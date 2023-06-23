Обзоры для бухгалтера

ЕГЭ хотят отменить, школьники скупают глицин, а ФНС предлагает выдавать справки об отсутствии долгов по налогам самим себе. Пятничный «Ночной бухгалтер» № 1463

Выпускные, ЕГЭ, баллы и бюджетные места не отпускают читателей Клерка, ведь среди бухгалтеров немало родителей, у которых дети в этом году заканчивают школу. Сделали подборку новостей по теме (например, про популярный глицин). И, конечно, ФНС не устает радовать — предлагает налогоплательщикам самим себе выдавать справки об отсутствии задолженности в бюджет.

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ЕГЭ хотят отменить, школьники скупают глицин, а ФНС предлагает выдавать справки об отсутствии долгов по налогам самим себе. Пятничный «Ночной бухгалтер» № 1463
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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ЕГЭ не будет?

Горячий спор возник вокруг законопроекта об отмене ЕГЭ, который председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, анонсировал в своем телеграм-канале.

Мнения наших читателей сильно разделились. Одни считают, что отмена ЕГЭ — это хорошо и поддерживают инициативу:

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Другие, напротив, убеждены, что благодаря ЕГЭ нет места коррупции.

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Поделитесь и вы своим мнением в комментариях к посту.

Кстати, школьники и их родители активно скупают во время экзаменов глицин, а вот блогер Трибуны утверждает — нет ни одного серьёзного исследования, где бы доказывалась безопасность и эффективность применения глицина у людей.

Сам себе господин

По мнению Минфина, из-за сложностей с ЕНС и выдачей справок об отсутствии задолженности, нужно дать возможность налогоплательщикам выдавать эти справки самим себе.

Сразу повеяло анекдотами. Ведь такие справки компании часто запрашивают для участия в тендерах, заключения госконтрактов, получения кредитов и других серьезных операций. Справка, выданная «себе от себя» вряд ли будет будет принята всерьез.

Но предприимчивость наших читателей не знает границ. Один из них спрашивает, может ли он в таком случае написать справку о том, что бюджет должен ему 1 триллион рублей и получить деньги? А почему бы нет?

Самые абсурдные штрафы

Пятнице же ;) Отвлечемся от 1С, уведомлений (срок по ним в понедельник — еще успеете сдать), почитаем лучше что-нибудь поинтереснее. Например, почему в Сингапуре оштрафуют за жвачку на 4,6 млн рублей, в США отнимут на границе киндер-сюрприз, а в Кении можно сесть в тюрьму за пластиковый пакет.

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«Клерк»-путешествия

Называйте как хотите — тимбилдинг, сплочение коллектива, корпоративный отдых или просто дружба. «Клерк» целой толпой ездил на отдых в окрестности Геленджика и делится впечатлениями.

Можете узнать, что просили наши продажники у дольменов и полюбуетесь крутыми видами на море.

А тут наш редактор Саша Самарин рассказал о поездке чуть больше и даже приложил несколько видео.

Приезжайте в Краснодар за отличным настроением!

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