Расчеты по аккредитиву

Что такое аккредитив

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и обычные граждане пользуются различными платежными инструментами. Аккредитив (от лат. accreditivus — доверительный) представляет собой форму безналичных расчетов (п. 1 ст. 862 ГК).

Его характеризует следующая схема: банк переводит финансы получателю, когда тот представит определенные документы, как правило, подтверждающие исполнение.

Так у исполнителя появляется дополнительная мотивация исполнить обязательства надлежащим образом, поскольку без этого банк не перечислит деньги.

После открытия аккредитива с получателем финансов работает банк. При этом в таких расчетах может участвовать одна кредитная организация, а могут сразу несколько.

Суть аккредитива

По аккредитиву банк обязуется заплатить деньги контрагенту плательщика или совершить другие действия, которые указаны в документе (п. 1 ст. 867, п. 1 ст. 871 ГК).

Порядок выполнения этой операции такой: кредитная организация перечислит деньги получателю, если тот в установленный срок представит документы об исполнении сделки, которые отвечают условиям аккредитива (п. 1 ст. 867, п. 2 ст. 871 ГК, пп. 6.1, 6.18 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П).

Так, если совершается купля-продажа недвижимости, расчеты могут вестись и с использованием аккредитива. В этом случае продавец получит деньги за квартиру, когда представит в банк документы о переходе права собственности к покупателю.

При этом аккредитив обособлен и не зависит от основной сделки. Поэтому если получателю выплачены деньги, а основной договор признали недействительным, это не влечет недействительности рассматриваемого документа.

Плательщик сможет взыскать деньги только с их получателя, но не с кредитной организации (п. 6.3 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П).

Аккредитив обладает таким свойством, как безакцептность. Это означает, что если получатель платежа представил исполняющему банку необходимые документы, то он может получить деньги без участия плательщика и его одобрения операции (п. 1 ст. 867, пп. 1—3 ст. 871 ГК).

Расчет через аккредитив

Заключая договор, стороны вправе избрать и установить любую из предусмотренных ГК форм расчетов, в том числе по аккредитиву (ст. 862 ГК).

Этот способ расчета состоит в том, что сторона по сделке предварительно заключает договор с банком, на основании которого на расчетный счет вносится сумма, равная стоимости сделки.

При предъявлении другой стороной в банке документов, как правило, свидетельствующих о выполнении обязательств по сделке, кредитная организация выдает или перечисляет ей полагающуюся сумму (п. 1 ст. 867 ГК).

Аккредитивы бывают (п. 1 ст. 868, пп. 1, 4 ст. 869 ГК):

безотзывными , когда банк не может изменить или отменить обязательство по выплате денежной суммы без согласия получателя средств. Для продавца предпочтительнее открытие именно этого вида документа. Аккредитив признается безотзывным, если в его тексте не предусмотрено иное;

отзывными, которые не содержат безоговорочное обязательство кредитной организации в отношении продавца. Они могут быть отменены или изменены без предварительного уведомления получателя средств.

За открытие аккредитива банки вправе взимать комиссию.

Стороны аккредитива

В расчетах по аккредитиву наряду с плательщиком и получателем денег в зависимости от ситуации участвуют один или несколько банков.

Плательщик — это покупатель, заказчик или иное лицо, которое несет обязанность по оплате. По его заявлению банк-эмитент открывает аккредитив.

Получатель финансов — это контрагент плательщика, перед которым кредитная организация несет обязанность по осуществлению аккредитива (п. 1 ст. 867 ГК).

Банк-эмитент — это организация, которая открывает аккредитив. Если банк-эмитент и исполняющий банк — разные организации, получатель вправе представить предусмотренные аккредитивом документы в любую из них (п. 1 ст. 867 ГК, пп. 6.1, 6.6, 6.14 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П).

Исполняющий банк — организация, которая исполняет аккредитив после того, как получатель предъявит нужные документы.

Подтверждающий банк — это любой банк, который солидарно с банком-эмитентом несет ответственность перед получателем за исполнение по подтвержденному аккредитиву. Такой статус может принять на себя исполняющий банк или банк получателя средств (п. 3 ст. 867, п. 1 ст. 870 ГК).

Банк получателя финансов — это организация, в котором у получателя открыт счет, куда в итоге поступают деньги.

