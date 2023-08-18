Не хватает кадров — поможет ФСИН, при закрытии ИП можно уменьшить налог на все фиксвзносы этого года, вырастут цены на канцотовары. 😝Пятничный «Ночной бухгалтер» № 1503

Задайте вопросы экспертам «Клерка» на конференции! Первая «Клерк.Конференция» пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott. Если не можете присутствовать лично — присоединяйтесь онлайн. Приглашаем всех, кто хочет обсудить бухгалтерские темы в кругу коллег, и получить ответы на вопросы по темам ЕНС, ФСБУ и налоговых проверок 2023-2024 от спикеров лично или в прямом эфире. До 31 августа акционные цены на билеты: 2 500 руб. очное участие и всего 1 000 руб онлайн! Торопитесь, места офлайн ограничены!
Задайте вопросы экспертам «Клерка» на конференции!
Первая «Клерк.Конференция» пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott. Если не можете присутствовать лично — присоединяйтесь онлайн.
Приглашаем всех, кто хочет обсудить бухгалтерские темы в кругу коллег, и получить ответы на вопросы по темам ЕНС, ФСБУ и налоговых проверок 2023-2024 от спикеров лично или в прямом эфире.
До 31 августа акционные цены на билеты: 2 500 руб. очное участие и всего 1 000 руб онлайн! Торопитесь, места офлайн ограничены!
На работу с чистой совестью
Борис Титов предложил брать осужденных на работу, чтобы побороть кадровый дефицит. На производстве всегда нужны надежные и ответственные работники, а кто может быть более мотивированным?
Бизнесмены уже могут использовать труд как минимум 150 тысяч осужденных. У ФСИН далекоидущие планы — мы уже писали, что заключенных хотят отправить на работу в «Ростех», тогда новость вызвала на «Клерке» большой резонанс.
Наконец-то, разъяснения про 1%
Налоговики разродились первым разъяснением про 1% взносов у ИП. Сейчас, по новым правилам, если предприниматель уплатил такие взносы в течение текущего года, то учесть их при уплате налога он сможет только в следующем году.
Но при закрытии бизнеса и снятии ИП с учета, взносы все же можно учесть в текущем периоде. Все дело в сроках: срок для уплаты взносов при «ликвидации» ИП — 15 календарных дней с даты снятия с учета, он вписывается в текущий год.
Кстати, налоговики обещают и другие разъяснения про 1% «в самое ближайшее время». Но бухгалтеры побаиваются верить таким расплывчатым формулировкам.
Бесплатная реклама или как устроить себе пиар
Да легко, на «Клерке» теперь можно раз в месяц рассказать о себе и своем бизнесе совершенно свободно. Поделитесь кейсами, контактами, ссылкой на сайт или ваш телеграм-канал. В общем ни в чем себе не отказывайте.
Пост самопиара выходит каждый 3-й понедельник месяца в 11.00 по мск. Он появится на главной странице сайта и попадет в рассылку «Утреннего бухгалтера», а еще комментарии из поста появятся в ленте мнений и информация о вас легко найдется в поисковике.
Чуть-чуть подорожало
Тинькофф провел исследование и выяснил, что в этом году средний чек на канцтовары к школе может вырасти на 12%, аж до 708 рублей. Цветы станут дороже на 13%, а книги на 8%.
А вот одежда для школьников подешевеет. В 2022 году на нее уходило 3 000 рублей, а в этом уйдет 2 870 руб.
А вы собрали ребенка к школе, во сколько обшлось? Расскажите в комментариях.
Сдача в аренду — вторая пенсия
Поэтому стоит освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ с такого дохода, считает вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
По его мнению квартира, которая сдается — это результат труда нескольких поколений, а отмена налога станет вознаграждением за многолетний труд.
Что делать, если дискуссия превратилась в с..ч?
Непростую тему обсуждают в Трибуне — что делать, если беседа или дискуссия в интернете переходит все грани и правращается в ругань? Как реагировать, почему некоторые с пеной у рта готовы отстаивать свое мнение? А кто те, что молча ставит «дизлайк» и удаляется в закат?
Пост собрал уже под 80 комментов. «Клерки» в них отрываются вовсю.
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Спасибо, что дочитали выпуск до конца!
Ваша как уже пятница? 😳 редакция