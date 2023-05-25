«Ночной бухгалтер». Свершилось! Раздел с ЕНС открылся в личных кабинетах у ИП и юрлиц

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Не прошло и полгода…

Вчера Даниил Егоров говорил о том, что скоро все налогоплательщики увидят наконец работающий ЕНС. Чуда, как водится, не произошло. Да, раздел начал работать, но почему-то не у всех. Из регионов пишут:

Жалуются на нерабочий раздел Липецк, Иваново, Новосибирск.

Пользователи не понимают, как посмотреть развернутые данные и откуда берутся долги. Да и словарь терминов не помешал бы:

Напишите в комментарии к новости — работает ли у вас ЕНС, сходится ли сальдо, с чем сложно разобраться в разделе. Если смогли найти какие-то тайные расшифровки — подскажите коллегам на какие кнопки нажимать.

Если всё надоело

Если ЕНП вам уже поперек горла — можно и бизнес ликвидировать. Скоро это можно будет сделать намного проще и быстрее.

Процедуру ликвидации хотят упростить для малого и среднего бизнеса.

Исключением из ЕГРЮЛ займется налоговая, при этом компания не должна иметь долгов и имущества, а также не должна являться плательщиком НДС, есть ряд и других условий.

А вот в этой статье можете почитать, как ликвидировать нулевое ООО.

Налоговики передают привет самозанятым

И проверяют компании на подмену отношений ГПХ на трудовые. С каждым годом ФНС звереет все больше. С прошлого года проверок стало больше в 2 раза.

Вам нечего бояться, если у вас есть вот этот бесплатный чек-лист. В нем рассказываем, как правильно сотрудничать с самозанятыми, заключать договоры и не нарваться на штрафы.

Минфин считает, что компенсацию за медосмотр надо облагать взносами

Речь про ситуацию, когда работодатель компенсирует сотруднику прохождение медосмотра, оплаченного из кармана работника.

Облагать НДФЛ такую выплату не нужно, а для взносов перечень необлагаемых сумм закрытый и такой компенсации в нем нет.

«Клерки» логики в разъяснениях Минфина не видят:

Профилактический визит Роскомнадзора: как реагировать?

РКН собрался «в гости» к ИП. Бухгалтер пытается понять — можно ли отказаться от встречи с инспекторами? Коллеги советуют не паниковать — при таком визите штрафов назначать не будут. Вероятно хотят убедиться, а правильно ли ИП работает с персональными данными (об обработке которых предприниматель подавал уведомление).

В новости найдете ссылку на полезную статью о профилактическом визите.

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