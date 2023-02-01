Рейтинг платформ для работы с самозанятыми, ИП и физлицами 2023. Снижайте риски, работайте с выгодой и выбирайте лучших исполнителей

На «Клерк» давно существует собственный рейтинг, в который уже вошли более 900 компаний. Здесь банки, СМИ, консалтинговые и аутсорсинговые компании, ритейл, аудиторы и еще много-много других. Рейтинг учитывает оценки и отзывы, которые оставляют пользователи, но это не все.
При ранжировании учитывается:
- есть ли у компании свой блог на «Клерке» и насколько он популярен (если в блоге размещен интересный и полезный контент, у него будет много просмотров и подписчиков);
- реакция компании на отзывы – отвечает ли она на них, решает ли проблемы, возникшие у пользователей (чем лучше обратная связь, тем выше у компании рейтинг).
Сегодня мы познакомим вас с ТОП-15 платформ, которые помогают бизнесу работать с самозанятыми и другими внештатниками.
Qugo
Сайт: b2b.qugo.ru
Рейтинг: 1 место в категории «Самозанятые»
Оценка пользователей: 5,0
Количество подписчиков: 3 365
О компании – это цифровая платформа для работы с самозанятыми, ИП и физлицами по договорам ГПХ. Qugo предлагает сотрудничество в 12 отраслях бизнеса.
Платформа – партнер ФНС, что позволяет ей автоматизировать процессы оплаты и выдачи чеков, обеспечивать быстрый документооборот.
У компании есть свой блог на «Клерке», где она публикует материалы не только на тему самозанятости: управление персоналом, ЕНП, ЭДО, социальные пособия, НДФЛ, трудовые отношения, оказание услуг и другие.
Отзывы:
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Рокет Ворк
Сайт: b2b.rocketwork.ru
Рейтинг: 2 место в категории «Самозанятые»
Оценка пользователей: 3,9
Количество подписчиков: 3 507
О компании: сервис Рокет Ворк берет на себя поиск исполнителей, выплаты и документооборот.
Компания обладает большими компетенциями в сфере кадров, поиска исполнителей и трудовых отношениях, поэтому ее блог рассказывает не только о самозанятых.
Отзывы:
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Мои самозанятые
Сайт: mysmz.ru
Рейтинг: 3 место в категории «Самозанятые»
Количество подписчиков: 4 797
О компании: полная автоматизация процессов работы с самозанятыми, соответствие российскому законодательству – сервис обладает лицензиями ФСБ и ФСТЭК для защиты ЭДО, сертифицирован для работы с банковскими картами. С платформой работают такие известные площадки как Ozon и Самокат.
В блоге компания рассказывает о том, как происходит работа с исполнителями – какие документы необходимо иметь заказчику, как они должны быть оформлены и разбирает сложные ситуации: вдруг исполнитель аннулировал чек, или вышел на больничный, или попросил перечислить вознаграждение на чужую карту?
У компании пока нет отзывов и оценок. Станьте первым!
Сервис создан компанией Apibank, которая также представлена в нашем рейтинге. Вы можете оставить свой отзыв и об этой платформе открытого банкинга.
Самозанятые.рф
Сайт: самозанятые.рф
Рейтинг: 4 место в категории «Самозанятые»
Оценка пользователей: 5,0
Количество подписчиков: 4 531
Отзывы:
О компании: самозанятые.рф – это экосистема для самозанятых и тех, кто работает с ними. Сервис помогает в настройке профиля, оформлении договоров, а также поиске заказов и подборе кандидатов.
Вы найдете больше информации в блоге компании на «Клерке». Здесь она делится опытом и лайфхаками, которые пригодятся любому заказчику и самозанятому.
Какой опыт работы сложился у вас с компанией?
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Наймикс
Сайт: naimix.ru
Рейтинг: 5 место в категории «Самозанятые»
Оценка пользователей: –
Количество подписчиков: 3 558
Отзывы: –
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О компании: на сайте Наймикс представлено более 200 видов деятельности и более тысячи заказчиков. Самозанятый может предлагать свои услуги или находить заказы с подходящей ставкой, удобным графиком и локацией.
Заказчик оценит не только удобство с платформой, но и инструкции и полезные советы, которые Наймикс размещает в своем блоге. Например, в одной статье компания рассказывает, какие мифы ходят о работе с внештатниками. Верить им или нет?
БИРЖААУТСОРСИНГА.рф
Сайт: birzhaautsorsinga.ru
Рейтинг: 6 место в категории «Самозанятые»
Оценка пользователей: –
Количество подписчиков: 1 643
Отзывы: –
О компании: online-площадка для B2B-заказчиков и самозанятых исполнителей. Можно проводить расчеты с исполнителями через СБП, а счет компании в сервисе пополняется не только через счет в банке, но и с помощью карт Visa, MasterCard, МИР.
