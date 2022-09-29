Частичная мобилизация: что делать работодателям. Новое в декларациях / БухСтрим

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Итак, с вами снова я, Елена Ярушкина, главный методолог «Клерка» и руководитель нашего Учебного центра.

Начинаем с серии новостей про частичную мобилизацию. Что делать работодателям да и работникам? Не паникуем и разбираемся. Помните, что отвечал разведчик Абель в фильме Шпионский мост на вопрос, почему он не переживает о том, что его сегодня могут приговорить к смертной казне? Он ответил «А это поможет?». Паника, например, привела к тому, что раскуплены билеты по некоторым международным направлениям и люди стали активно снимать наличку.

В день выхода указа о частичной мобилизации спрос был незначительным — 14 млрд руб. А на следующий день увеличился почти в 9 раз.

Кстати, пока наш опрос показывает, что у почти 70% наших читателей в компаниях никого не призвали.

🔹 Для начала про отстрочки. Тут много путаницы, и конечно будут еще разъяснения от Минобороны. Пока привожу то, что уже точно известно. Во-первых, понятие «отсрочка от военной службы» — на самом деле, довольно сложное, потому что критерии различаются для срочной службы (то есть в мирное время) и для мобилизации.

Т.к. сейчас в России проходит частичная мобилизация, то будем говорить именно об этом варианте.

В статье 18 закона о мобилизации четко прописаны категории граждан, которые могут получить отсрочку от призыва до шести месяцев.

И вот они:

признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до шести месяцев; То есть это не те, у кого в военном билете написано — ограниченно годен. У них нет отсрочки, есть только пока понимание, что их не будут мобилизовывать в приоритетном порядке. Идем дальше по списку отсрочников:

занятые постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем — но если они нуждаются в постороннем постоянном уходе. Или они — инвалиды I группы

те, у кого на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающие без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет;

Есть еще несколько категорий, посмотрите в нашем материале подробнее.

Про студентов на прошлой неделе было много переживаний. Так вот уже официально, указ подписан. Отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, учащимся по очной и очно-заочной формам обучения в организациях среднего профессионального и высшего образования. Но если они учатся первый раз. Второе высшее и средне-специальное уже не подходит. Ну и у студентов заочного отделения такой отсрочки нет. Их могут мобилизовать, если так решит призывная комиссия.

Айтишникам и операторам связи тоже дали отсрочку. Тем, кому уже вручили повестку, надо взять в военкомат копию трудового договора, диплома, заверенную руководством выписку о госаккредитации работодателя и справку от компании о том, в чем занят работник. Это должна быть разработка, внедрение, сопровождение Айти-решений. Есть еще варианты, посмотрите внимательнее в материале.

Переходим к действиям работодателей по мобилизуемым сотрудникам.

🔹 Могут ли сотруднику вручить повестку на работе? Да, могут. Могут и прийти и вручить ему лично. А могут прислать работодателю и тогда он обязан оповестить работника. А еще отпустить его с работы в военкомат и предупредить еще об уголовной ответственности за уклонение.

Эту ответственность на днях ужесточили. Путин подписал поправки в Уголовный кодекс. За уклонение от военной службы теперь могут дать до 10 лет (раньше срок был до семи лет).

Чтобы приостановить трудовой договор с мобилизованным сотрудником, он должен предоставить работодателю копию повестки. Для приостановления трудового договора работодатель издает приказ.

На основе приказа сотруднику начисляют и выплачивают зарплату за все отработанные, но еще не оплаченные дни. То есть платят, не дожидаясь даты выплаты зарплаты.

Выплатить надо все причитающееся, например:

командировочные расходы;

единовременные поощрительные и другие выплаты;

выплаты в связи с праздничными днями и юбилейными датами;

оплату питания;

материальную помощь;

отпускные;

оплату учебного отпуска.

Допник к трудовому договору составлять не надо.

Еще что важно для самих мобилизуемых, донесите работникам. Период прохождения военной службы войдет в стаж для пенсии. Мобилизованные получат статус военнослужащих, и им предоставят все гарантии, которые имеют контрактники.

🔹 Что делать частному бизнесу, пока ответов мало.Вот в этом материале юристы разобрали разные сценарии. Посмотрите, почитайте.

Если кратко, то вот главное из материала. Нужно ли закрывать ИП или ликвидировать общество, если призвали? Ну, например, учредителя единственного? В законе нет прямого указания на это. Что это значит в переводе на простой язык? Да это значит, что пока ничего не понятно. И до конкретных разъяснений Минюста или ФНС мы советует не принимать шагов по ликвидации бизнеса.

А вот оформить доверенность на представление интересов обязательно надо! Для совершения необходимых действий и подписания требуемых документов мы рекомендуем оформить соответствующие доверенности на доверенных лиц. Срок полномочий в доверенности можно указать любой, возможно также предусмотреть право передоверия.

Второй шаг — заключить договор доверительного управления. Так вы юридически оформите передачу прав управления имуществом (включая, долей, акциями в хозяйственном обществе). Этот инструмент является схожим с доверенностью, так как также позволяет совершать необходимые действия и подписание требуемых документов для юридического лица.

И третья рекомендация предпринимателям, которые подпадают под мобилизацию — передать электронную цифровую подпись. Так можно будет удаленно подписывать отчетность, договоры и другие документы, участвовать в торгах.

Важно оформить документы, подтверждающие передачу электронной цифровой подписи доверенному лицу. В качестве таких документов юристы рекомендуют оформить:

внутренний локальный акт организации об использовании электронной цифровой подписи;

доверенность на передачу электронной цифровой подписи;

договор, регулирующий права, обязанности и ответственность лица, кому передают электронную цифровую подпись.

