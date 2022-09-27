Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Что важно знать работодателям про частичную мобилизацию

Есть новости про зарплаты, трудовые гарантии и даже отчетность. Сделали короткий обзор важного.

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«Ночной бухгалтер». Что важно знать работодателям про частичную мобилизацию
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Много новостей для работодателей

Сегодня Госдума приняла целый ряд поправок по гарантиям для всех призванных по мобилизации. Коротко о самых важных:

Новости есть и по возможным отсрочкам для айтишников. Минцифры опубликовало перечень рекомендуемых для отсрочки специальностей. Объясняем, причем тут Госуслуги.

Полезные статьи

Вчера на «Клерке» писали инструкцию для работодателей. Самое главное правило: мобилизованных увольнять нельзя.

Еще больше подробностей опубликовали тут.

На случай, если собираетесь релоцировать бизнес в нынешней ситуации — пример того, что учесть для ОАЭ.

Бухгалтерский бизнес несмотря ни на что: как успешно развиваться?

На вебинаре расскажем, как бухгалтеру на аутсорсе выйти на стабильный доход и получить уверенность в себе и бизнесе.

Также ответим на вопросы:

  1. Как поднять цены без потери клиентов
  2. Как сделать сразу правильно и без ошибок
  3. Как перейти от беспорядка и операционки 24/7 к управляемому системному бизнесу
Встречаемся 29 сентября в 19:00 мск.

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Самые обсуждаемые темы на форуме «Клерка» прямо сейчас:

Экстренный вебинар! Что делать работодателю из-за частичной мобилизации?

Все про воинский учет по новым правилам на вебинаре:

  • информация в военкомат;
  • трудовые отношения после призыва;
  • воинский учет в 1С;
  • заполнение карточек.
​​​​​​​Уже 28 сентября. Успейте записаться, пока есть места!

Ваша наводит порядок в новостях редакция

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Если сотрудника мобилизовали, когда он был в отпуске, удерживать отпускные у него не надо

На время мобилизации действие трудового договора приостанавливается. Но некоторые работники, получившие повестки, находились в отпуске, за который работодатель уже выплатил отпускные. Возвращать их не надо.

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