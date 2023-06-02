«Ночной бухгалтер» № 1449. Бухгалтер и отдых — вещи несовместимые?

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Море, отпуск, солнце, пляж? Отдохнешь, когда все сдашь!
Когда бухгалтер говорит, что собирается в отпуск, для руководителя наступает период паники — а банк, а счета, а что с НДС, а требование прилетит, а договор кто сделает?
Между прочим, только 31% работников ничего не раздражает в их руководителе. Есть, что рассказать о боссе — поделитесь в комментах к новости.
Хорошо, если в компании есть кому заменить главбуха и рядового бухгалтера на время, а если ты «три в одном» — кадры, бухучет, налоги, все на тебе?
Тогда приходится выбирать время.
Обычно бухгалтеры отдыхают в промежутки между отчетами:
в мае — там еще и праздники, можно взять дни между ними;
в июне, августе — хорошая погода, август еще и по отпускным, как правило, выигрывает;
в сентябре — используем на полную бархатный сезон, да и стоимость туров и билетов падает;
в ноябре — можно успеть перевести дух до авралов в конце года, сверок, инвентаризаций и прочего переполоха.
А вот первый квартал обычно настолько насыщен событиями, что отдыхать просто некогда. Но можно попробовать втиснуть отпуск в февраль.
Разнообразие в жизнь бухгалтеров в этом году внес ЕНС. Каждый день новости несут нам очередные изменения / разъяснения. Сейчас вот обсуждают перенос даты уплаты налогов. Причем, не смотря на все заверения главы ФНС, отчетности при ЕНС не стало меньше, даже прибавилось. Помимо стандартных отчетов теперь есть уведомления.
А еще есть отчеты, которые «горят». Например, ЕФС-1 по новому сотруднику надо отправить не поздней следующего дня. Если вы главбух в компании с большой текучкой и сами отправляете отчеты — сочувствуем.
Как отдыхают эксперты «Клерка»
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Вот так пролетела неделя в Турции у одного из наших сотрудников:
Признавайтесь — а когда вы последний раз спокойно выходили в отпуск? Без звонков в 7.30 от директора или «срочновчера» горящих документов?
Как работать без блокировок счета?
Любой бизнес, даже самый-самый белый, рискует попасть под блокировку. Это может произойти из-за проведения подозрительных, с точки зрения банка, операций по счету или работы с недобросовестными контрагентами и по другим причинам.
У ИП даже больше рисков — они могут получить блокировку не только на счет предпринимателя, но и на личную карту.
Как избежать таких ситуаций, как узнавать о рисках заранее и предотвращать их — читайте в статье.
ИП не видят своих пенсионных баллов за 2022 год
Обычно уже в начале года на индивидуальном лицевом счете предприниматели видели сведения о баллах, начисленных им за прошедший год.
В 2023 году ФНС должна передать их до 10 февраля (в части фиксированных взносов) и до 1 июля (в части 1% взносов с доходов свыше 300 тыс. руб.), но, видимо, этого не произошло.
Закон о государственном языке — как теперь работать?
Можно ли использовать вывеску с использованием названия на иностранном языке — таким вопросом задалась владелица клиники. Оказалось, что для этого придется зарегистрировать название как товарный знак, иначе придется переводить его.
Недавно мы писали, что в Краснодаре депутаты запретили вывески на иностранном языке.
Бухгалтеру-отпускнику на заметку
Расчет отпускных в 2023 году — проверьте, точно ли вы не обделили себя (или кого-то из сотрудников) при расчете.
Ошибки в учете, за которые точно оштрафуют бухгалтера. Как их исправлять — если, расслабляясь в шезлонге, вдруг поняли, что допустили ошибку — все бросать и возвращаться в офис или можно вообще ничего не делать?
Опасность БАДов: похудение и лечение заболеваний. Советы диетолога — если решили в отпуске скинуть вес, почитайте профессиональные советы врача диетолога-эндокринолога.
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Ваша и без БАДов хороша редакция