Обзоры для бухгалтера

Новички-бухгалтеры готовы работать за копейки и даже бесплатно: бояться ли поколению X конкуренции. «Ночной бухгалтер» № 1454

Молодежь ищет работу уже на студенческой скамье, далеко не всегда это общепит и раздача листовок. Современные студенты находят вакансии с работой на удаленке, частичной занятостью. А те, кто недавно выпустился, готов бороться за место для стажировки. Стоит ли бухгалтерам бояться конкуренции, ведь у начинающих специалистов понижены требования к зарплате?

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Новички-бухгалтеры готовы работать за копейки и даже бесплатно: бояться ли поколению X конкуренции. «Ночной бухгалтер» № 1454
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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За опыт и еду

Примерно с таким настроем часто новички ищут работу. Бухгалтера совсем без опыта готовы пригласить в аутсорсинг (разносить первичку, вести простые участки), он также может сам найти себе клиентов, например, предпринимателей на УСН или патенте, где проще с учетом.

В нашем телеграм-канале нередко можно увидеть сообщения, где бухгалтер предлагает свои услуги в обмен на получение опыта и даже готов работать без оплаты. Не составят ли такие «волонтеры» конкуренцию бывалым бухгалтерам?

Скорее всего нет. Опыт многое решает. С другой стороны вот такими историями из жизни делятся подписчики:

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Некоторые новички сталкиваются с реальностью российского бизнеса и оказываются шокированы:

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А более опытные коллеги не понимают — зачем работать за копейки, если можно выбрать совсем другую профессию:

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Астрологи объявили месяц штрафов из-за онлайн-касс

Налоговики очень любят проверять компании, чтобы они работали по 54-ФЗ. А если онлайн-кассы нет или неправильно выдан кассовый чек — штраф.

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Продаешь квартиру — включи в расходы проценты

При продаже квартиры можно получить вычет и существенно уменьшить (или вообще не платить) налог. Обычно расходы на покупку — это только сумма, которую покупатель заплатил продавцу, но еще можно включить в них проценты по кредиту или займу, полученным на покупку квартиры.

Районный коэффициент хотят освободить от начисления взносов

Депутаты Ненецкого АО выступили с проектом изменений в НК — они хотят освободить от обложения взносами суммы, начисленные по районному коэффициенту. Такой коэффициент, напомним, применяется в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Результатом поправок должно стать облегчение налогового бремени для «северных» работодателей.

О(б)суждалки

Давно у нас не было этой рубрики ;) «Клерки» обсуждают брачный договор. Нужен ли он вообще, не помешает ли формальность любви и чем поможет при расставании.

Некоторые даже делятся историями из жизни, вот такими:

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Вышел новый выпуск БухТуба

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Работник не может отказаться от аванса

Иногда сотрудники просят платить им зарплату раз в месяц — так удобнее. Но работодатель, даже на основании заявления работника, не может так поступить. Роструд не раз говорил об этом и снова подтвердил положения ТК — зарплата должна выплачиваться не реже, чем дважды в месяц.

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Пятничный демотиватор. «Отмывание денег», Аль Капоне и прачечные — шеф-редактор Трибуны Наталья Лукина рассказывает историю возникновения термина «отмывание денег».

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