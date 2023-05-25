Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Свершилось! Раздел с ЕНС открылся в личных кабинетах у ИП и юрлиц

Так и хочется поставить на этом точку, но увы. Налогоплательщики говорят, что данные ЕНС по прежнему видят не все. Остальные «счастливчики» пытаются разобраться с суммами — к ним очень много вопросов. Кто-то потерял переплату, у кого-то не сходится арифметика, некоторые уже пишут жалобы на недостоверность данных.

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«Ночной бухгалтер». Свершилось! Раздел с ЕНС открылся в личных кабинетах у ИП и юрлиц
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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Сегодня в рассылке: как ИП на разных системах налогообложения посчитать 1% взносов (примеры расчета).

Не прошло и полгода…

Вчера Даниил Егоров говорил о том, что скоро все налогоплательщики увидят наконец работающий ЕНС. Чуда, как водится, не произошло. Да, раздел начал работать, но почему-то не у всех. Из регионов пишут:

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Жалуются на нерабочий раздел Липецк, Иваново, Новосибирск.

Пользователи не понимают, как посмотреть развернутые данные и откуда берутся долги. Да и словарь терминов не помешал бы:

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Напишите в комментарии к новости — работает ли у вас ЕНС, сходится ли сальдо, с чем сложно разобраться в разделе. Если смогли найти какие-то тайные расшифровки — подскажите коллегам на какие кнопки нажимать.

Если всё надоело

Если ЕНП вам уже поперек горла — можно и бизнес ликвидировать. Скоро это можно будет сделать намного проще и быстрее.

Процедуру ликвидации хотят упростить для малого и среднего бизнеса.

Исключением из ЕГРЮЛ займется налоговая, при этом компания не должна иметь долгов и имущества, а также не должна являться плательщиком НДС, есть ряд и других условий.

А вот в этой статье можете почитать, как ликвидировать нулевое ООО.

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Налоговики передают привет самозанятым

И проверяют компании на подмену отношений ГПХ на трудовые. С каждым годом ФНС звереет все больше. С прошлого года проверок стало больше в 2 раза.

Вам нечего бояться, если у вас есть вот этот бесплатный чек-лист. В нем рассказываем, как правильно сотрудничать с самозанятыми, заключать договоры и не нарваться на штрафы.

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Минфин считает, что компенсацию за медосмотр надо облагать взносами

Речь про ситуацию, когда работодатель компенсирует сотруднику прохождение медосмотра, оплаченного из кармана работника.

Облагать НДФЛ такую выплату не нужно, а для взносов перечень необлагаемых сумм закрытый и такой компенсации в нем нет.

«Клерки» логики в разъяснениях Минфина не видят:

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Профилактический визит Роскомнадзора: как реагировать?

РКН собрался «в гости» к ИП. Бухгалтер пытается понять — можно ли отказаться от встречи с инспекторами? Коллеги советуют не паниковать — при таком визите штрафов назначать не будут. Вероятно хотят убедиться, а правильно ли ИП работает с персональными данными (об обработке которых предприниматель подавал уведомление).

В новости найдете ссылку на полезную статью о профилактическом визите.

Не хотите придумывать колесо, но хотите прибыльный бизнес? 

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На заметку

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Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Свершилось! Раздел с ЕНС открылся в личных кабинетах у ИП и юрлиц

Так и хочется поставить на этом точку, но увы. Налогоплательщики говорят, что данные ЕНС по прежнему видят не все. Остальные «счастливчики» пытаются разобраться с суммами — к ним очень много вопросов. Кто-то потерял переплату, у кого-то не сходится арифметика, некоторые уже пишут жалобы на недостоверность данных.

«Ночной бухгалтер». Свершилось! Раздел с ЕНС открылся в личных кабинетах у ИП и юрлиц

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