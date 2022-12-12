«Ночной бухгалтер». Налоговики нафантазируют, сколько у вас должно быть сотрудников. И на этой основе доначислят налоги

Я твоя фантазия

Бухгалтер поделилась историей: компанию трясли по самозанятым в течение долгого времени, потом директора вызвали на комиссию и составили протокол. Протокол – шедевральный.

Налоговики прикинули (!) количество необходимых организации работников, а всех самозанятых без разбора запихнули в сотрудники и доначислили. Руководствовались еще и среднеотраслевой зарплатой.

То есть не высчитали из документов, не опросили сотрудников, не сопоставили четкие данные, а...прикинули. На глазок?

Говорят бухгалтеры «Кто-то ведь сел, посчитал все это, время нашел, это же надо сочинить такое, какие фантазеры-сказочники, им бы книжки писать, востребованы бы наверное были», считают клерки.

Ты видишь сусликов? А они есть

В общем-то, если вы вдруг не заметили прибавку к пенсии этим летом, наверно, вам просто нужно купить очки. Примерно так рассказали, что делать, пенсионерам: «сравнить пенсионные выплаты, полученные за два месяца – до индексации и после. Разница быть должна».

«Разница», если что – максимум 354 рубля 27 копеек.

КоАП крадется незаметно

Статья-напоминалка о том, что важно помнить бухгалтеру, чтобы не попасть на крупные штрафы.

Как не попасть в лапы прокуратуры за непредоставление лицензии Ребята из Федресурса 15 декабря проведут экстренный вебинар и расскажут: Что делать, если получили предписание прокуратуры? Как быстро и правильно устранить нарушения по Федресурсу?

Как не допустить появление новых нарушений по фин. отчетности, СРО, аудиту, лизингу, реорганизации и другим (более 50 видам) обязательных сведений в Федресурсе? Узнаете, как прокуратура жестила последние полгода, приходя к юрлицам с серьезными претензиями. Поймете, как этого избежать. Хочу на вебинар!

Ахтунг дня

Пошел обратный отсчет до конца недели: утверждайте график отпусков! Если еще даже не составили, свериться можно здесь.

Главред рекомендует Где еще можно покупать онлайн, кроме Озона и Вайлдберрис? Наш главред Елена Балаклицкая решила лично собрать в один обзор топ-10 альтернативных площадок.

Итоговое

Подбиваем итоги года по налогам:

читайте репортаж нашего корреспондента Светланы Ивановой о большой налоговой конференции в минувшую пятницу;

и крутое интервью издателя «Клерка» Марины Снеговской с налоговым консультантом Евгением Сивковым.

А о том, что грядет в 2023м, подробно написал наш эксперт Александр Анищенко: забирайте и сохраняйте удобную таблицу.

БухЁлка – лучший бухгалтерский корпоратив стартует через две недели! 12 часов хорошего настроения, фуршета, диджеев и полезной информации! Спикеры-эксперты расскажут все о бухгалтерском аутсорсе! Евгения Мемрук поделится секретом, как стать популярным бухгалтером. Пьем игристое, встречаем Новый год в кругу коллег и делимся опытом. Конференция проходит онлайн и офлайн. Держите подарок – промокод KLERK, он дает скидку 2 000₽. Записывайтесь! Хочу на конференцию!

Ваша много гладит котиков редакция