«Ночной бухгалтер». Правила платежек по ЕНП наконец-то готовы. ИП ломают головы над взносами

Обещанного три года ждут

Минфин обещал – Минфин сделал (с леегеньким таким опозданием на месяц): правила заполнения новых платежек наконец-то приняли. Там прописаны, в частности, статусы 01 и 02.

И конечно, куда без нюансов. Во-первых, задержка повлияла на многих ИП и бухгалтеров: многие к этому времени уже успели сдать первые уведомления, а это значит, что возврат к платежкам им закрыт.

Во-вторых, заработают новые правила только через 10 дней (рано радуемся, получается).

Ну и в-третьих, новые правила по платежкам не сильно решают вопрос с уменьшением налога на взносы у ИП. Об этом дальше.

Семь пятниц на неделе

ФНС буквально вчера сменила свое мнение о механизме по фиксированным взносам на ЕНП. Чиновники сказали, мол, заявление о зачете никакое не нужно, можно отправлять платежки. Из-за этого образовался казус: что делать тем ИП, которые уже отправили уведомления?

Новые вводные такие: если сдали уведомление, заполняйте заявление о зачете. Если не сдали – значит, остаетесь на системе уведомлений. И вот тогда-то заявление не нужно.

Главред рекомендует Уложить в голове всю фантасмагорию по взносам проще с помощью статьи нашего эксперта Натальи Петровой: она там все разложила по полочкам и на примере.

Свет в конце туннеля

Камералка – не выездная, пренебрежительно машут рукой некоторые предприниматели. Бухгалтеры, конечно, знают: не все так просто, как кажется. После камеральных проверок тоже могут быть проблемы. Какие, рассказываем в этом обзоре: почитайте, как все проходит и как избежать трудностей.

А в обычное (непроверочное) время лучше избегать разрывов по НДС. Об этом тоже есть полезная статья в «Трибуне».

С проверками приходят к тем, кто работает с внештатниками Налоговики все чаще доначисляют НДФЛ, взносы и все прочее тем, кто неправильно оформляет договоры, не ведет отчетность или упускает другие важные детали в работе с ИП и самозанятыми. Будьте аккуратны: прийти могут и к вам. Рокет Ворк проводит бесплатный вебинар о том, как избежать таких проверок. Эксперт даст понятные инструкции и покажет на примерах, как навести порядок в работе с внештатниками. Пройдемся даже по технической части в 1С! Записывайтесь, мест осталось мало. Встречаемся 7 февраля в 11:00 мск.

Про кнут и пряник

На закон о госзакупках хотят наложить мораторий до конца СВО. Сроки освоения бюджета в таких контрактах будут быстрее, но контролировать будут по-прежнему жестко. Вот видео с предложением от Валентины Матвиенко:

Свет мой зеркальце, скажи

В общем-то, по итогам января многим бухгалтерам и правда хочется пойти к психологу. Ибо доколе!

Не ходите к психологу с ЕНП, лучше поделиться этой бед ой с коллегами – и получить полезный совет. Для этого вступайте в Сообщество профессиональных бухгалтеров (это быстро и бесплатно).

Ваша работает над собой без психологов, а зря редакция