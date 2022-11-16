Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Игру в кальмара для бизнеса смягчают: уголовку не будут заводить, если все возместить

Если бизнесмен нарушил закон впервые, будет шанс избежать уголовного дела. Для этого надо будет возместить ущерб гражданину, организации или предприятию. Госдума одобрила закон.

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«Ночной бухгалтер». Игру в кальмара для бизнеса смягчают: уголовку не будут заводить, если все возместить
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Бочка меда?

Суть новой идеи в том, чтобы смягчить наказания бизнесменов за преступления в сфере:

  • незаконного предпринимательства;
  • банковской деятельности;
  • или уклонения от репатриации валютной выручки.

За такие нарушения не будут заводить уголовное дело, но при условии, что преступление совершено впервые и ущерб будет возмещен. Пока закон одобрили в первом чтении, он еще будет меняться.

Если же дошло до «жареного» и уже идет расследование уголовного дела, предпринимателям все равно разрешат заниматься бизнесом на это время. Это пока тоже законопроект, но готовили его по поручению Путина.

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