Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Налоговики опять собираются изменить платежки на ЕНП. Хотя новые правила еще не утвердили

Похоже, у ФНС есть какой-то таинственный новый проект правил будущих платежек на ЕНП, который никто еще не видел.

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«Ночной бухгалтер». Налоговики опять собираются изменить платежки на ЕНП. Хотя новые правила еще не утвердили
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Тайна, которую мы заслужили

На очередном совещании по будущим новым правилам заполнения платежек ФНС предложила сделать статус 01 и оставить ОКТМО до конца января.

Недавно налоговики уже показывали бухгалтерам образец будущей платежки со статусом 01. Но все эти анонсы не имеют законной силы, пока не будут утверждены и не заработают новые правила по платежкам.

И т.к. с учетом всех нынешних предложений ФНС никто проект не видел, он, похоже, еще на доработке. Между тем, до конца года осталось меньше трех недель...

Говорят читатели

«Загадка такая про качели была в журнале „Мурзилка“ в свое время: Туда, сюда, обратно – тебе и мне приятно! Это я к тому, что чем больше таких непоняток, тем дороже наша работа», не сдерживаются клерки от таких новостей.

Свершилось

Выдохните с облегчением: срочно менять ЭЦП не надо, срок перехода на только электронные подписи от ФНС сдвинули. На 31 августа 2023 года.

Продлили, кстати, и мораторий на наказания по валютным нарушениям. Но только если причина таких нарушений – санкции.

Приглашаем вас на бесплатный вебинар, которым мы завершаем цикл «Проект внедрения 1С:ERP глазами главного бухгалтера», посвященный вопросу «Как с минимальными рисками и без авралов перейти на регламентированный учет в 1С:ERP?».

И в этот раз подробно обсудим закрытие месяца.

Дата проведения: 15 декабря, 16:00 по мск.

После вебинара предусмотрено время для ответов на вопросы участников.

Подробнее посмотреть программу вебинара и зарегистрироваться можно на странице мероприятия

Мнение дня

Вопросы по удаленной работе из-за границы поднимаются все чаще, проблемы возникают все ощутимей, так что появляются довольно пессимистические точки зрения. Удаленку из-за границы запретят?

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Облачные кассы кажутся по-прежнему многим чем-то странным и сложным. Некоторые и вовсе считают, что кассы в облаке запрещает 54-фз! В общем, нашла для вас классную объяснялку: почему бояться не надо и что получите, если перейдете «в облако».

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Хорошо освоились с новыми ФСБУ в этом году? Не спешите радоваться. Бухгалтерам готовят новый федеральный стандарт. По инвентаризации.

Какие итоги у самозанятости за последние три года, чего ждать в будущем

На эти вопросы ответит компания Рокет Ворк на своем вебинаре 15 декабря в 11:00 по МСК. На нем ребята расскажут:

  • Самозанятость. Статистика за 2021–2022 год.
  • О законопроекте платформенной занятости.
  • Итоги года НПД в цифрах. Статистика ФНС.
  • Как изменится господдержка самозанятых в 2023 году.

Обсудим, какой рывок совершил спецрежим за последние три года, и спрогнозируем, что будет дальше. Регистрируйтесь – будет интересно.

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