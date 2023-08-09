Новые правила расчета НДФЛ с материальной выгоды, квитанции по требованиям больше не нужны, налоговики проверяют тех, кто работает без ККТ. 💣«Ночной бухгалтер» № 1496

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Хоть что-то упростили Сегодня день хороших новостей) Первое из приятного — станет легче считать НДФЛ по материальной выгоде на процентах при выдаче беспроцентного займа. Сейчас нужно считать экономию, учитывая ставку ЦБ на конец каждого месяца. Это неудобно, ведь ставка может меняться. Теперь нужно будет брать ставку на дату заключения договора. Расчет станет проще.

Блокировки не будет Когда ФНС отправляет требование, бухгалтеру нужно не забыть послать в ответ квитанцию о получении. Если этого не сделать, компании могут заблокировать счет. Этот атавизм решили наконец исправить — теперь требование будет считаться полученным на шестой день после отправки, поэтому и блокировку счета за непередачу квитанции отменяют. Эта новость по-настоящему обрадовала бухгалтеров.

Оберег от налоговых претензий Законодательство не регламентирует все вопросы командировок. Так, работодатель сам определяет размер суточных, какие командировочные расходы он компенсирует сотруднику и другие нюансы. Чтобы зафиксировать особенности рабочих поездок в компаниях разрабатывают Положение о командировках. Оно помогает регулировать с сотрудниками споры и минимизирует налоговые риски. «Авиасейлс для бизнеса» сделали генератор документов для командировок: 1️⃣заполните анкету — как организуют командировки в вашей компании; 2️⃣получите полный пакет документов. Хочу Положение о командировках Реклама: ООО «Авиасейлс Бизнес», ИНН 9710080462? erid:LjN8JyMNJ

Очень не понятно, но интересно Упрощенцам и патентщикам можно теперь уменьшать налог на взносы, которые только начисляются в текущем году (подлежат уплате), но еще не уплачены. Радость от того, что можно уменьшить налог до уплаты взносов, была омрачена непониманием, что делать со взносами в 1%?Платят их за один год, да только уже в другом. А так как новый порядок работает с января 2023 года, то не ясно, что будет с уже уплаченными в этом году взносами, которые учтены при уплате налогов. Налоговики особо не пролили свет на эти вопросы. Но стало понятно, что по взносам 1% со сроком уплаты 01.07.2024 уменьшение авансового платежа по УСН возможно, начиная с 1 квартала 2024 года.

Налоговики пошли по спискам проверять уклонистов от ККТ ФНС разослало своим ведомствам письмо со списками тех, кто применяет только эквайринговые терминалы, но при это не пробивает чеки по кассе. Действительно, в законе 54-ФЗ есть исключения, когда ККТ можно не использовать. Но налоговики явно сомневаются, что все, попавшие в список, налогоплательщики кристально честны перед законом. Минимальный штраф для юрлица за неприменение ККТ 30 000 рублей. Так что убедитесь, что у вас с работой по кассе все в порядке. А вот черные списки блогеров налоговики не составляли — говорят, что проверяют всех и вся безотносительно сферы деятельности. Видимо Блиновской, Чекалиной, Митрошиной и другим «блогиням» просто не повезло.