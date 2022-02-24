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«Ночной бухгалтер». Отменяют справку 182-н. Бухгалтеры не понимают, как платить больничные за 3 дня

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Пока все пишут сами знаете о чем, никто не отменял бухгалтерских проблем. Сегодня про приключения одной справки — 182н: сначала поменяли ее форму, а теперь оказалось, что она и вовсе не нужна.

Семь пятниц на неделе

Совсем недавно из справки 182н убрали строку с подписью главбуха. Теперь справку и вовсе отменяют.

Между тем, 182н нужна для оплаты больничных, в ней отражается зарплата за 2 года и периоды декрета.

С очередным новшеством пока непонятно, как оплачивать первые 3 дня больничных, как положено по закону.

Бухгалтеры пишут:

«Как бы не получилось что справку 182н отменят, а введут две другие.»

«Потом эти две другие справки объединят с 2-НДФЛ и отчитаются как упростили жизнь бухгалтерам.»

Ситуация и в самом деле странная — а еще пахнет подвохом. И наверняка он будет в ответе на вопрос про оплату больничных.

Сами знаете о чем

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