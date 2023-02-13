«Ночной бухгалтер». Вопросы ЕНП помогает решать Телеграм. Иначе до налоговиков не достучишься?

Нет, Телеграм не платил нам за рекламу

Мы запаслись попкорном (зачеркнуто) с интересом наблюдаем уже который день за неумолкающим чатом ФНС в Телеграме. Бухгалтеры приходят туда отвести душу и разобрать каждую конкретную ситуацию, потому что иначе, похоже, ответа не дождешься.

У этого общения есть две стороны — и хорошая, и сомнительная. Хорошая в том, что люди действительно получают ответы на вопросы, о которых могли даже не знать. Вот только несколько:

Сомнительная же сторона в том, что 1) не стоит перебарищивать с разглашением своих конфиденциальных данных в этом чате; 2) становится все сложнее не запутаться в письмах ФНС и ее же разъяснениях в Телеграме.

Из писем, кстати, не пропустите, как предпенсионеру заполнить заявление на налоговые льготы.

Говорят читатели Цитата дня про ЕНП, мимо которой мы не могли пройти: «Скоро появится налог «просто так»и штраф «какая разница за что»

С сегодняшнего дня

Точнее, конечно, с 11 февраля наконец-то заработали долгожданные всеми бухгалтерами правила заполнения платежек по ЕНП. Вот в этом разборе мы рассказали об основных тезисах из новых правил.

За Телеграм нам, конечно же, не платили, но... ...полезно узнать, как бизнесу продвигаться в нем сегодня. Ловите классный вебинар про это. Здесь можно записаться

Не про ЕНП

Мы сами удивляемся, что может быть что-то еще, но вот новенькое:

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Повиртуалились

Корреспондент «Клерка» сходила на конференцию... в метавселенной, чтобы узнать, как налоговики контролируют бизнес сейчас и как будут «раскусывать» схемы в этом году.

Получилось как в Sims3 поиграть, только тут всерьез и по-настоящему обсуждают налоги.

Ваша тоже любит чатиться в Телеграм редакция