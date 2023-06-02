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«Ночной бухгалтер» № 1449. Бухгалтер и отдых — вещи несовместимые?

Вот оно лето, прямо за окном — рукой подать. Но бухгалтерия чувствует себя, как школьники за партой — хочется на солнышко и гонять на самокате во дворе, а надо сидеть за тетрадками, то есть отчетами. Да еще ЕНС никак жизнь не облегчает. Так есть ли место отдыху в работе бухгалтера?

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«Ночной бухгалтер» № 1449. Бухгалтер и отдых — вещи несовместимые?
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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Море, отпуск, солнце, пляж? Отдохнешь, когда все сдашь!

Когда бухгалтер говорит, что собирается в отпуск, для руководителя наступает период паники — а банк, а счета, а что с НДС, а требование прилетит, а договор кто сделает?

Между прочим, только 31% работников ничего не раздражает в их руководителе. Есть, что рассказать о боссе — поделитесь в комментах к новости.

Хорошо, если в компании есть кому заменить главбуха и рядового бухгалтера на время, а если ты «три в одном» — кадры, бухучет, налоги, все на тебе?

Тогда приходится выбирать время.

Обычно бухгалтеры отдыхают в промежутки между отчетами:

  • в мае — там еще и праздники, можно взять дни между ними;

  • в июне, августе — хорошая погода, август еще и по отпускным, как правило, выигрывает;

  • в сентябре — используем на полную бархатный сезон, да и стоимость туров и билетов падает;

  • в ноябре — можно успеть перевести дух до авралов в конце года, сверок, инвентаризаций и прочего переполоха.

А вот первый квартал обычно настолько насыщен событиями, что отдыхать просто некогда. Но можно попробовать втиснуть отпуск в февраль.

Разнообразие в жизнь бухгалтеров в этом году внес ЕНС. Каждый день новости несут нам очередные изменения / разъяснения. Сейчас вот обсуждают перенос даты уплаты налогов. Причем, не смотря на все заверения главы ФНС, отчетности при ЕНС не стало меньше, даже прибавилось. Помимо стандартных отчетов теперь есть уведомления.

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А еще есть отчеты, которые «горят». Например, ЕФС-1 по новому сотруднику надо отправить не поздней следующего дня. Если вы главбух в компании с большой текучкой и сами отправляете отчеты — сочувствуем.

Как отдыхают эксперты «Клерка»

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Вот так пролетела неделя в Турции у одного из наших сотрудников:

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Фото из личного архива

Признавайтесь — а когда вы последний раз спокойно выходили в отпуск? Без звонков в 7.30 от директора или «срочновчера» горящих документов?

Как работать без блокировок счета?

Любой бизнес, даже самый-самый белый, рискует попасть под блокировку. Это может произойти из-за проведения подозрительных, с точки зрения банка, операций по счету или работы с недобросовестными контрагентами и по другим причинам.

У ИП даже больше рисков — они могут получить блокировку не только на счет предпринимателя, но и на личную карту.

Как избежать таких ситуаций, как узнавать о рисках заранее и предотвращать их — читайте в статье.

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Обычно уже в начале года на индивидуальном лицевом счете предприниматели видели сведения о баллах, начисленных им за прошедший год.

В 2023 году ФНС должна передать их до 10 февраля (в части фиксированных взносов) и до 1 июля (в части 1% взносов с доходов свыше 300 тыс. руб.), но, видимо, этого не произошло.

Закон о государственном языке — как теперь работать?

Можно ли использовать вывеску с использованием названия на иностранном языке — таким вопросом задалась владелица клиники. Оказалось, что для этого придется зарегистрировать название как товарный знак, иначе придется переводить его.

Недавно мы писали, что в Краснодаре депутаты запретили вывески на иностранном языке.

Бухгалтеру-отпускнику на заметку

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