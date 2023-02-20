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«Ночной бухгалтер». С бизнеса будут собирать дополнительный сбор и его пропишут в НК

Власти говорят, что бизнес сам готов поделиться с государством частью прироста своих финансовых результатов. И вот это хотят прописать в Налоговом кодексе.

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«Ночной бухгалтер». С бизнеса будут собирать дополнительный сбор и его пропишут в НК
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Что было раньше, курица или яйцо

На прошлой неделе власти активно заговорили о неком «добровольном» сборе с бизнеса в дополнение к налогам и взносам. Теперь потихоньку начинают вырисовываться черты этого сбора.

Итак, знакомьтесь: новый сбор пропишут в Налоговом кодексе (а добровольный он потому, что на него дали согласие «ведущие представители бизнес-объединений).

Уплачивать его будут все, кроме нефтегазового сектора и малого бизнеса. Пока предполагается, что это будут компании, средняя прибыль которых за предыдущие два года больше 1 млрд.

Сумма пока неизвестна: власти обсуждают формулу расчета.

Ну и вишенка. С помощью нового сбора хотят собрать около 300 млрд в бюджет.

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Что рассказали «Клерку» на пресс-конференции

О том, что ждем малый бизнес в России в 2023 году, мы узнали у депутата Госдумы на пресс-конференции. Из главного:

  • власти думают над снижением штрафов по статданным малого и среднего бизнеса;
  • планируют проводить увеличение порога для самозанятых;
  • наконец, планируют пересмотреть критерии МСП по количеству занятых людей в человекоемких отраслях, к примеру, в общите.

Тут скажем поподробнее об упрощенке: для УСН могут снять ограничение по численности работников. Ну и лимиты по основным средствам поднять.

Главред радуется

И главная надежда, которая сегодня появилась: есть шанс, что ювелирам могут разрешить УСН с НДС. Надеемся и ждем.

P.S. А пока предлагаем почитать наши материалы о том, какие последствия нагрянули к ювелирам со слетом с упрощенки:

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