Форма аккредитива

Как должно происходить оформление аккредитива, отражено в пункте 6.7 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П. Утвержденной формы для этого способа расчета нет.

Его реквизиты, а если он составлен на бумажном носителе, то и форму, устанавливает банк-эмитент.

Аккредитив должен содержать сведения:

о номере и дате, сумме, виде, сроке действия и способе исполнения;

реквизитах плательщика, получателя финансов, банка-эмитента и исполняющего банка;

перечне документов по аккредитиву, требованиях к ним и сроке их представления;

назначении платежа;

необходимости подтверждения аккредитива — если она есть;

порядке уплаты комиссионного вознаграждения банков.

Также в аккредитиве может быть дополнительная информация, например, может ли получатель полностью или частично уступить права по нему (п. 7 ст. 871 ГК).

Срок аккредитива

Срок действия аккредитива указывается в нем (п. 6.7 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П). Законом не урегулирован порядок, по которому устанавливают этот срок.

Плательщик и получатель платежа могут согласовать его в числе условий, на которых плательщик обязуется открыть аккредитив.

При этом нужно учитывать сроки, которые необходимы получателю, чтобы исполнить свою часть сделки, собрать необходимые документы и подать их в банк. Затем плательщик направляет в банк заявление об открытии аккредитива, которое составляется в установленном этой кредитной организацией порядке. Как правило, плательщик указывает этот срок в заявлении (п. 6.6 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П).

Если срок действия надо продлить, плательщику потребуется направить заявление об этом в банк-эмитент, который, в свою очередь, известит получателя об изменении условий аккредитива (п. 6.12 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П).

Если документ безотзывный, он будет считаться измененным только с момента, когда банк-эмитент получит согласие получателя на изменение. Для изменения отзывного аккредитива такое согласие не нужно (п. 1 ст. 868, п. 2 ст. 869 ГК).

Раскрытие аккредитива

Раскрытие — это осуществление аккредитива банком в соответствии с прописанными в нем условиями. Происходит эта процедура после того, как получатель представит необходимые документы.

Проверить бумаги банк обязан в течение 5 дней. Затем он либо исполняет аккредитив, либо отказывает в этом (п. 2 ст. 871 ГК).

Способы раскрытия могут быть следующими (п. 1 ст. 867, п. 1 ст. 871 ГК):

платеж получателю сразу при предоставлении необходимых бумаг или отсроченный (рассроченный) платеж;

акцепт переводного векселя и его оплата при наступлении срока платежа;

прочие способы.

Существуют условия раскрытия аккредитива, которые должен выполнить получатель средств, чтобы банк перечислил деньги. Данный вывод можно сделать из пункта 6.14 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П. К ним относятся:

перечень документов, которые получатель должен представить в банк (п. 2 ст. 871 ГК);

срок, в который получатель должен их представить.

Эти условия также можно оговорить в договоре плательщика средств с получателем.

При согласовании сторонами перечня документов нужно указать такие бумаги, которые однозначно подтверждают, что получатель исполнил свои обязательства.

При этом нужно учитывать, будет ли у получателя финансов возможность эти документы забрать, особенности его документооборота с третьими лицами, характер сделки.

Для каждого документа указывают:

наименование. Оно должно соответствовать особенностям сделки. Неточности при указании вида документа могут затруднить раскрытие аккредитива.

Банк проверяет представленные получателем средств документы и их реквизиты на соответствие условиям аккредитива по внешним признакам и на отсутствие противоречий между документами.

Если при этом он выявляет несоответствие, то имеет право отказать в переводе средств (пп. 6.16, 21 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П).

Такое может случиться, если вместо товарно-транспортной накладной получатель представит транспортную накладную.

особенности содержания. Прописывают язык документа, в случае если он должен или может быть не на русском языке, от кого исходит документ, что в нем должно быть указано.

К примеру, указывают точное наименование товаров, их количество, сведения о грузоотправителе и грузополучателе, оговорки о допустимости определенного отклонения от указанной в аккредитиве суммы, веса или количества товара.

форму. Предусматривают, предоставляет ли получатель средств документы в виде оригиналов на бумажном носителе или заверенных копий, а также кто их заверяет.

Также можно согласовать, что направление документов осуществляется в электронном виде, в том числе через информационные системы (п. 6.15 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П);