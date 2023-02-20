«Ночной бухгалтер». С бизнеса будут собирать дополнительный сбор и его пропишут в НК

Что было раньше, курица или яйцо

На прошлой неделе власти активно заговорили о неком «добровольном» сборе с бизнеса в дополнение к налогам и взносам. Теперь потихоньку начинают вырисовываться черты этого сбора.

Итак, знакомьтесь: новый сбор пропишут в Налоговом кодексе (а добровольный он потому, что на него дали согласие «ведущие представители бизнес-объединений).

Уплачивать его будут все, кроме нефтегазового сектора и малого бизнеса. Пока предполагается, что это будут компании, средняя прибыль которых за предыдущие два года больше 1 млрд.

Сумма пока неизвестна: власти обсуждают формулу расчета.

Ну и вишенка. С помощью нового сбора хотят собрать около 300 млрд в бюджет.

Что рассказали «Клерку» на пресс-конференции

О том, что ждем малый бизнес в России в 2023 году, мы узнали у депутата Госдумы на пресс-конференции. Из главного:

власти думают над снижением штрафов по статданным малого и среднего бизнеса;

планируют проводить увеличение порога для самозанятых;

наконец, планируют пересмотреть критерии МСП по количеству занятых людей в человекоемких отраслях, к примеру, в общите.

Тут скажем поподробнее об упрощенке: для УСН могут снять ограничение по численности работников. Ну и лимиты по основным средствам поднять.

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