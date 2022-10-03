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241 миллион убытков за бездействие: судебная практика в сфере исполнения госконтрактов

Последние изменения уголовного законодательства делают практику возмещения убытков по контрактам в сфере гособоронзаказа еще актуальнее.

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241 миллион убытков за бездействие: судебная практика в сфере исполнения госконтрактов
Иллюстрация: «Клерк»

При исполнении контракта по гособоронзаказу поставщик обратился к заказчику с просьбой изменить условие о цене в связи с курсовой разницей валют. Сумма такого увеличения должна была составить 241 млн. руб.

Минобороны (заказчик) такие изменения так и не согласовало в правительстве. Суды первой и апелляционной инстанций отказали поставщику в удовлетворении требования о возмещении убытков, поскольку посчитали, что у заказчика нет обязанности по внесению изменений в контракт, стороны контракт исполнили, акты сверки подписали без замечаний.

АС МО в постановлении от 15.09 2022 по делу № А40-114378/2021 посчитал иначе и отменил решения нижестоящих судов. Коллегия судей указала, что закон № 275-ФЗ допускает корректировку цены контракта, наделяя полномочиями на согласование такого изменения заказчика – Минобороны (ч. 5 ст. 6 закона о ГОЗ).

Суд кассационной инстанции согласился с доводами истца о том, что основанием для взыскания убытков является не нарушение Минобороны России своих обязательств по контракту, а незаконное бездействие как органа государственной власти в части неосуществления своих публично – правовых полномочий по внесению соответствующего предложения (проекта) в правительство в целях принятия решения, предусмотренного частью 5 статьи 6 закона № 275-ФЗ, повлекшее невозможность изменения цены в установленном законом порядке.

Выводы суда могут быть распространены не только на сферу контрактов по гособоронзаказу, но и на любые контракты по закону № 44-ФЗ, изменение которых зависит от обращения заказчика в правительство или иной орган публичной власти (п. 2-4, 8, 9, 11, 13 ч. 1 ст. 95, ч. 65.1 ст. 112 закона № 44-ФЗ).

Бездействие заказчика в таких случаях может привести к судебному разбирательству о возмещении убытков.

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