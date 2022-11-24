Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Мобилизованных все-таки можно увольнять. Но при особых условиях

Срочные трудовые договоры с мобилизованными это особая ситуация. Там увольнять можно сразу по истечению срока и не предупреждать. Но приостановка трудового договора будет все равно.

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«Ночной бухгалтер». Мобилизованных все-таки можно увольнять. Но при особых условиях
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Роструд объяснил работодателям, что увольнять мобилизованного на срочном трудовом договоре сразу по призыву нельзя. Сначала идет приостановка трудового договора, а потом – увольнение, но только когда истечет срок действия трудового договора. Предупреждать об увольнении в этом случае не надо.

В помощь кадровику

В Трудовой книжке в такой ситуации будет запись:

«Трудовой договор прекращен в связи с истечением срока трудового договора, пункт 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».

Кроме уже существующих правил, власти хотят внести в ТК и другую поправку. По ней мобилизованные смогут вернуться на работу после службы, даже если истек срочный договор.

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