Обзоры для бухгалтера

У ФНС в квартале четыре месяца, ЕФС-1 не дает бухгалтерам уйти в отпуск, банки вернут деньги, если перевод ушел мошенникам. 🌊«Ночной бухгалтер» № 1476

Налоговики обновили таблицу с кодами для уведомлений, но бухгалтеры нашли в ней сюрприз - коды на 4-й месяц в квартале. Сотрудник собрался увольняться 21 июля, аккурат во время отпуска бухгалтера. Как сдать ЕФС-1 без штрафа? Банк вернет деньги, если со счета физлица перевод ушел к мошенникам, теперь они обязаны тщательно проверять проверять переводы.

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У ФНС в квартале четыре месяца, ЕФС-1 не дает бухгалтерам уйти в отпуск, банки вернут деньги, если перевод ушел мошенникам. 🌊«Ночной бухгалтер» № 1476
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Не квартал, а квартет

Бухгалтеры просили налоговиков наконец внести ясность по НДФЛ для ИП на ОСНО, адвокатов, нотариусов и прочих стоящих особняков физлиц, которые по особому уплачивают налог. Ранее у предпринимателей возникали проблемы с подачей уведомлений.

ФНС обновила таблицу с кодами, но почему-то указала там по два варианта, один из которых понятный, а вот второй нужно читать, как «такой квартал / четвертый месяц». Читатели шутят:

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Отпуск и бухгалтер — вещи несовместимые

Бухгалтер решил не брать с собой ноутбук и спокойно уехать в отпуск, сдав все текущие отчеты, но внезапно один из сотрудников решил уволиться. Дата увольнения попадает в период отпуска. Бухгалтер придумала вариант, как сдать ЕФС-1 заранее, а коллеги накидали и другие способы сдать отчет и спокойно отдохнуть.

Кстати, вы знали. что в некоторых компаниях есть график увольнений? Но Роструд говорит — это не законно.

Сон бухгалтера: «на удаленке» и зарабатывает от 100.000₽ 

Нет! И это не сон. А настоящая реальность, в которую погружает на живой встрече Татьяна Себелева, экс-руководителем РЖД и РУСАЛ.

Татьяна — наставник бухгалтеров по заработку онлайн и созданию бухкомпаний. Её обучение прошли более 3000 учеников.

На встрече вы сможете задать вопрос лично Татьяне и получить индивидуальный план, как именно Вам начать зарабатывать удалённо.

Мероприятие подходит, как для бухгалтеров, кто хочет совмещать удалёнку с наймом, так и для тех, кто хочет уйти в работу на себя.

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«Мама, это я, у меня проблемы, переведи денег»

Мошенники используют подобные схемы постоянно, взламывают аккаунты, просят денег в долг от имени родственников и друзей, по телефону умудряются применять и более изощренные методы.

Вот несколько примеров таких схем:

Госдума приняла проект закона, по которому банки обязаны будут тщательно проверять каждый перевод и счета, куда человек хочет отпраивть деньги. А если банк допустит оплошность и средства все таки попадут к злоумышленникам, то сам банк и возместит потерю.

Где бухгалтеру найти образцы документов?

Не надо бегать по всему интернету, на «Клерке» можно найти много полезностей. Вот несколько материалов, которые помогут не только разобраться в теме, но и позволяют сразу забрать образец нужного документа.

  1. Как отбиться от необоснованных штрафов по ЕНС. Образец

  2. Как написать жалобу в трудовую инспекцию на работодателя. Образец заявления

  3. Лимит кассы в 2023 году: кому нужен, как утвердить, примеры расчета + образцы приказов

Еще больше полезных документов. свежих бланков, разъяснений Минфина и ФНС вы найдете в нашей правовой базе. В ней также есть все необходимые бухгалтеру и кадровику кодексы, федеральные законы, ПБУ, ФСБУ, справочники и инструменты — пользуйтесь.

Спасибо, что дочитали выпуск до конца!

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