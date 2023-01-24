«Ночной бухгалтер». Правила по платежкам вот-вот примут. Налоговики открыли тайну Минфина по ОКТМО

Так что делать-то?

Судьбу загадочного и (слегка) запоздавшего приказа Минфина по платежкам прояснила сама ФНС на своем сайте. Там рассказали, что приказ в Минюсте и вот-вот выйдет. Про самый больной для бухгалтеров пункт – ОКТМО – там сказано следующее. В поле ОКТМО надо указывать 0.

А если банк не принимает такую платежку (пока правила не вышли в свет)? На этот счет ФНС говорит так: можете указывать любой ОКТМО, состоящий из 8 знаков, например, 70000000.

Еще раз на все основные вопросы по ЕНП и ЕНС ответили в этой публикации.

Я решил заполнять уведомления

Тогда вы, конечно, помните, что у вас на это остался 1 день. Ловите подробную инструкцию от нашего эксперта, как не накосячить в деталях.

Последние места на семинар о том, как усилить свое влияние в компании Завтра пройдет крутой семинар для финансовых директоров. Бухгалтерам, которые смотрят в этом направлении, тоже будет полезно. Поговорим, как изменилась роль финансового директора с точки зрения запроса от работодателя. 2-х часовой семинар пройдет завтра в Москве >>> Научитесь добиваться своего в диалоге, грамотно реагировать на манипуляции. И даже контролировать стресс. Записывайтесь бесплатно: мест осталось совсем немного!

К кому придут

Роструд анонсировал трудовые проверки, причем выездные. На сайте ведомства появился целый черный список тех, к кому приедут: проверить, не ждет ли черная метка вас, можно по ИНН.

Главред рекомендует Обратите внимание на любопытную судебную практику по трудовым отношениям. Даже работу без договора могут признать трудовыми отношениями, суд будет на стороне работника.

А какой сегодня ты?

Состояние бухгалтера в начале 2023 года отлично подметила...нейросеть. Наш главред потестировала генерацию картинок на бухгалтерские темы, и получилась очень крутая коллекция. Забирайте себе :)

Важное

Никогда такого не было, и вот опять: перемены нагрянули в декларацию по НДС.

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Хвастаемся

«Клерк» – в топе самых читаемых финансовых СМИ страны! Ура!

Вот пост о том, как мы к этому шли и как нам помогли наши читатели. Вы ❤️

А кто-то не хвастается

Информацию о доходах депутатов и сенаторов больше не будет в публичном доступе: декларации будут «обезличенные». Похоже, придется угадывать, чьи это Жигули и кто же это получил за год скромные 700 тыщ рублей.

Ваша довольная редакция