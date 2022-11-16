«Ночной бухгалтер». Игру в кальмара для бизнеса смягчают: уголовку не будут заводить, если все возместить

Бочка меда?
Суть новой идеи в том, чтобы смягчить наказания бизнесменов за преступления в сфере:
- незаконного предпринимательства;
- банковской деятельности;
- или уклонения от репатриации валютной выручки.
За такие нарушения не будут заводить уголовное дело, но при условии, что преступление совершено впервые и ущерб будет возмещен. Пока закон одобрили в первом чтении, он еще будет меняться.
Если же дошло до «жареного» и уже идет расследование уголовного дела, предпринимателям все равно разрешат заниматься бизнесом на это время. Это пока тоже законопроект, но готовили его по поручению Путина.
Осторожно, 115-ФЗ
Самозанятые бухгалтеры обязаны тоже подчиняться всем требованиям антиотмывочного закона. Этим всех обрадовал Росфинмониторинг.
Подборка дня: самозанятые
Важные материалы для самозанятых и всех, кто работает с ними:
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На конференции будут выступать лучшие спикеры страны. Они расскажут о переговорах с клиентами, трендах бухаутсорсинга и изменениях в законодательстве.
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Все хорошо, прекрасная маркиза
Мишустин встретился с главой Роструда, чтоб пообщаться о рынке труда и безработице. Если коротко: у нас все просто замечательно!
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