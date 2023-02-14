Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Февральский ЕНП: как справляются бухгалтеры

Сначала хотим признаться в отмечаемый и неотмечаемый кем-то праздник: мы вас любим! Любим, обнимаем и верим, что все будет хорошо. А теперь коротко о том, как мы все вместе можем справиться с ЕНП в феврале (или хотя бы пережить его без смерти нервной системы).

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«Ночной бухгалтер». Февральский ЕНП: как справляются бухгалтеры
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Да оно нормально не работает

Верим, верим :( Ибо пока налоговая рассказывает, что все про ЕНП можно узнать в личном кабинете, в реальности бухгалтеры и предприниматели не могут зайти в этот самый личный кабинет.

Общаться с налоговой про новую систему по-прежнему проще через чат в Телеграм, и люди отводят душу то под цитатами налоговиков, то в обсуждениях к нашим обзорам.

Читать устали, но приходится, очередной месяц надо пережить. Как?

Собираемся с мыслями

Итак, поехали, вот что нужно знать, если вы сдаете уведомления.

Сдавать его нужно по налогам и взносам с авансовой системой расчетов, то есть по которым срок уплаты наступает до того, как сдается декларация или ИФНС делает расчет налога. Что это за налоги:

  • НДФЛ;
  • страховые взносы;
  • имущественные налоги юрлиц (транспортный и земельный налоги, налог на имущество организаций);
  • налоги по УСН и ЕСХН.

Из важного: сдать уведомление надо до 27 февраля, а не до 25го (25е – выходной), и там не надо указывать КБК ЕНП.

А вот как выглядит образец платежки, если вы заполняете именно их:

?

Вангуем?

Расскажет ли завтра Егоров Путину про провал ЕНС? Отчет главы ФНС уже анонсировали, с нетерпением ждем стенограмму.

Приятное

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От «Клерка» с любовью

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Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Февральский ЕНП: как справляются бухгалтеры

Сначала хотим признаться в отмечаемый и неотмечаемый кем-то праздник: мы вас любим! Любим, обнимаем и верим, что все будет хорошо. А теперь коротко о том, как мы все вместе можем справиться с ЕНП в феврале (или хотя бы пережить его без смерти нервной системы).

«Ночной бухгалтер». Февральский ЕНП: как справляются бухгалтеры

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