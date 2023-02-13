Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Вопросы ЕНП помогает решать Телеграм. Иначе до налоговиков не достучишься?

ЕНП достал уже самих налоговиков. Настолько, что им приходится круглосуточно отвечать на вопросы бухгалтеров. А для этого приходится сидеть в чатах 24/7.

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«Ночной бухгалтер». Вопросы ЕНП помогает решать Телеграм. Иначе до налоговиков не достучишься?
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Нет, Телеграм не платил нам за рекламу

Мы запаслись попкорном (зачеркнуто) с интересом наблюдаем уже который день за неумолкающим чатом ФНС в Телеграме. Бухгалтеры приходят туда отвести душу и разобрать каждую конкретную ситуацию, потому что иначе, похоже, ответа не дождешься. 

У этого общения есть две стороны — и хорошая, и сомнительная. Хорошая в том, что люди действительно получают ответы на вопросы, о которых могли даже не знать. Вот только несколько: 

Сомнительная же сторона в том, что 1) не стоит перебарищивать с разглашением своих конфиденциальных данных в этом чате; 2) становится все сложнее не запутаться в письмах ФНС и ее же разъяснениях в Телеграме.

Из писем, кстати, не пропустите, как предпенсионеру заполнить заявление на налоговые льготы

Говорят читатели 

Цитата дня про ЕНП, мимо которой мы не могли пройти: 

«Скоро появится налог «просто так»и штраф «какая разница за что»

С сегодняшнего дня

Точнее, конечно, с 11 февраля наконец-то заработали долгожданные всеми бухгалтерами правила заполнения платежек по ЕНП. Вот в этом разборе мы рассказали об основных тезисах из новых правил. 

За Телеграм нам, конечно же, не платили, но...

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Не про ЕНП

Мы сами удивляемся, что может быть что-то еще, но вот новенькое: 

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