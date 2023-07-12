У ФНС в квартале четыре месяца, ЕФС-1 не дает бухгалтерам уйти в отпуск, банки вернут деньги, если перевод ушел мошенникам. 🌊«Ночной бухгалтер» № 1476

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Не квартал, а квартет Бухгалтеры просили налоговиков наконец внести ясность по НДФЛ для ИП на ОСНО, адвокатов, нотариусов и прочих стоящих особняков физлиц, которые по особому уплачивают налог. Ранее у предпринимателей возникали проблемы с подачей уведомлений. ФНС обновила таблицу с кодами, но почему-то указала там по два варианта, один из которых понятный, а вот второй нужно читать, как «такой квартал / четвертый месяц». Читатели шутят:

Отпуск и бухгалтер — вещи несовместимые Бухгалтер решил не брать с собой ноутбук и спокойно уехать в отпуск, сдав все текущие отчеты, но внезапно один из сотрудников решил уволиться. Дата увольнения попадает в период отпуска. Бухгалтер придумала вариант, как сдать ЕФС-1 заранее, а коллеги накидали и другие способы сдать отчет и спокойно отдохнуть. Кстати, вы знали. что в некоторых компаниях есть график увольнений? Но Роструд говорит — это не законно.