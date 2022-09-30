«Ночной бухгалтер». Новые правила для работодателей по мобилизованным: отпуска, трудовые книжки и внеурочная работа

Что делать работодателям с мобилизованными работниками

Прежде всего, внести в трудовую книжку запись о приостановке трудового договора. После этого сама трудовая книжка остается у работодателя на время службы сотрудника.

Пока нет определенности с отражением таких изменений в форме СЗВ-ТД. Вероятно, скоро разъяснения будут.

Предприятия, получившие кредиты по программе ФОТ 3.0, смогут сохранить льготную ставку 3%. Все ведь помнят, что для этого надо максимально сохранить численность сотрудников предприятия? Приостановка трудового договора с мобилизованным на этот показатель в худшую сторону не повлияет.

Далее, мужчинам, которые пока не попали под мобилизацию, предоставить отпуск можно. Никаких запретов на это нет.

Тем же, кто все-таки уходит, многие крупные компании будут платить дополнительные выплаты. И самим сотрудникам, и их семьям.

Если у сотрудника или сотрудницы призвали члена семьи, то привлекать их к ночной или внеурочной работе без их согласия нельзя. Речь про семьи, где есть дети до 14 лет.

Про студентов

Важное пояснение для тех, кто переживает за студентов. Согласно указу Путина, отсрочку получают те из них, кто получает образование соответствующего уровня впервые. Речь про бакалавриат, специалитет, магистратуру — и среднее профессиональное образование.

Не про мобилизацию

В продолжение вчерашней темы детских пособий. Так называемое универсальное пособие, которое заработает со следующего года, будет рассчитываться особым образом. Там будет другой расчетный период.

Центробанк продлил ограничения на вывод денег за границу. На этот раз — до 31 марта 2023 года.

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