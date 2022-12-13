«Ночной бухгалтер». Налоговики опять собираются изменить платежки на ЕНП. Хотя новые правила еще не утвердили

Тайна, которую мы заслужили

На очередном совещании по будущим новым правилам заполнения платежек ФНС предложила сделать статус 01 и оставить ОКТМО до конца января.

Недавно налоговики уже показывали бухгалтерам образец будущей платежки со статусом 01. Но все эти анонсы не имеют законной силы, пока не будут утверждены и не заработают новые правила по платежкам.

И т.к. с учетом всех нынешних предложений ФНС никто проект не видел, он, похоже, еще на доработке. Между тем, до конца года осталось меньше трех недель...

Говорят читатели «Загадка такая про качели была в журнале „Мурзилка“ в свое время: Туда, сюда, обратно – тебе и мне приятно! Это я к тому, что чем больше таких непоняток, тем дороже наша работа», не сдерживаются клерки от таких новостей.

Свершилось

Выдохните с облегчением: срочно менять ЭЦП не надо, срок перехода на только электронные подписи от ФНС сдвинули. На 31 августа 2023 года.

Продлили, кстати, и мораторий на наказания по валютным нарушениям. Но только если причина таких нарушений – санкции. Приглашаем вас на бесплатный вебинар, которым мы завершаем цикл «Проект внедрения 1С:ERP глазами главного бухгалтера», посвященный вопросу «Как с минимальными рисками и без авралов перейти на регламентированный учет в 1С:ERP?». И в этот раз подробно обсудим закрытие месяца. Дата проведения: 15 декабря, 16:00 по мск. После вебинара предусмотрено время для ответов на вопросы участников. Подробнее посмотреть программу вебинара и зарегистрироваться можно на странице мероприятия

Мнение дня

Вопросы по удаленной работе из-за границы поднимаются все чаще, проблемы возникают все ощутимей, так что появляются довольно пессимистические точки зрения. Удаленку из-за границы запретят?

Главред рекомендует Облачные кассы кажутся по-прежнему многим чем-то странным и сложным. Некоторые и вовсе считают, что кассы в облаке запрещает 54-фз! В общем, нашла для вас классную объяснялку: почему бояться не надо и что получите, если перейдете «в облако».

Осторожно, скользкий поворот

Хорошо освоились с новыми ФСБУ в этом году? Не спешите радоваться. Бухгалтерам готовят новый федеральный стандарт. По инвентаризации.

Какие итоги у самозанятости за последние три года, чего ждать в будущем На эти вопросы ответит компания Рокет Ворк на своем вебинаре 15 декабря в 11:00 по МСК. На нем ребята расскажут: Самозанятость. Статистика за 2021–2022 год.

О законопроекте платформенной занятости.

Итоги года НПД в цифрах. Статистика ФНС.

Как изменится господдержка самозанятых в 2023 году. Обсудим, какой рывок совершил спецрежим за последние три года, и спрогнозируем, что будет дальше. Регистрируйтесь – будет интересно. Зарегистрироваться

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