Кстати, про ЭЦП. С 1 января 2023 года старые ЭЦП, полученные в коммерческих удостоверяющих центрах, прекратят действие. Оформлять электронную подпись надо в ИФНС. Для этого нужен паспорт, СНИЛС и ключевой носитель. Получать подпись обязательно надо лично. В ФНС уверяют, что подписи в ИФНС уходит не более 15 минут. Отпишитесь в комментах под этим видео, как у вас проходило оформление ЭЦПешки?

🔹 Отдельно остановлюсь на том, что делать, если мобилизуют генерального директора. Да, понятно, что за ним остается рабочее место и трудовой договор приостаналивается. Но для самого бизнеса это опасно. Юристы советуют изучить устав на предмет того, предусмотрено ли назначение лица, замещающего гендира при его отсутствии. Если в уставе ничего про это не сказано, юристы рекомендуют его дополнить. Также можно оформить доверенность, по которой будут предусмотрены полномочия на совершение действий / подписание документов (особенно актуально, если срок полномочий руководителя подходит к концу).

Думаю, про мобилизацию хватит. Переходим к нашим чисто бухгалтерским новостям. Во-первых, коллеги, у нас скоро крутой бесплатный вебинар про персональные данные. Все слышали, что теперь компаниям надо по-новому с ними работать?

🔹 Мы попросили спеца Юлию Жижерину в этой теме рассказать, какие новые документы надо оформлять и как исправить старые. Во-первых, уведомление в Роскомнадзор поменялись. Во-вторых, приказы и положения точно надо менять. И да, вебинар бесплатный. Записывайтесь.

🔹 Бухгалтерско-кадровые новости не перестают радовать (в кавычках конечно, я ведь еще не сошла с ума). Вместо СЗВ-ТД данные для электронной трудовой книжки будут в форме ЕФС-1. Туда же войдут договоры ГПХ. После объединения ПФР и ФСС в 2023 году отменят форму СЗВ-ТД. Данные о приемах-увольнениях, стаже, зарплате и т.д. надо будет включать в большой единый отчет ЕФС-1. Для данных о трудовой деятельности там будет подраздел 1.1.

Основное отличие в том, что с 2023 года в СФР надо будет передавать сведения не только о трудовой, но и иной деятельности, то есть по договорам ГПХ.

Для договоров ГПХ будут новые виды мероприятий, которые надо указывать в графе 3:

НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ;

ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА ГПХ.

Срок сдачи этого подраздела:

при приеме при увольнении — на следующий рабочий день;

при заключении и прекращении договора ГПХ — на следующий рабочий день;

при переводе на другую постоянную работу — до 25 числа следующего месяца;

при выборе бумажной или электронной трудовой книжки — до 25 числа следующего месяца.

Ну короче не расслабиться ни одного дня. Надеемся, что хотя бы в 1С ЗУП все эти напоминалки настроят, чтобы никто не забывал про новую отчетность из работодателей.

🔹 Ну и чтобы вы вообще не скучали, с изменениями отчетности подъехали и налоговики. За 2022 год надо будет отчитываться по налогу на прибыль на новом бланке. Поменялись титульный, лист 03 и 04. Но там для малого числа компаний коды. Изменения незначительные, но обязательно в 23 году, когда будете заполнять декларацию, не забудьте взять новую форму и изменения учесть.

🔹 Нет-нет, это еще не все про отчетность! Деклу по НДС тоже меняют. Новую декларацию надо будет сдавать с отчета за 1 квартал 2023 года.

В декларации по НДС обновится раздел 3. Кроме того, будут новые штрих-коды и новые коды операций. Изменения, в частности, касаются налоговых агентов по НДС, которые покупают услуги у иностранных компаний. Кроме того, будет новый код для заявительного возмещения НДС — 08.

Там были терки с налоговиками, какой код писать. Есть письмо ФНС, по которому в этом случае надо ставить код 07. При этом налоговики требуют с бухгалтеров код 08, хотя в нормативке его нет. Вот теперь споры закончатся.

🔹 Новость для компаний, которые работают с самозанятыми. Налоговики пошли проверять схемы с ними. ФНС предупредила, что инспекторы будут пресекать злоупотребления при применении труда самозанятых, когда под видом договоров ГПХ с плательщиками НПД скрыты трудовые отношения. Как понять что вы как заказчик СМЗ в группе риска?

Если самозанятый долго у вас работает, сдает работу в один срок и в одни и те же сроки получают за нее оплату. Плохо, если кроме вас у СМЗ нет других заказчиков (это же касается и работы с ИП). Рискованно, если работы выполняются вашими материалами и на вашем оборудования. Ну, и проверьте договор: там должно быть четко прописано, что конкретно и когда вам должен сдать самозанятый. И не в коем случае не закрепляйте в договоре с СМЗ как в трудовом трудовую функцию.

Прошли времена, когда самозанятые нанимались в компании пачками, а налоговики закрывали на это глаза.

🔹 Ну что коллеги, этот Бухстрим был насыщенным информацией. Что хочу сказать — давайте держаться все-таки без панических настроений. Работа помогает. Не забывайте про наши мероприятия и обучение.

📍 Каждый месяц я лично как руководитель Учебного центра организую выход новых онлайн-курсов. Сейчас, кстати, готовим курс по необычной для бухгалтера теме — интернет-маркетолог. Это для тех, кому вся эта отчетно-кадровая канитель в печенках сидит. И кто хочет сменить профессию на оплачиваемую и востребованную. Еще и налоговых проверок там нет. Давайте, пишите в комментах — как вам идея бросить всю эту бухгалтерию и уйти в маркетинг?