«Ночной бухгалтер». Игру в кальмара для бизнеса смягчают: уголовку не будут заводить, если все возместить

Бочка меда?

Суть новой идеи в том, чтобы смягчить наказания бизнесменов за преступления в сфере:

незаконного предпринимательства;

банковской деятельности;

или уклонения от репатриации валютной выручки.

За такие нарушения не будут заводить уголовное дело, но при условии, что преступление совершено впервые и ущерб будет возмещен. Пока закон одобрили в первом чтении, он еще будет меняться.

Если же дошло до «жареного» и уже идет расследование уголовного дела, предпринимателям все равно разрешат заниматься бизнесом на это время. Это пока тоже законопроект, но готовили его по поручению Путина.

Осторожно, 115-ФЗ

Самозанятые бухгалтеры обязаны тоже подчиняться всем требованиям антиотмывочного закона. Этим всех обрадовал Росфинмониторинг.

Гринч, который может украсть Рождество

Минфин флегматично напомнил, что льготную ипотеку продлевать не будет и последний день – 31 декабря.

А Собянин сражается за то, чтобы Новый год и Рождество в столице праздновали как раньше, ничего не отменяли из-за известных событий этого года.

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Все хорошо, прекрасная маркиза

Мишустин встретился с главой Роструда, чтоб пообщаться о рынке труда и безработице. Если коротко: у нас все просто замечательно!

«На сегодняшний день занятость демонстрирует рекордные показатели»,заявил премьер.

Ваша блин, а что, скоро праздники редакция