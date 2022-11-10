Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». В новых регионах России временно не будет НДС. Что еще поправили депутаты в НК

Выбрали самое главное из моря поправок в НК, которые сегодня приняли в Госдуме. Спойлер: меняют сразу кучу всего в самых разных сферах.

Версия для печати
«Ночной бухгалтер». В новых регионах России временно не будет НДС. Что еще поправили депутаты в НК
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Ассорти

Итак, поехали. Территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей для договоров, заключенных в 2022 году, местом реализации работ и услуг признаваться не будет. А значит, в этих случаях не будет и НДС. В некоторых случаях будет ставка 0%.

Форму расчета предельной базы в итоге утвердили. Расти база будет в 2,3 раза быстрее, чем зарплаты.

С выплат мобилизованным не будет взиматься НДФЛ. Кроме того, если ИП мобилизовали, ему автоматически продлят патент.

Рубрика «Ахтунг»

Не забудьте до 1 декабря уплатить имущественные налоги. Ну зачем вам лишняя головная боль перед Новым годом?

Бухгалтерский и налоговый учёт ремонтов основных средств: бесплатный вебинар

16 ноября в 11:00 расскажем о бухгалтерских и налоговых последствиях ремонта основных средств в 2022 и 2023 годах.

В программе:

  • бухучёт ремонтов основных средств (ФСБУ 26/2020 и ФСБУ 6/2020): виды восстановления ОС, отличия ремонта от модернизации и реконструкции, порядок учета затрат и оценочные обязательства;
  • налоговый учёт ремонтов ОС: учёт расходов на ремонт на УСН и ОСНО, резерв на ремонт ОС. 

Авторы вебинара: Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»

Записаться

Топ на «Клерке» за день

Три самых крутых материала:

Время на чтение – 20 минут.

Фея-крестная

...в лице нашей прекрасной Елены Ярушкиной выпустила новый выпуск БухСтрима. Все четко, понятно раскладывает по полочкам: что из законов изменили, когда начнет работать и почему. И никакой паники и хаоса!

Медитация

Совершенно случайно наткнулись на способ успокоиться и снять тревогу не выходя из дома. Онлайн-наблюдение...за пандами! Вот ссылка, попробуйте сами:

Ваша залипла на панду редакция

Налоговый мониторинг

Банк России переходит на налоговый мониторинг

С 1 января 2023 года Банк России вступает в налоговый мониторинг. Решение об этом было официально вручено на встрече заместителя руководителя ФНС Дмитрия Сатина и заместителя председателя Банка России Андрея Кружалова.

Повышение квалификации

Интервью

Игорь Мутелика: Люди боятся и меньше ездят в Краснодарский край

Какие сервисы онлайн бронирования заменили ушедшие из страны booking и airbnb, и насколько это успешная замена для краснодарских участников рынка – на вопросы Кублога ответил основатель сети апартаментов Happy 4 в Краснодаре Игорь Мутелика.

Игорь Мутелика: Люди боятся и меньше ездят в Краснодарский край

Мероприятия

Разместить
Чеки

Как агенту выдать чек и не завысить выручку

Кассовый чек – документ, который подтверждает факт оплаты и содержит информацию о продавце, его статусе, товаре (услуге), стоимости, месте расчетов и т. п. Чек, сформированный агентом, должен содержать больше информации, в противном случае недостаточность сведений приведет к завышению выручки.

Как агенту выдать чек и не завысить выручку
Судебная практика по налоговым спорам

Вычеты, проверки и опасные контрагенты: судебная практика по необоснованной налоговой выгоде

Подготовили судебные позиции, которые помогут вам отстоять свою правоту в споре с налоговиками по поводу необоснованной налоговой выгоды и действительного налогового обязательства.

Вычеты, проверки и опасные контрагенты: судебная практика по необоснованной налоговой выгоде
Читать еще