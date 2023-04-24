«Ночной бухгалтер». Больничные из МРОТ: новая реальность без справок 182н

И это всё?!

С таким вопросом теперь приходят работники в бухгалтерию, когда им зачисляется выплата по больничному. А вот одна работница даже написала в группу «Красный уголок бухгалтера», чтобы узнать, не врет ли ей работодатель. Участники подтвердили – бухгалтерия правда ничего не может сделать без необходимых сведений.

СФР должен по идее предоставлять данные, направлять их работодателю. Но этот процесс не отлажен. В итоге страдают сотрудники.

Мы провели опрос, чтобы выяснить выдают ли бухгалтеры справки 182н при увольнении:

Как видите, не все дают справку по умолчанию. А некоторые и вовсе отказывают (и по закону выдавать именно справку 182н не должны, а вот справку в свободной форме о доходах и уплаченных взносах – обязаны).

На разъездных не сэкономишь

К необлагаемому лимиту по суточным в командировках прибавят новеньких. Теперь не облагаться НДФЛ и взносами будет сумма 700 рублей для:

полевого довольствия;

суточных при разъездном характере работы;

надбавки за вахтовый метод работы.

Пока эти выплаты не облагаются НДФЛ и взносами полностью, главное установить размер в локальном акте организации. Но, как видите, скоро все изменится и не в лучшую для работодателя сторону.

Штатные сотрудники обходятся все дороже.

Что поможет сэкономить?

Тренд у HR – переход к работе с внештатниками там, где это возможно. Бизнес может экономить 30% бюджета на персонал.

О том, как работает новая платформенная занятость, почему классический найм уже в прошлом и как уменьшить операционные затраты, расскажем на бесплатном вебинаре 26 апреля.

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Ювелиров оставили без АвтоУСН

Загибайте пальцы, чего нет у ювелиров: патента, упрощенки, а теперь еще и АУСН. Отрасль негодует, законодатели ее игнорируют.

Малый ювелирный бизнес по сути остается без спецрежимов и будет вынужден применять ОСНО, а это серьезное повышение налогового бремени.

Неужели «выживут» только крупные игроки рынка?

Пять причин, почему ИП заблокировали счет в банке Если предпринимателю закрыли доступ к счету, да еще и не дают проводить операции по карте физлица, скорее всего у него проблемы с законом. И мы даже знаем с каким – 115-ФЗ. Мы подготовили гайд, который отвечает на самые частые вопросы ИП о блокировках счета, объясняет почему блокируют даже карты физлиц, что делать в таких случаях и как вообще избежать рисков и спокойно пользоваться счетом в банке. Читать гайд на сайте ПАО «Сбербанк», ИНН 7707083893, erid: LjN8KAQ8L

Блиц-новости

Бухгалтерам пора копить деньги на сеансы у психолога. Изменят КУДиР для упрощенки, ПСН и ЕСХН. Теперь их будет утверждать ФНС .

Можно будет не облагать НДФЛ и взносами 35 рублей в день для дистанционщиков. Речь о компенсации, например, за использование компьютера, принтера, программ и т.д. За место в премии «Компенсация года» это невероятно огромная сумма может побороться разве что с возмещением 1200 рублей в месяц за личное авто.

Социальные вычеты за 2023 год будет проще получить, ведь все необходимые документы подадут организации, оказавшие услуги. Правда, только по заявлению налогоплательщика.

Бухгалтерские мудрости

Не спеши исполнять приказ директора, дай ему время. Есть вероятность, что завтра он изменится на противоположный.

Если у тебя в отчете нет ошибок... проверь его еще раз.

Завис компьютер? Интернет глючит? Принтер зажевал бумагу и «умер»? 1С впала в кому? Значит сегодня последний день сдачи отчета, который ты отложила на дедлайн.

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