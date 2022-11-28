Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». IT-компании на УСН могут платить пониженные страховые взносы. Налоговики снова будут трясти ваши кассы

Долгожданное письмо Минфина успокоило IT-компании на упрощенке: взносы по пониженным тарифам платить можно. Этого письма бизнес ждал полгода.

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«Ночной бухгалтер». IT-компании на УСН могут платить пониженные страховые взносы. Налоговики снова будут трясти ваши кассы
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

«Пониженные тарифы страховых взносов применяются IT-организацией независимо от применяемого ею налогового режима, в том числе при УСН», сделал вывод Минфин. До этого у многих были сомнения, работает ли эта льгота для фирм на упрощенке. Выдыхайте: да, работает.

Но есть нюанс

Вы же помните важные условия для пониженных взносов IT-компаний? Это аккредитация и доля профильных доходов 70%. Если эти условия вы соблюдаете, скажем, с середины года, то взносы надо пересчитать на льготный тариф с начала года.

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