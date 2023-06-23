ЕГЭ хотят отменить, школьники скупают глицин, а ФНС предлагает выдавать справки об отсутствии долгов по налогам самим себе. Пятничный «Ночной бухгалтер» № 1463

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ЕГЭ не будет?
Горячий спор возник вокруг законопроекта об отмене ЕГЭ, который председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, анонсировал в своем телеграм-канале.
Мнения наших читателей сильно разделились. Одни считают, что отмена ЕГЭ — это хорошо и поддерживают инициативу:
Другие, напротив, убеждены, что благодаря ЕГЭ нет места коррупции.
Поделитесь и вы своим мнением в комментариях к посту.
Кстати, школьники и их родители активно скупают во время экзаменов глицин, а вот блогер Трибуны утверждает — нет ни одного серьёзного исследования, где бы доказывалась безопасность и эффективность применения глицина у людей.
Сам себе господин
По мнению Минфина, из-за сложностей с ЕНС и выдачей справок об отсутствии задолженности, нужно дать возможность налогоплательщикам выдавать эти справки самим себе.
Сразу повеяло анекдотами. Ведь такие справки компании часто запрашивают для участия в тендерах, заключения госконтрактов, получения кредитов и других серьезных операций. Справка, выданная «себе от себя» вряд ли будет будет принята всерьез.
Но предприимчивость наших читателей не знает границ. Один из них спрашивает, может ли он в таком случае написать справку о том, что бюджет должен ему 1 триллион рублей и получить деньги? А почему бы нет?
Самые абсурдные штрафы
Пятнице же ;) Отвлечемся от 1С, уведомлений (срок по ним в понедельник — еще успеете сдать), почитаем лучше что-нибудь поинтереснее. Например, почему в Сингапуре оштрафуют за жвачку на 4,6 млн рублей, в США отнимут на границе киндер-сюрприз, а в Кении можно сесть в тюрьму за пластиковый пакет.
«Клерк»-путешествия
Называйте как хотите — тимбилдинг, сплочение коллектива, корпоративный отдых или просто дружба. «Клерк» целой толпой ездил на отдых в окрестности Геленджика и делится впечатлениями.
Можете узнать, что просили наши продажники у дольменов и полюбуетесь крутыми видами на море.
А тут наш редактор Саша Самарин рассказал о поездке чуть больше и даже приложил несколько видео.
Приезжайте в Краснодар за отличным настроением!
Для трудоголиков
Тем, кто сегодня все еще усиленно трудится, мы не забыли собрать нашу традиционную подборку полезных материалов.
Какие документы нужны для устройства на работу + бланк и образец
Спасибо, что дочитали выпуск до конца!
Ваша доползла до пятницы редакция