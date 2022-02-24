«Ночной бухгалтер». Отменяют справку 182-н. Бухгалтеры не понимают, как платить больничные за 3 дня

Пока все пишут сами знаете о чем, никто не отменял бухгалтерских проблем. Сегодня про приключения одной справки — 182н: сначала поменяли ее форму, а теперь оказалось, что она и вовсе не нужна.
Семь пятниц на неделе
Совсем недавно из справки 182н убрали строку с подписью главбуха. Теперь справку и вовсе отменяют.
Между тем, 182н нужна для оплаты больничных, в ней отражается зарплата за 2 года и периоды декрета.
С очередным новшеством пока непонятно, как оплачивать первые 3 дня больничных, как положено по закону.
Бухгалтеры пишут:
«Как бы не получилось что справку 182н отменят, а введут две другие.»
«Потом эти две другие справки объединят с 2-НДФЛ и отчитаются как упростили жизнь бухгалтерам.»
Ситуация и в самом деле странная — а еще пахнет подвохом. И наверняка он будет в ответе на вопрос про оплату больничных.
Сами знаете о чем
Финансовые рынки штормит геополитика: курсы рубля, санкции, банки в шоке...
Вот подборка только некоторых новостей за сегодня:
- ВТБ рекомендовал клиентам-юрлицам воздержаться от валютных операций
- На Московской бирже появился спрос на сильно подешевевшие российские акции
- Apple удалила приложения Промсвязьбанка
Призываем вас не паниковать: даже в самой сложной ситуации надо сохранять трезвую голову. Мы обратились к экспертам за советами, вот что они нам отвечают:
- ЦБ стабилизирует экономику из-за новых санкций. Дефолта не будет, считает эксперт
- Что будет, если Россию отключат от SWIFT
А если
Несмотря ни на что, вы включились в ряды инвесторов? Расскажите, о чем бы вы сейчас хотели узнать на Клерке на эту тему.
Про маркеры
Налоговики Воронежской области исключили из ЕГРЮЛ почти половину компаний в регионе. За то, что однодневки. И даже рассказали, как это определяли.
На всякий случай
Полезная статья о том, как заключить договор с самозанятым, чтобы не налететь на проблемы с налоговой — забирайте.
А еще интересный кейс про расторжение договора коммерческой аренды в пандемию — первый в своем роде, который рассмотрел Верховный суд.
Ваша серьезная редакция
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