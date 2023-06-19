Обзоры для бухгалтера

Переводят стрелки: в Госдуме появится проект закона о переходе на летнее и зимнее время. «Ночной бухгалтер» № 1459

Чем бы депутаты не тешились... Очередной законопроект призван вернуть нас к системе с переводом стрелок часов на зимнее и летнее время. ЦБ собирается выпустить в обращение новые купюры, ИП объяснили, как платить (или нет) взносы на ОМС, упрощенцам разрешили составлять КС-2 и КС-3 с НДС, но не платить налог. Эти и другие горячие новости сегодня в выпуске.

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Переводят стрелки: в Госдуме появится проект закона о переходе на летнее и зимнее время. «Ночной бухгалтер» № 1459
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Завтра в рассылке: договор о материальной ответственности работника (с кем можно / нельзя заключить, как взыскать ущерб).

Тик-так часики

Мы с вами каждый день читаем с содроганием сердца об очередных законопроектах (справедливости ради, среди них есть и оптимистичные — про них тоже расскажем). Сегодня глас народа услышал депутат Михаил Матвеев. Он обещает, что скоро представит проект закона о возврате к системе перехода с летнего на зимнее время в Госдуму.

Такая попытка, кстати, уже была в 2019 году, через пять лет после того, как перевод стрелок отменили.

Наши читатели пытаются выяснить — кто эти люди, которые постоянно засыпают депутатов подобными просьбами. Некоторые говорят, что таких доброхотов хватает:

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ОМС — платить или не платить?

Таким вопросом мучались ИП, адвокаты и ряд других физлиц-предпринимателей, имеющих статус военных пенсионеров. Конституционный суд разрешил им не платить взносы на ОПС, точнее позволил платить их добровольно.

В 2023 году тариф взносов стал единым и бизнесмены запутались — если не платить, то сколько? Проблему скоро решат (вот он тот самый позитивный законопроект) — в НК внесут поправки и укажут процент взносов ОМС в едином тарифе. Спойлер: это 19,8922%.

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НДС + УСН = дружба

ФНС решила подружить упрощенцев, которые заключают госконтракты, с НДС в документации. Видимо постоянные споры с заказчиками, несмотря на существующие разъяснения, так и не утихают.

Если кратко: можно выставить КС-2, КС-3, составить смету с НДС, но если не выставить счет-фактуру с налогом, то и платить его не придется. И наоборот — есть счет-фактура с НДС, тогда упрощенец обязан весь налог заплатить в бюджет.

Цитируем выдержку из письма ФНС:

Кроме того, наличие или отсутствие в цене контракта или смете суммы НДС не влияет на порядок налогообложения операций, предусмотренных положениями главы 21 Кодекса.

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Новые и хрустящие

Купюры нового образца номиналом 1000 и 5000 рублей должны заменить собой пришедшие в негодность.

Новость как новость, если не обращать внимание на то, что больше половины банкоматов к таким изменениям не готовы. А еще эксперты считают, что следует ждать ответа от мошенников — в период ввода новых денег они обязательно активизируются.

Нишевый бухгалтер — модная профессия

Почему бухгалтера, который специализируется на определенной сфере больше ценят?

  • Он глубоко знает нюансы работы в конкретной отрасли, сфере торговли, производстве и т.д. Это значит, что он эффективнее выстраивает учет и оптимизирует налогообложение.

  • Такой специалист предан направлению, оно ему интересно, он готов постоянно обучаться, узнавать новое, следить за трендами. Он придет работать в компанию с удовольствием и останется с ней на долгое время.

  • У него есть понимание бизнес-процессов, ему не нужно объяснять специфику с нуля.

Таким специалистам готовы платить больше, чем обычному бухгалтеру.

Как стать нишевым бухгалтером?

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Заглянем в будущее

Середина года, но уже пора присмотреться к производственному календарю на 2024 год.

В Трибуне уже обсуждают, что лучше — длинные новогодние каникулы или майские праздники.

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Бухгалтер онлайн — профессия уникальная. В ней практически нет потолка для развития: при желании можно осваивать новые компетенции и приумножать свой доход. В любой сфере бизнеса хороший специалист будет востребован, ведь даже ИП на упрощенке, который ведет свою деятельность без бухгалтера рано или поздно об этом жалеет, так как приходится расплачиваться порой даже миллионными штрафами.

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