«Ночной бухгалтер» № 1449. Бухгалтер и отдых — вещи несовместимые?

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Море, отпуск, солнце, пляж? Отдохнешь, когда все сдашь!

Когда бухгалтер говорит, что собирается в отпуск, для руководителя наступает период паники — а банк, а счета, а что с НДС, а требование прилетит, а договор кто сделает?

Между прочим, только 31% работников ничего не раздражает в их руководителе. Есть, что рассказать о боссе — поделитесь в комментах к новости.

Хорошо, если в компании есть кому заменить главбуха и рядового бухгалтера на время, а если ты «три в одном» — кадры, бухучет, налоги, все на тебе?

Тогда приходится выбирать время.

Обычно бухгалтеры отдыхают в промежутки между отчетами:

в мае — там еще и праздники, можно взять дни между ними;

в июне, августе — хорошая погода, август еще и по отпускным, как правило, выигрывает;

в сентябре — используем на полную бархатный сезон, да и стоимость туров и билетов падает;

в ноябре — можно успеть перевести дух до авралов в конце года, сверок, инвентаризаций и прочего переполоха.

А вот первый квартал обычно настолько насыщен событиями, что отдыхать просто некогда. Но можно попробовать втиснуть отпуск в февраль.

Разнообразие в жизнь бухгалтеров в этом году внес ЕНС. Каждый день новости несут нам очередные изменения / разъяснения. Сейчас вот обсуждают перенос даты уплаты налогов. Причем, не смотря на все заверения главы ФНС, отчетности при ЕНС не стало меньше, даже прибавилось. Помимо стандартных отчетов теперь есть уведомления.

А еще есть отчеты, которые «горят». Например, ЕФС-1 по новому сотруднику надо отправить не поздней следующего дня. Если вы главбух в компании с большой текучкой и сами отправляете отчеты — сочувствуем.