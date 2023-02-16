«Ночной бухгалтер». Штрафовать, пока со всеми не сверятся, налоговики никого не будут. Егоров пообещал

«Больших проблем там нет»

На совещании с правительством у Путина глава ФНС рассказал про налоговое администрирование в 2023 году. Речь, конечно, пошла про ЕНП: тут Даниил Егоров поведал президенту о задолженностях на ЕНС, которые образовались в процессе работы новой системы (и до сих пор непонятно, откуда взялись, добавим мы).

Но кроме того, что все мы и так знали, сообщил глава налоговой и кое-что любопытное. Во-первых, выяснилось, что сверки со всеми налогоплательщиками пройдут в марте – апреле, а не до 1 марта, как раньше говорили налоговики.

Во-вторых, не обошли вниманием и АУСН. В 2024 году новый режим может заработать по всей России, если на это даст согласие Путин.

Общее впечатление от доклада Егорова – что никаких серьезных проблем с ЕНП и нет, есть немножечко технических сложностей. Сейчас вот быстренько все починим и побежим дальше. Да?

Говорит эксперт Комментирует Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting: «Введение ЕНС должно было сделать жизнь налогоплательщика проще, но на деле, как это часто бывает, все оказалось далеко не так легко. Второй месяц налогоплательщики не понимают, что произошло с их недоимками и переплатами, ждут сверок и пытаются разобраться, как у налоговиков получилось то или иное сальдо. Так что, конечно, очень правильно настроить систему до конца и пока идут сверки, исправить ошибки и не начислять пени».

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