовой договор нужно приостановить после того, как сотрудник принес копию повестки;
- если сотрудника уже уволили, приказ надо отменить (это пояснение от Минтруда);
- о возвращении со службы работодателя надо предупредить за 3 дня;
- стаж мобилизованных надо отразить в форме СЗВ-СТАЖ. Форма СЗВ-ТД тоже нужна;
- еще в ТК прописали льготы для членов семей мобилизованных.
Полезные статьиВчера на «Клерке» писали инструкцию для работодателей. Самое главное правило: мобилизованных увольнять нельзя.
Еще больше подробностей опубликовали тут.
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