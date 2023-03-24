За какие награды сейчас полагается доплата к пенсии: разбираем три случая

За особые заслуги перед государством пенсионеру полагается дополнительное материальное обеспечение

Закон от 4 марта 2002 № 21-ФЗ предусматривает специальную доплату для граждан РФ, которые получают пенсию и при этом имеют награду или звание из числа тех, что поименованы в ст. 1 этого закона:

орден Святого апостола Андрея Первозванного, орден Славы трех степеней, орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, звания Героя РФ, Героя Советского Союза, Героя Труда и СоцТруда дают право их обладателю на пожизненную доплату в 415% размера социальной пенсии (с учетом предстоящей индексации в апреле социальная пенсия составит 7 153,35 рублей – соответственно, размер ежемесячной доплаты будет 29 686 рублей); орден Ленина, орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, три ордена Мужества и (или) «За личное мужество», звание лауреата Ленинской премии, лауреата государственных премий СССР и лауреата государственных премий РФ (РСФСР) позволяют получать доплату к пенсии в размере 330% размера социальной пенсии (с апреля это будет 23 606 рублей); орден Трудовой Славы трех степеней, орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трех степеней, звание чемпиона Олимпийских игр, чемпиона Паралимпийских игр, чемпиона Сурдлимпийских игр являются основанием для установления доплаты в 250% размера социальной пенсии (с апреля это будет 17 883 рубля).

Доплата назначается строго по заявлению – поэтому даже при наличии награды или звания, предусмотренных законом, пенсионер не получит деньги автоматически: нужно обращаться в Социальный фонд.

Правила расчета военных пенсий предусматривают доплату в связи с наличием определенных наград и званий

Согласно ст. 45 закона от 12.02.1993 № 4468-1 пенсии военным и приравненным к ним категориям служащих дополнительно повышаются, если пенсионер имеет награду или звание из следующего перечня:

Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации, Герой Социалистического Труда, Герой Труда РФ, орден Славы трех степеней,

– орден Трудовой Славы трех степеней, орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трех степеней;

знак «Жителю блокадного Ленинграда» и знак «Житель осажденного Севастополя».

Если пенсионер уже получает дополнительное материальное обеспечение на основании закона № 21-ФЗ, то пенсия ему не повышается.

Награда как основание для присвоения звания «ветеран труда»

Она позволяет повысить уровень пенсионного обеспечения за счет доплат и льгот, которые полагаются за это звание.

Федеральное звание «ветеран труда» (которое действительно на всей территории России), полагается обладателям государственных орденов СССР или РФ, почетных званий СССР или РФ, почетных грамот и благодарностей Президента РФ, а также ведомственных знаков отличия за заслуги в труде и продолжительную работу не менее 15 лет (ст. 7 закона от 12 января 1995 № 5-ФЗ).

Ведомственная награда, присвоенная гражданину после 1 июля 2016, позволяет получить ветеранское звание только при условии, что она утверждена соответствующим министерством или службой в качестве награды, дающей право на ветеранское звание.

Например, работники системы начального и среднего образования сейчас могут стать ветераном труда на основании Знака отличия Министерства просвещения РФ «Отличник просвещения», работники сельского хозяйства – Почетной грамоты Министерства сельского хозяйства РФ.

Перечень наград для присвоения регионального звания «ветеран труда» утверждается на уровне соответствующего субъекта (если в нем такое звание предусмотрено). Поэтому конкретный перечень наград для такого звания нужно выяснять в региональном учреждении социальной защиты населения.