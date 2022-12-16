Самые популярные обложки «Клерка» за 2022 год. Познакомьтесь с нашим бильд-редактором и ее собакой, узнайте, почему нашего иллюстратора сравнивают с Пикассо

Мы собрали для вас самые веселые иллюстрации «Ночного бухгалтера» уходящего года к не всегда веселым статьям.

«Ночной бухгалтер» – это авторская рассылка «Клерка» с самыми важными новостями за день, редакторским юмором и полезными ссылками о главреда, у которой, к слову, более 45 000 подписчиков – присоединяйтесь и вы).

Но сначала познакомим вас с нашим бильд-редактором Верой Ревиной и расскажем, как она дошла до жизни такой)

Вот что рассказала о себе Вера нашему главреду:

По образованию я – защитник информации, но решила, что пусть этим кто-то другой занимается и пошла картинки рисовать. Художественного образования у меня нет, я самоучка. 99% работы делаю в фотошопе. У меня на компьютере в папочке «клерк» 3900 файлов, с учетом того что там исходник+готовая картинка, получается что за два года я сделала почти две тысячи коллажей. Мне самой не верится, что их так много) Иногда от идеи до реализации может пройти 20 минут, а иногда и несколько часов. Поэтому на такой случай я веду блокнотик, куда просто записываю разные ситуации и мысли. А еще есть секретный, беспроигрышный прием – большая рука которая что-то делает)

Вера работает не в офисе, а на удаленке и ей совсем не скучно, ведь помогает в работе любимица – собака Тайка)

Вера Ревина и ее собака Тайка

С бильд-редактором познакомились, а теперь ТОП коллажей уходящего 2022 года!

Пока Дед Мороз кладет подарки под елку, законодатели навешивают на нее новые «игрушки»: изменения в НДС, НДФЛ, страховых взносах, акцизах, УСН. Гирлянде остается только завидовать такому разнообразию красок!

Статью о нелегкой доле бухгалтеров прочитало почти 8 000 человек, надеемся, что вы это из любопытства. А на самом деле прямо сейчас планируете отдых в горах, а не грустите за горами бумаг.

Комментарии душевные, а новости душные! Хотя зря мы так, есть и приятные. Раз уж для получения всех пенсионных накоплений нужно 22 года – живите, граждане, и не болейте!

Ключевое качество любого бухгалтера – это забота. Иначе как объяснить, что самая популярный выпуск ноября (12 000 просмотров) о том, как помочь директору в смене ЭЦП. Вот и думай потом: кто руководству больше нужен – добрая фея или бухгалтер?

Дорогие бухгалтеры, желаем вам в новом году терпения, счастья и, конечно, здоровья! И сотрудники ваши пусть будут здоровы, а то 182-н отменят, а как больничный платить не разберешь.

Налоговая служба вводит ЕНП, чтобы упростить себе работу с задолженностью и быстрее получать деньги. Эх, год будет не «сливочный», ну хотя бы бизнес совсем не скис.

Хороших новостей днем с огнем не сыщешь, а в ноябре нам аж две прилетело. Во-первых, бизнесу дали шанс исправиться, сказали, если возместит ущерб, то на первый раз простят и уголовку заводить не будут. Во-вторых, нашего иллюстратора сравнили с великим Пикассо, мол фантазия прекрасная и картины смелые. Спасибо!

Кстати, знаете к нам нашла дорожку Вера? В 2020 году, весной она работала в SMM-агентстве, где одним из клиентов была адвокатская контора. Нужно было найти референсы (это такие картинки или фото – источники вдохновения, которые хорошо отражают идею статьи). Именно тогда Вера наткнулась на «Клерк» в первый раз и влюбилась в наши коллажи.

Смотрела их и думала: ух ты какие крутые. А осенью мне написала моя знакомая Ира, оказывается она эти коллажи и делала, и предложила сменить её.

«Клерк» постоянно меняется, сейчас наш бильд-редактор старается сделать для вас главную страницу красивой и интересной визуально, создать особый стиль и атмосферу. Расскажите о ваших впечатлениях, какие коллажи вам понравились больше, может у вас есть свое видение – какой должна быть главная страница «Клерка». Пишите в комментариях!