«Ночной бухгалтер». Февральский ЕНП: как справляются бухгалтеры

Да оно нормально не работает
Верим, верим :( Ибо пока налоговая рассказывает, что все про ЕНП можно узнать в личном кабинете, в реальности бухгалтеры и предприниматели не могут зайти в этот самый личный кабинет.
Общаться с налоговой про новую систему по-прежнему проще через чат в Телеграм, и люди отводят душу то под цитатами налоговиков, то в обсуждениях к нашим обзорам.
Читать устали, но приходится, очередной месяц надо пережить. Как?
Собираемся с мыслями
Итак, поехали, вот что нужно знать, если вы сдаете уведомления.
Сдавать его нужно по налогам и взносам с авансовой системой расчетов, то есть по которым срок уплаты наступает до того, как сдается декларация или ИФНС делает расчет налога. Что это за налоги:
- НДФЛ;
- страховые взносы;
- имущественные налоги юрлиц (транспортный и земельный налоги, налог на имущество организаций);
- налоги по УСН и ЕСХН.
Из важного: сдать уведомление надо до 27 февраля, а не до 25го (25е – выходной), и там не надо указывать КБК ЕНП.
А вот как выглядит образец платежки, если вы заполняете именно их:
?
Вангуем?
Расскажет ли завтра Егоров Путину про провал ЕНС? Отчет главы ФНС уже анонсировали, с нетерпением ждем стенограмму.
Приятное
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