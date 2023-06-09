Новички-бухгалтеры готовы работать за копейки и даже бесплатно: бояться ли поколению X конкуренции. «Ночной бухгалтер» № 1454

Подарки от «Ночного бухгалтера»! Подписывайтесь на почтовую рассылку «НБ» и бесплатно забирайте гайды, образцы документов, инструкции и чек-листы.

За опыт и еду Примерно с таким настроем часто новички ищут работу. Бухгалтера совсем без опыта готовы пригласить в аутсорсинг (разносить первичку, вести простые участки), он также может сам найти себе клиентов, например, предпринимателей на УСН или патенте, где проще с учетом. В нашем телеграм-канале нередко можно увидеть сообщения, где бухгалтер предлагает свои услуги в обмен на получение опыта и даже готов работать без оплаты. Не составят ли такие «волонтеры» конкуренцию бывалым бухгалтерам? Скорее всего нет. Опыт многое решает. С другой стороны вот такими историями из жизни делятся подписчики: Некоторые новички сталкиваются с реальностью российского бизнеса и оказываются шокированы: А более опытные коллеги не понимают — зачем работать за копейки, если можно выбрать совсем другую профессию:

Продаешь квартиру — включи в расходы проценты При продаже квартиры можно получить вычет и существенно уменьшить (или вообще не платить) налог. Обычно расходы на покупку — это только сумма, которую покупатель заплатил продавцу, но еще можно включить в них проценты по кредиту или займу, полученным на покупку квартиры.

Районный коэффициент хотят освободить от начисления взносов Депутаты Ненецкого АО выступили с проектом изменений в НК — они хотят освободить от обложения взносами суммы, начисленные по районному коэффициенту. Такой коэффициент, напомним, применяется в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Результатом поправок должно стать облегчение налогового бремени для «северных» работодателей.

О(б)суждалки Давно у нас не было этой рубрики ;) «Клерки» обсуждают брачный договор. Нужен ли он вообще, не помешает ли формальность любви и чем поможет при расставании. Некоторые даже делятся историями из жизни, вот такими:

Вышел новый выпуск БухТуба Артемий с юмором рассказывает бухгалтерам о новостях недели, а еще в выпусках появились забавные рекламные ролики — их не хочется пролистывать.