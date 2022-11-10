«Ночной бухгалтер». В новых регионах России временно не будет НДС. Что еще поправили депутаты в НК

Ассорти

Итак, поехали. Территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей для договоров, заключенных в 2022 году, местом реализации работ и услуг признаваться не будет. А значит, в этих случаях не будет и НДС. В некоторых случаях будет ставка 0%.

Форму расчета предельной базы в итоге утвердили. Расти база будет в 2,3 раза быстрее, чем зарплаты.

С выплат мобилизованным не будет взиматься НДФЛ. Кроме того, если ИП мобилизовали, ему автоматически продлят патент.

Рубрика «Ахтунг»

Не забудьте до 1 декабря уплатить имущественные налоги. Ну зачем вам лишняя головная боль перед Новым годом?

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