ЕГЭ хотят отменить, школьники скупают глицин, а ФНС предлагает выдавать справки об отсутствии долгов по налогам самим себе. Пятничный «Ночной бухгалтер» № 1463

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ЕГЭ не будет? Горячий спор возник вокруг законопроекта об отмене ЕГЭ, который председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, анонсировал в своем телеграм-канале. Мнения наших читателей сильно разделились. Одни считают, что отмена ЕГЭ — это хорошо и поддерживают инициативу: Другие, напротив, убеждены, что благодаря ЕГЭ нет места коррупции. Поделитесь и вы своим мнением в комментариях к посту. Кстати, школьники и их родители активно скупают во время экзаменов глицин, а вот блогер Трибуны утверждает — нет ни одного серьёзного исследования, где бы доказывалась безопасность и эффективность применения глицина у людей.

Сам себе господин По мнению Минфина, из-за сложностей с ЕНС и выдачей справок об отсутствии задолженности, нужно дать возможность налогоплательщикам выдавать эти справки самим себе. Сразу повеяло анекдотами. Ведь такие справки компании часто запрашивают для участия в тендерах, заключения госконтрактов, получения кредитов и других серьезных операций. Справка, выданная «себе от себя» вряд ли будет будет принята всерьез. Но предприимчивость наших читателей не знает границ. Один из них спрашивает, может ли он в таком случае написать справку о том, что бюджет должен ему 1 триллион рублей и получить деньги? А почему бы нет?

Самые абсурдные штрафы Пятнице же ;) Отвлечемся от 1С, уведомлений (срок по ним в понедельник — еще успеете сдать), почитаем лучше что-нибудь поинтереснее. Например, почему в Сингапуре оштрафуют за жвачку на 4,6 млн рублей, в США отнимут на границе киндер-сюрприз, а в Кении можно сесть в тюрьму за пластиковый пакет.