«Ночной бухгалтер». Самозанятые, оформляйте уголок потребителя. Роспотребнадзор говорит, что иначе вас засудят

Уравнение

По мнению Роспотребнадзора, если у самозанятого нет уголка потребителя, это может выйти боком в суде, если кто-то из покупателей останется настолько недоволен.

Мол, в случае рассмотрения такого дела суд приравняет самозанятого к ИП.

На каком основании это произойдет, РПН не пояснил. Между тем, закон о защите прав потребителей самозанятых не касается, они там никак не прописаны.

Бухгалтеры пофантазировали от души, где в таком случае надо оформлять уголок потребителя: «Прямо в квартире, над духовкой, где тортики выпекаются» «Ещё на лобовом стекле грузовика, причем так, чтобы издалека видно было!!!» «А репетитор на шее может носить, на веревочке. Все меньше остается от заявленной простоты»

Между тем, юристы напоминают: привлечь к разбирательству в арбитражном суде самозанятого, не являющегося индивидуальным предпринимателем, невозможно.

Это подтвердил «Клерку» и Антон Свирякин, руководитель проектов в сфере корпоративного управления и налогообложения бизнеса и практикующий юрист:

– Если гражданин, применяющий специальный налоговый режим НПД, не зарегистрирован в качестве ИП, то требования закона о защите прав потребителей к нему неприменимы. Однако, если посмотреть на ситуацию глазами гражданина-потребителя, который может быть потенциально обманут недобросовестным самозанятым-исполнителем, то подобное требование уже не кажется избыточным. Окончательные выводы можно будет сделать после того, как появится соответствующая судебная практика.

Опять двадцать пять

Мы знаем, вы скучали по этой теме:

Между тем, проблем с ЕНП у бизнеса накопилось так много, что ФНС собирается открывать специальные центры для их решения.

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Скептики

О безопасности данных думают еще и банки: теперь будет работать схема, где подозрительные переводы для безопасности клиентов банки будут замораживать на два дня.

Правда, и у этой инициативы нашлись скептики на «Клерке»:

«И как всегда всё это сработает совсем в другую сторону! Все платежи в сторону „мошенников“ (как их обозвали здесь) будут оформлены в первоочередном порядке в течении пары секунд. Всё срочное и обычное, включая и уплату налогов с какой-то подозрительной Тулой, будут задержаны на два дня».

Скачайте пожалуйста

Многие сайты стали просить покупателей / пользователей установить сертификат Минцифры для безопасной оплаты покупок.

А в самом Минцифры пообещали список источников, откуда такие сертификаты скачать.

Ваша меланхоличная редакция