«Ночной бухгалтер». День налоговика и день бухгалтера сразу в один день. Что там с 31 декабря?

Даниил Егоров поздравил подчиненных с днем налоговика. Рассказал, какие они все классные и ценные, а еще про ориентиры налоговой в работе:

«Мы ценим время, деньги и эмоции каждого и стремимся сохранить их для развития бизнеса и общества».

Читатели «Клерка» присоединились и послали мытарям лучи добра за то, что они тоже люди (а некоторых еще и не заваливают избыточными требованиями, спасибо).

Еще сегодня в России отмечают день бухгалтера. По этому поводу некоторые сервисы решили бухгалтеров переименовать в «главных советников по управлению временем». Звучит как-то слишком пафосно. Предлагайте свои варианты:)

Но вообще довольно символично: день бухгалтера и налоговика в один день. Может, и правда мы можем жить дружно?

На этом с праздниками еще не все. Ходят слухи, что 31 декабря могут сделать праздничным днем. Ну как слухи: в Думе говорят, что могут рассмотреть такой закон. Правда, Песков охлаждает пыл: дескать, в Кремле такой вариант не обсуждается. Но ведь еще не вечер, как говорится :)

Еще один проект, который скоро рассмотрят депутаты – закон, по которому в страхование ИП внесут изменения. По факту, не будет пособия по беременности и родам.

По самозанятым тоже будут изменения: им дадут право на больничные. Впрочем, некоторые до сих пор не разбираются в правилах работы с самозанятыми. Что сделать, чтобы налоговики не переквалифицировали всю эту историю в трудовые отношения? Пост с инструкцией, забирайте.

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Знакомство с экспертом

Лавина под названием «единый налоговый платеж» грозит обрущиться на всех бухгалтеров уже с 1 января. Расскажет, что с этим делать, на вебинаре Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting. Екатерина – автор крутых статей и обучений на «Клерке», почитать о ней больше можно здесь.

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