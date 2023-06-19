Переводят стрелки: в Госдуме появится проект закона о переходе на летнее и зимнее время. «Ночной бухгалтер» № 1459

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Тик-так часики

Мы с вами каждый день читаем с содроганием сердца об очередных законопроектах (справедливости ради, среди них есть и оптимистичные — про них тоже расскажем). Сегодня глас народа услышал депутат Михаил Матвеев. Он обещает, что скоро представит проект закона о возврате к системе перехода с летнего на зимнее время в Госдуму.

Такая попытка, кстати, уже была в 2019 году, через пять лет после того, как перевод стрелок отменили.

Наши читатели пытаются выяснить — кто эти люди, которые постоянно засыпают депутатов подобными просьбами. Некоторые говорят, что таких доброхотов хватает:

ОМС — платить или не платить?

Таким вопросом мучались ИП, адвокаты и ряд других физлиц-предпринимателей, имеющих статус военных пенсионеров. Конституционный суд разрешил им не платить взносы на ОПС, точнее позволил платить их добровольно.

В 2023 году тариф взносов стал единым и бизнесмены запутались — если не платить, то сколько? Проблему скоро решат (вот он тот самый позитивный законопроект) — в НК внесут поправки и укажут процент взносов ОМС в едином тарифе. Спойлер: это 19,8922%.

Здравствуй небо в облаках…

Если пропели — то понастальгируйте о спокойных нулевых. А еще можете подключить облачную кассу от LIFE PAY на год со скидкой 2000 ₽.

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НДС + УСН = дружба

ФНС решила подружить упрощенцев, которые заключают госконтракты, с НДС в документации. Видимо постоянные споры с заказчиками, несмотря на существующие разъяснения, так и не утихают.

Если кратко: можно выставить КС-2, КС-3, составить смету с НДС, но если не выставить счет-фактуру с налогом, то и платить его не придется. И наоборот — есть счет-фактура с НДС, тогда упрощенец обязан весь налог заплатить в бюджет.

Цитируем выдержку из письма ФНС:

Кроме того, наличие или отсутствие в цене контракта или смете суммы НДС не влияет на порядок налогообложения операций, предусмотренных положениями главы 21 Кодекса.

Новые и хрустящие

Купюры нового образца номиналом 1000 и 5000 рублей должны заменить собой пришедшие в негодность.

Новость как новость, если не обращать внимание на то, что больше половины банкоматов к таким изменениям не готовы. А еще эксперты считают, что следует ждать ответа от мошенников — в период ввода новых денег они обязательно активизируются.

Нишевый бухгалтер — модная профессия

Почему бухгалтера, который специализируется на определенной сфере больше ценят?

Он глубоко знает нюансы работы в конкретной отрасли, сфере торговли, производстве и т.д. Это значит, что он эффективнее выстраивает учет и оптимизирует налогообложение.

Такой специалист предан направлению, оно ему интересно, он готов постоянно обучаться, узнавать новое, следить за трендами. Он придет работать в компанию с удовольствием и останется с ней на долгое время.

У него есть понимание бизнес-процессов, ему не нужно объяснять специфику с нуля.

Таким специалистам готовы платить больше, чем обычному бухгалтеру.

Как стать нишевым бухгалтером?

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Заглянем в будущее

Середина года, но уже пора присмотреться к производственному календарю на 2024 год.

В Трибуне уже обсуждают, что лучше — длинные новогодние каникулы или майские праздники.

Полезности бухгалтеру

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