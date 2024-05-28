Как бизнесу сотрудничать с самозанятыми, ИП и физлицами

Работа с внештатниками — лучший выход в ситуации, когда нужны исполнители на разовые задания или на сезонные работы. Как с ними сотрудничать, не допуская ошибок, особенно если самозанятых стало критически много? Вам поможет платформа Qugo.

Что такое Qugo

Qugo — это онлайн-платформа для работы с физлицами на ГПХ, самозанятыми и ИП. Сервис помогает бизнесу автоматизировать финансовые процессы и снизить риски работы с большим количеством внештатного персонала. Регистрация на платформе как для исполнителей, так и для заказчиков не займет более пяти минут.

Кому подойдет Qugo

На нашей платформе вы можете заключить договор оказания услуг с самозанятыми, ИП (могут выступать как в качестве исполнителей, так и в качестве заказчиков) или физлицам без специального налогового статуса, а также юрлицами. Причем исполнитель может быть как гражданином РФ, так и гражданином стран ЕАЭС и СНГ.

Основные возможности сервиса

Выбирая Qugo вы получаете множество возможностей:

Электронный документооборот . Больше не надо задумываться над пересылкой договора и акта по почте. Загрузите шаблон договора на платформу или используете наши готовые варианты — пару кликов и документ подписан обеими сторонами.

Выплаты исполнителям . Сервис помогает автоматизировать выплаты исполнителям, что позволяет снизить операционную нагрузку на бизнес и предусмотреть возможные налоговые и транзакционные риски, а также риски, связанные с переквалификацией отношений в трудовые.

Горячая линия для исполнителей . Специалисты службы поддержки работают ежедневно с 08:00 до 22:00 по Москве и разговаривают на нескольких языках.

Онбординг исполнителей. По желанию заказчика служба поддержки поможет исполнителям зарегистрироваться и ответит на все возникающие вопросы.

Техническая поддержка. Для каждого заказчика создается отдельный канал общения со специалистами технической поддержки и закрепляется личный менеджер.

Консалтинг . Мы всегда готовы ответить на любые вопросы, связанные с сервисом и по работе с внештатными исполнителями. Наши специалисты имеют более 10 лет опыта взаимодействия с персоналом.

Доступ в личный кабинет 24/7 . В любое время вы можете сформировать задание, написать исполнителю, подписать или скачать документы. Вся переписка сохраняется на протяжении периода работы с платформой.

Open API. Возможность бесшовной интеграции в CRM и ERP системы заказчика.

Почему удобно

Qugo — это экосистема для бизнеса.

В ней все автоматизировано: вы можете интегрировать выгрузку всех оплат прямо в бухгалтерскую систему — переносить вручную ничего не надо. Также мы можем сами оплачивать налоги от имени вашего исполнителя при его согласии, что дает дополнительную гарантию для бизнеса и удобство для исполнителя.

Платформа проверяет исполнителей, например, зарегистрирована ли самозанятость или не приближается ли доход к максимальному лимиту. Также в Qugo есть списки недобропорядочных самозанятых, которые не выполняют условия договора, опаздывают по срокам сдачи или аннулируют чеки — такие исполнители не могут брать заказы и откликаться на задания.

Для удобства мы разработали мобильное приложение для исполнителей под разные операционные системы. Привязка к рабочему компьютеру и офису больше не нужна — будьте на связи в любое время с любого устройства.

Qugo — официальный партнер ФНС и аккредитованная IT-компания.

Сколько это стоит

В Qugo все прозрачно — вы платите комиссию в зависимости от оборота в размере от 1% до 4%. Никаких навязанных дополнительных услуг и условий, прописанных мелким шрифтом.

Qugo — это безопасные сделки и множество сервисов в одном окне. Общайтесь, подписывайте договоры и получайте чеки и подтверждающие документы, а сервис возьмет на себя все остальное.

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