«Ночной бухгалтер». ПФР сам запутался в самозанятых и других запутал. За что «Клерку» дали медаль Пачоли

Про уходы от ответов

Казалось бы, самозанятые в России уже не первый год работают, и все равно ПФР не все знает про них. Ну или просто специально запутывает. Ситуация: физик работал на ГПХ, оказал услуги, но когда ему заплатили, он был уже самозанятым. Что с СЗВ-М?

Вопрос задали Пенсионному фонду, но там в ответ промычали стандартную формулировку. Типа «если самозанятый не выдал чек, то он считается физиком». Спасибо, кэп!

На всякий случай напоминаем: самозанятый может работать с кем-то по договору ГПХ как физик. Но вы сами знаете, что привет НДФЛ :)

Не опять а снова

Вести про мобилизацию: похоже, что ее закончили. Об этом власти сделали уже несколько заявлений. Даже говорят, что указ о завершении не нужен.

Уже мобилизованные тем временем разбираются с тревожными новостями для бизнеса. Если предприниматель не успеет передать дела, то его сотрудников надо принудительно увольнять.

А еще надо ухитриться не опоздать со сдачей РСВ, т.к. отсрочки по этому отчету...нет.

Скучные профессиональные новости

Будут новые коды доходов и вычетов по НДФЛ.

Разбираемся с НДС с электронных услуг иностранных компаний.

При переходе на ЕНП вам нужно знать ответы на массу вопросов! Нужно ли платить налоги за 2022 г. по-новому?

В какие сроки сдавать отчетность за 2022 г.? Как отчитываться по косвенным налогам в 2023 г.?

Как списать безнадежные долги по налогам? Не сгорит ли переплата по налогам?

Как платить налоги в 2023 г.?

Взносы по травматизму платить вместе с ЕНП или отдельно?

Нужны ли уведомления по НДС и взносам? Почему по НДФЛ будет 13 уведомлений?

Как отказаться от перехода на ЕНП? Получите ответы на все эти вопросы на семинаре 10-11 Ноября 2022 г. «Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2022 г. Новые ФСБУ и изменения в Налоговом кодексе 2023 г.» Записаться

Так что там за медаль?!

Крутая, очень крутая медаль теперь есть в копилке «Клерка» – медаль Луки Пачоли! Ее вручают «за многолетний гуманитарный вклад в преумножение знаний граждан Российской Федерации в области бухгалтерского и налогового учета».

Кто такой Лука Пачоли, рассказывали тут.

Наш издатель Марина Снеговская ездила на торжественное вручение. Марина тоже крутая!

Защитите себя от выгорания и станьте самым востребованным бухгалтером! «Клерк» рекомендует бухгалтерам не забывать про собственные цели и амбиции – и приглашает всех специалистов на пятидневный марафон! Вы сможете прокачать свою карьеру, поставить цели и получить навыки, которые позволят вам найти общий язык с директором и повысить доход. Узнать подробности и записаться можно тут

Ваша солнечная редакция