В своем блоге компания делится опытом и дает полезные советы.
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ЯЗАНЯТ
Сайт: https://www.yaznt.ru/business
Рейтинг: 7 место в категории «Самозанятые»
Просмотров компании в рейтинге: 2414
Отзывы: –
О компании: официальный партнер ФНС, миссия компании заключается в объединении бизнеса и самозанятых для работы на взаимовыгодных условиях. Возможна интеграция с 1С, можно записаться на встречу, где менеджер по видеосвязи покажет все преимущества работы с платформой.
Компания проводит вебинары и другие мероприятия для обучения самозанятых и заказчиков.
Компания еще не успела собрать отзывы о своей работе.
Консоль.Про
Сайт:konsol.pro
Рейтинг: 8 место в категории «Самозанятые»
Количество подписчиков: 187
Отзывы: –
О компании: автоматизирует управление самозанятыми, физлицами и ИП, помогает бизнесу снизить расходы и риски сотрудничества с большим числом исполнителей. У Консоль.Про есть блог на «Клерке», в нем она рассказывает о работе с самозанятыми очень необычно (зато наглядно). Например, в одной статье компания рассказала, почему Джона Сноу оштрафует российская налоговая.
Поделитесь опытом работы с компанией! Какую оценку вы бы ей поставили?
Цифровая HR платформа
Сайт:dhrp.ru
Рейтинг: 9 место в категории «Самозанятые»
Количество подписчиков: – 30
Отзывы: –
Компания сейчас готовит контент для блога на «Клерке» и скоро порадует пользователей. А пока вы можете оставить отзыв, задать вопрос или поставить оценку.
О компании: платформа помогает бизнесу в поиске и управлении внештатными исполнителями. Самозанятые могут искать работу и принимать заказы в приложении.
Сервис проконтролирует не только статус исполнителя, но и проверит паспорт, личную медицинскую книжку и уровень благонадёжности, а заказчику на основе аналитики даст рекомендации по дальнейшей работе.
MadeTask
Сайт: madetask.com
Рейтинг: 10 место в категории «Самозанятые»
Оценка пользователей: 5,0
Количество подписчиков: 249
Отзывы:
О компании: MadeTask – это сервис для работы и расчетов с внештатными исполнителями. Компания помогает бизнесу выплачивать фрилансерам деньги и переводить их в большинство стран мира.
В блоге MadeTask заказчики найдут для себя полезные подсказки – как работать с самозанятыми, на что обращать внимание, какие нарушения можно допустить и как их избежать. Специализация – выплаты зарубежным фрилансерам.
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EasyStaff
Сайт: easystaff.io
Рейтинг: 11 место в категории «Самозанятые»
Оценка пользователей: 5,0
Количество подписчиков: 1 284
Отзывы:
О компании: EasyStaff предлагает услуги по выставлению счетов, помощь в трудоустройстве в ЕС, управлению фрилансерами по всему миру и инвойсингу.
В блоге EasyStaff делится уникальным опытом работы с иностранными исполнителями, работой с разными типами фрилансеров – самозанятыми, ИП, физлицами.
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YouDo
Сайт: b2b.youdo.com
Рейтинг: 12 место в категории «Самозанятые»
Количество просмотров компании в рейтинге: 6
Отзывы: –
О компании: платформа разработана совместно с порталом HeadHunter. Сервис поможет найти надежных специалистов для выполнения любых заданий. Компания автоматизирует документооборот с внештатниками, проводит массовые платежи.
Фактически это – маркетплейс для работы с внештатниками. Среди дополнительных преимущество – возможность создать и отправить уведомление в МВД, если работаете с иностранными исполнителями.
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MassPay
Сайт: masspay.pro
Рейтинг: 13 место в категории «Самозанятые»
Просмотров компании в рейтинге: 5
Отзывы: –
О компании: с помощью сервиса можно переводить деньги не только на карты, но на электронные кошельки исполнителей. .Сервис использует Original Credit Transaction (OCT) – скоростной защищенный метод зачисления на карту.
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Jump.Finance
Сайт: jump.finance
Рейтинг: 14 место в категории «Самозанятые»
Количество просмотров компании в рейтинге: 3
Отзывы: –
О компании: финтех-сервис, создает SaaS-платформы для сегмента B2B в сфере автоматизации выплат и документооборота.Клиентами Jump.Finance уже стали компании из самых разных сфер: таксопарки, автосалоны, службы доставки, аутсорсинговые компании.
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