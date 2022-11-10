«Ночной бухгалтер». В новых регионах России временно не будет НДС. Что еще поправили депутаты в НК

Ассорти
Итак, поехали. Территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей для договоров, заключенных в 2022 году, местом реализации работ и услуг признаваться не будет. А значит, в этих случаях не будет и НДС. В некоторых случаях будет ставка 0%.
Форму расчета предельной базы в итоге утвердили. Расти база будет в 2,3 раза быстрее, чем зарплаты.
С выплат мобилизованным не будет взиматься НДФЛ. Кроме того, если ИП мобилизовали, ему автоматически продлят патент.
Рубрика «Ахтунг»
Не забудьте до 1 декабря уплатить имущественные налоги. Ну зачем вам лишняя головная боль перед Новым годом?
Бухгалтерский и налоговый учёт ремонтов основных средств: бесплатный вебинар
16 ноября в 11:00 расскажем о бухгалтерских и налоговых последствиях ремонта основных средств в 2022 и 2023 годах.
В программе:
- бухучёт ремонтов основных средств (ФСБУ 26/2020 и ФСБУ 6/2020): виды восстановления ОС, отличия ремонта от модернизации и реконструкции, порядок учета затрат и оценочные обязательства;
- налоговый учёт ремонтов ОС: учёт расходов на ремонт на УСН и ОСНО, резерв на ремонт ОС.
Авторы вебинара: Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»
Топ на «Клерке» за день
Три самых крутых материала:
- Кассовый разрыв: что такое и как его ликвидировать
- Доработка НМА: как учесть в бухгалтерском и налоговом учете
- Игорь Мутелика: Люди боятся и меньше ездят в Краснодарский край
Время на чтение – 20 минут.
Фея-крестная
...в лице нашей прекрасной Елены Ярушкиной выпустила новый выпуск БухСтрима. Все четко, понятно раскладывает по полочкам: что из законов изменили, когда начнет работать и почему. И никакой паники и хаоса!
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