Новички-бухгалтеры готовы работать за копейки и даже бесплатно: бояться ли поколению X конкуренции. «Ночной бухгалтер» № 1454

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За опыт и еду
Примерно с таким настроем часто новички ищут работу. Бухгалтера совсем без опыта готовы пригласить в аутсорсинг (разносить первичку, вести простые участки), он также может сам найти себе клиентов, например, предпринимателей на УСН или патенте, где проще с учетом.
В нашем телеграм-канале нередко можно увидеть сообщения, где бухгалтер предлагает свои услуги в обмен на получение опыта и даже готов работать без оплаты. Не составят ли такие «волонтеры» конкуренцию бывалым бухгалтерам?
Скорее всего нет. Опыт многое решает. С другой стороны вот такими историями из жизни делятся подписчики:
Некоторые новички сталкиваются с реальностью российского бизнеса и оказываются шокированы:
А более опытные коллеги не понимают — зачем работать за копейки, если можно выбрать совсем другую профессию:
Астрологи объявили месяц штрафов из-за онлайн-касс
Налоговики очень любят проверять компании, чтобы они работали по 54-ФЗ. А если онлайн-кассы нет или неправильно выдан кассовый чек — штраф.
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Продаешь квартиру — включи в расходы проценты
При продаже квартиры можно получить вычет и существенно уменьшить (или вообще не платить) налог. Обычно расходы на покупку — это только сумма, которую покупатель заплатил продавцу, но еще можно включить в них проценты по кредиту или займу, полученным на покупку квартиры.
Районный коэффициент хотят освободить от начисления взносов
Депутаты Ненецкого АО выступили с проектом изменений в НК — они хотят освободить от обложения взносами суммы, начисленные по районному коэффициенту. Такой коэффициент, напомним, применяется в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Результатом поправок должно стать облегчение налогового бремени для «северных» работодателей.
О(б)суждалки
Давно у нас не было этой рубрики ;) «Клерки» обсуждают брачный договор. Нужен ли он вообще, не помешает ли формальность любви и чем поможет при расставании.
Некоторые даже делятся историями из жизни, вот такими:
Вышел новый выпуск БухТуба
Артемий с юмором рассказывает бухгалтерам о новостях недели, а еще в выпусках появились забавные рекламные ролики — их не хочется пролистывать.
Работник не может отказаться от аванса
Иногда сотрудники просят платить им зарплату раз в месяц — так удобнее. Но работодатель, даже на основании заявления работника, не может так поступить. Роструд не раз говорил об этом и снова подтвердил положения ТК — зарплата должна выплачиваться не реже, чем дважды в месяц.
Пятничные статьи для бухгалтера
Сегодня пятница, впереди три выходных, хочется немного отвлечься от работы — делимся с вами постами наших блогеров, которые пишут совсем не про бухгалтерию.
Право на страницах истории. Что писали о недобросовестных должниках в СССР? — окунаемся в историю вместе с нашим новым автором Трибуны.
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11 бесполезных анализов, которые не покажут вам ничего. На что не стоит тратить деньги — полезные советы от профи, берегите здоровье и денежки.
Пятничный демотиватор. «Отмывание денег», Аль Капоне и прачечные — шеф-редактор Трибуны Наталья Лукина рассказывает историю возникновения термина «отмывание денег».
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