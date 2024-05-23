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Консоль.Про
Самозанятые

Как сократить издержки и снизить риски сотрудничества с внештатными исполнителями

С помощью самозанятых бизнес может быстро найти исполнителей для решения срочных, разовых, узкоспециализированных или проектных задач. Но такое сотрудничество несет некоторые риски — снизить их помогает платформа Консоль.Про.
Как сократить издержки и снизить риски сотрудничества с внештатными исполнителями
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое Консоль.Про

Консоль.Про — онлайн-платформа для безопасного сотрудничества с внештатными исполнителями. 

Консоль.Про — официальный партнер налоговой службы, № 32 в списке операторов ФНС. Это дает платформе возможность:

  • Формировать чеки за исполнителей и декларировать доход.

  • Передавать чеки заказчикам без участия исполнителя.

  • Откладывать деньги с каждой выплаты в налоговую копилку.

  • Уплачивать НПД из налоговой копилки за самозанятых.

С помощью Консоль.Про компании, которые сотрудничают с самозанятыми, ИП и физическими лицами без специального статуса, автоматизируют документооборот и минимизируют риски переквалификации отношений в трудовые. 

Помимо того, что такое сотрудничество должно носить сдельный характер, нужно составлять правильный договор, подписывать закрывающие документы, своевременно получать чеки от самозанятых и отслеживать, актуален ли статус исполнителя. 

Если заказчик сотрудничает с одним–двумя внештатниками, проконтролировать все нюансы реально, но чем больше самозанятых — тем более трудоемким становится этот процесс. Растет вероятность ошибок. Платформа Консоль.Про автоматизирует сотрудничество с исполнителями, упрощает работу бухгалтера и снижает риски переквалификации отношений в трудовые.

Кому подойдет Консоль.Про

Платформа подойдет организациям и индивидуальным предпринимателям, которые сотрудничают с внештатными исполнителями в любом статусе — самозанятыми, ИП, физлицами без специального статуса. 

Основные возможности платформы Консоль.Про

  • Консоль.Про самостоятельно заводит ваших исполнителей на платформу и формирует им и компании простую электронную подпись (ПЭП). С помощью нее можно законно подписывать онлайн документы, необходимые для сотрудничества.

  • Компания может подписывать с исполнителями все документы в электронном виде: договоры, дополнительные соглашения, акты. Задания каждому внештатнику выставляются прямо на платформе и там же принимаются. 

  • Есть функционал для массовых и личных выплат. Чеки от самозанятых формируются автоматически и передаются заказчику.

  • Консоль.Про предоставляет шаблоны безрисковых договоров и формулировки для заданий, актов и чеков самозанятых. У заказчика будет полный комплект правильно составленных закрывающих документов. Это поможет минимизировать риски переквалификации и пройти любую проверку.

  • Техподдержка работает 24/7 и отвечает на все вопросы компаний и их исполнителей, даже если они не граждане РФ и плохо говорят на русском языке. 

Почему лучше сотрудничать с внештатниками с помощью Консоль.Про

  • Консоль.Про интегрируется по API со всеми популярными сервисами и программами, которыми пользуются компании, включая 1С. Есть возможность создать White Label платформу — это значит, что исполнители и сотрудники будут работать в системе под брендом компании.

  • Для исполнителей есть проверка благонадежности и безопасности сотрудничества. Платформа проверяет внештатников по всем открытым базам: ГИБДД, ФССП, ФНС и другим. В результате компании получают отчет — насколько с исполнителем надежно сотрудничать, можно ли ему доверить управление автотранспортом, нет ли налоговых рисков.

  • Юристы Консоль.Про проводят для компаний «Анализ рисков» — комплексную проверку процессов сотрудничества с внештатниками. Специалисты проверяют все: от объявлений о поиске исполнителей до договоров, актов и системы оплаты. Смотрят, как выстроено само сотрудничество: нет ли признаков трудовых отношений. В итоге компания получает заключение и дорожную карту по устранению рисков переквалификации, если юристы их находят.

  • Для компаний, которые работают как витрина, например, для маркетплейсов, разработана система сотрудничества с исполнителями по агентской схеме. Через платформу компании заключают договор с продавцами и получают от них вознаграждение только за агентские услуги. Это позволяет не платить налог с каждой продажи дважды.

  • Платформа Консоль.Про гибкая. С ее помощью компания может сотрудничать с любым количеством исполнителей в разных статусах: ИП, самозанятыми, физлицами без специального статуса. Под каждый тип исполнителей и вид оказываемых услуг у компании будет свой сценарий онбординга, чтобы подключение нового исполнителя занимало максимум 15 минут.

Сколько это стоит

Тариф зависит от числа активных исполнителей и от суммы выплат им. Компании предложат оптимальный тарифный план, который будет полностью соответствовать ее запросу.

Автоматизируйте сотрудничество с внештатными исполнителями, чтобы упростить документооборот и минимизировать риски

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