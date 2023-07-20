Налог на выигрыш: сколько платят победители в лотереях, казино, рекламных конкурсах и на ставках

Победители в лотереях, в букмекерских конторах, в казино и в стимулирующих акциях компаний получают доход и должны уплатить НДФЛ.

Причем не имеет значения, что стало выигрышем — деньги или новое имущество, пускай даже незначительное вроде бытовой техники или смартфона.

Сюда же относятся доходы в виде материальной выгоды — например, если брокер в рамках продвижения подарил ценные бумаги или турфирма вручила во время розыгрыша путевку.

И неважно, как компания-организатор назвала эту рекламную акцию — лотереей, розыгрышем подарков или призов. С точки зрения закона, все это — стимулирующие акции.

Если банк в рамках акции снизил процент, нужно ли платить налог

Это тот самый случай, когда человек получает выигрыш от банка или МФО в виде материальной выгоды. По сути это экономия на процентах за пользование заемными средствами, полученными от организаций или ИП, за исключением отдельных случаев.

ФНС считает, что сэкономленная сумма в этом случае — это доход, который облагается НДФЛ.