«Ночной бухгалтер». Отменяют справку 182-н. Бухгалтеры не понимают, как платить больничные за 3 дня

Пока все пишут сами знаете о чем, никто не отменял бухгалтерских проблем. Сегодня про приключения одной справки — 182н: сначала поменяли ее форму, а теперь оказалось, что она и вовсе не нужна.

Семь пятниц на неделе

Совсем недавно из справки 182н убрали строку с подписью главбуха. Теперь справку и вовсе отменяют.

Между тем, 182н нужна для оплаты больничных, в ней отражается зарплата за 2 года и периоды декрета.

С очередным новшеством пока непонятно, как оплачивать первые 3 дня больничных, как положено по закону.

Бухгалтеры пишут:

«Как бы не получилось что справку 182н отменят, а введут две другие.» «Потом эти две другие справки объединят с 2-НДФЛ и отчитаются как упростили жизнь бухгалтерам.»

Ситуация и в самом деле странная — а еще пахнет подвохом. И наверняка он будет в ответе на вопрос про оплату больничных.

Сами знаете о чем

Финансовые рынки штормит геополитика: курсы рубля, санкции, банки в шоке...

Вот подборка только некоторых новостей за сегодня:

Призываем вас не паниковать: даже в самой сложной ситуации надо сохранять трезвую голову. Мы обратились к экспертам за советами, вот что они нам отвечают:

А если

Несмотря ни на что, вы включились в ряды инвесторов? Расскажите, о чем бы вы сейчас хотели узнать на Клерке на эту тему.

Про маркеры

Налоговики Воронежской области исключили из ЕГРЮЛ почти половину компаний в регионе. За то, что однодневки. И даже рассказали, как это определяли.

На всякий случай

Полезная статья о том, как заключить договор с самозанятым, чтобы не налететь на проблемы с налоговой — забирайте.

А еще интересный кейс про расторжение договора коммерческой аренды в пандемию — первый в своем роде, который рассмотрел Верховный суд.

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