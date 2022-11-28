«Ночной бухгалтер». IT-компании на УСН могут платить пониженные страховые взносы. Налоговики снова будут трясти ваши кассы

«Пониженные тарифы страховых взносов применяются IT-организацией независимо от применяемого ею налогового режима, в том числе при УСН», сделал вывод Минфин. До этого у многих были сомнения, работает ли эта льгота для фирм на упрощенке. Выдыхайте: да, работает.

Но есть нюанс Вы же помните важные условия для пониженных взносов IT-компаний? Это аккредитация и доля профильных доходов 70%. Если эти условия вы соблюдаете, скажем, с середины года, то взносы надо пересчитать на льготный тариф с начала года.

Цифра дня

1 917 000 рублей. Именно столько составит предельная база по взносам в 2023 году.

Погуляли и хватит

Со следующего года налоговики снова пойдут проверять ККТ. Снова – потому что сейчас еще действует мораторий на проверки, но с 1 января он действовать перестанет.

Выручалочка дня

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Важные расчеты

Показатель собственного капитала фигурирует в бухгалтерской отчетности. Но вы знаете, как его считать? Можно по формуле: СК = Активы – Обязательства. А можно иначе. Все варианты расчета изучайте с помощью этого обзора.

Главред рекомендует Новое универсальное пособие для детей в 2023 году принесет с собой много сюрпризов. Чтобы разобраться во всем заранее, наш главред рекомендует почитать статью эксперта «Клерка» Натальи Петровой: она виртуозно разобралась в вопросе и разложила все по полочкам.

Мем дня

Каждый понедельник же, ну:

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