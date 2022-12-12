Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Налоговики нафантазируют, сколько у вас должно быть сотрудников. И на этой основе доначислят налоги

Ясновидящие? Телепаты? Нет, просто какие-то гениальные мытари. Составили протокол без единой статьи НК, эксперты советуют жаловаться.

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«Ночной бухгалтер». Налоговики нафантазируют, сколько у вас должно быть сотрудников. И на этой основе доначислят налоги
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Я твоя фантазия

Бухгалтер поделилась историей: компанию трясли по самозанятым в течение долгого времени, потом директора вызвали на комиссию и составили протокол. Протокол – шедевральный.

Налоговики прикинули (!) количество необходимых организации работников, а всех самозанятых без разбора запихнули в сотрудники и доначислили. Руководствовались еще и среднеотраслевой зарплатой.

То есть не высчитали из документов, не опросили сотрудников, не сопоставили четкие данные, а...прикинули. На глазок?

Говорят бухгалтеры

«Кто-то ведь сел, посчитал все это, время нашел, это же надо сочинить такое, какие фантазеры-сказочники, им бы книжки писать, востребованы бы наверное были», считают клерки.

Ты видишь сусликов? А они есть

В общем-то, если вы вдруг не заметили прибавку к пенсии этим летом, наверно, вам просто нужно купить очки. Примерно так рассказали, что делать, пенсионерам: «сравнить пенсионные выплаты, полученные за два месяца – до индексации и после. Разница быть должна».

«Разница», если что – максимум 354 рубля 27 копеек.

КоАП крадется незаметно

Статья-напоминалка о том, что важно помнить бухгалтеру, чтобы не попасть на крупные штрафы.

Как не попасть в лапы прокуратуры за непредоставление лицензии

Ребята из Федресурса 15 декабря проведут экстренный вебинар и расскажут:

Что делать, если получили предписание прокуратуры?

  • Как быстро и правильно устранить нарушения по Федресурсу?
  • Как не допустить появление новых нарушений по фин. отчетности, СРО, аудиту, лизингу, реорганизации и другим (более 50 видам) обязательных сведений в Федресурсе?

Узнаете, как прокуратура жестила последние полгода, приходя к юрлицам с серьезными претензиями. Поймете, как этого избежать.

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Ахтунг дня

Пошел обратный отсчет до конца недели: утверждайте график отпусков! Если еще даже не составили, свериться можно здесь.

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Итоговое

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  • читайте репортаж нашего корреспондента Светланы Ивановой о большой налоговой конференции в минувшую пятницу;
  • и крутое интервью издателя «Клерка» Марины Снеговской с налоговым консультантом Евгением Сивковым.

А о том, что грядет в 2023м, подробно написал наш эксперт Александр Анищенко: забирайте и сохраняйте удобную таблицу.

БухЁлка – лучший бухгалтерский корпоратив стартует через две недели!

12 часов хорошего настроения, фуршета, диджеев и полезной информации! Спикеры-эксперты расскажут все о бухгалтерском аутсорсе! Евгения Мемрук поделится секретом, как стать популярным бухгалтером.

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