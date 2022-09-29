Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Заполнять платежки по налогам надо будет по-новому. Штрафы по прослеживаемости все-таки будут

Отдыхаем от повестки с помощью профессиональных новостей. Много изменений грядет уже в ближайшее время.

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«Ночной бухгалтер». Заполнять платежки по налогам надо будет по-новому. Штрафы по прослеживаемости все-таки будут
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Ахтунг

Единый налоговый платеж с 2023 года революционно меняет правила заполнения налоговых платежек.

В частности, надо будет указывать КБК ЕНП, а вот ОКТМО — не надо.

Проект заполнения платежек готов, он заработает, очевидно, с 2023 года.

И наконец появилась ясность с загадочными штрафами за нарушения по прослеживаемости. Сумма штрафов будет до 100 тысяч, внесут поправки в КоАП. Заработает все с 1 января 2024 года.

Еще один важный момент касается счетов-фактур по прослеживаемым товарам. В них надо будет указывать стоимость этих товаров.

Ак Барс Банк проведет вебинар для бизнеса об особенностях и ограничениях международных расчетов

5 октября в 11 часов пройдет вебинар для бизнеса «Особенности и ограничения международных расчетов».

Планируется обсудить:

  • как минимизировать риски ограничения расчетов в долларах США и евро;
  • какие валюты могут стать заменой доллару в расчетах;
  • в каких валютах стран СНГ наиболее комфортная конвертация и платежи.

Спикеры — эксперты Ак Барс Банка Альбина Исмагилова, Захар Плахотный и Ксения Новикова.

Участие — бесплатное, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Не так поняли

Председатель Госдумы сначала сказал в своем Телеграм-канале, что военнообязанным нельзя выезжать за границу по закону о мобилизации.

Потом исправился, сославшись на Минобороны: там говорят, что эта норма в условиях частичной мобилизации не работает.

Светлое будущее

В 2023 году проиндексируют пенсии. На целых 4,8%. А еще вместо пяти пособий будет одно универсальное для беременных и семей с детьми. Законопроект внесли в Думу.

Как сейчас работают маркетплейсы и почему это важно

Продажи на маркетплейсах — быстрый и действенный способ наращивания выручки и поиска новых клиентов.

Но новички часто допускают ошибки, несут убытки и бросают торговлю уже в первые месяцы.

На вебинаре разберем важные нюансы, которые помогут правильно выбрать маркетплейс и успешно запустить новый канал продаж.

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В Трибуне — любопытный пост о переходе на НПД, а в блогах дают чек-лист о том, как принимать дела кадровику.

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Регистрация плательщика НПД

Переход на НПД

Что такое НПД? Это налог на профессиональный доход, всем знакомый как самозанятость. НПД - это еще одна система налогообложения, наряду с УСН и ПСН. Может ли ИП применять данную систему налогообложения или НПД доступно только физлицам, незарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя?

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Будь резче – и люди к тебе потянутся

О том, как грамотно выстроить отношения с подчиненными, написано множество книг и статей. Рекомендации по этому поводу дают многие гуру бизнес-психологии. К подобным рекомендациям нужно относиться внимательно, но необходимо учитывать и собственный опыт руководителя (а когда-то – и подчиненного).

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