241 миллион убытков за бездействие: судебная практика в сфере исполнения госконтрактов

При исполнении контракта по гособоронзаказу поставщик обратился к заказчику с просьбой изменить условие о цене в связи с курсовой разницей валют. Сумма такого увеличения должна была составить 241 млн. руб.

Минобороны (заказчик) такие изменения так и не согласовало в правительстве. Суды первой и апелляционной инстанций отказали поставщику в удовлетворении требования о возмещении убытков, поскольку посчитали, что у заказчика нет обязанности по внесению изменений в контракт, стороны контракт исполнили, акты сверки подписали без замечаний.

Суд кассационной инстанции согласился с доводами истца о том, что основанием для взыскания убытков является не нарушение Минобороны России своих обязательств по контракту, а незаконное бездействие как органа государственной власти в части неосуществления своих публично – правовых полномочий по внесению соответствующего предложения (проекта) в правительство в целях принятия решения, предусмотренного частью 5 статьи 6 закона № 275-ФЗ, повлекшее невозможность изменения цены в установленном законом порядке.

Выводы суда могут быть распространены не только на сферу контрактов по гособоронзаказу, но и на любые контракты по закону № 44-ФЗ, изменение которых зависит от обращения заказчика в правительство или иной орган публичной власти (п. 2-4, 8, 9, 11, 13 ч. 1 ст. 95, ч. 65.1 ст. 112 закона № 44-ФЗ).

Бездействие заказчика в таких случаях может привести к судебному разбирательству о возмещении убытков.