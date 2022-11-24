«Ночной бухгалтер». Мобилизованных все-таки можно увольнять. Но при особых условиях

Роструд объяснил работодателям, что увольнять мобилизованного на срочном трудовом договоре сразу по призыву нельзя. Сначала идет приостановка трудового договора, а потом – увольнение, но только когда истечет срок действия трудового договора. Предупреждать об увольнении в этом случае не надо.

В помощь кадровику В Трудовой книжке в такой ситуации будет запись: «Трудовой договор прекращен в связи с истечением срока трудового договора, пункт 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».

Кроме уже существующих правил, власти хотят внести в ТК и другую поправку. По ней мобилизованные смогут вернуться на работу после службы, даже если истек срочный договор.

Уроки финансовой грамотности

Сегодня в рубрике – министр финансов Антон Силуанов. Он поведал студентам, куда лучше вкладываться, чтобы сохранить накопления – и выяснилось, что отличный вариант – государственные облигации.

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