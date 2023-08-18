Обзоры для бухгалтера

Не хватает кадров — поможет ФСИН, при закрытии ИП можно уменьшить налог на все фиксвзносы этого года, вырастут цены на канцотовары. 😝Пятничный «Ночной бухгалтер» № 1503

Если вам работники нужны, а взять их негде, вот лайфхак от Бориса Титова: нанимайте заключенных. Если ИП прекращает дейтельность, то он имеет право уменьшить налог на взносы в 1%, несмотря на новые правила. К Дню знаний подорожают канцтовары, а еще цветы и книги, а вот одежда для школьников подешевеет.

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Не хватает кадров — поможет ФСИН, при закрытии ИП можно уменьшить налог на все фиксвзносы этого года, вырастут цены на канцотовары. 😝Пятничный «Ночной бухгалтер» № 1503
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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На работу с чистой совестью

Борис Титов предложил брать осужденных на работу, чтобы побороть кадровый дефицит. На производстве всегда нужны надежные и ответственные работники, а кто может быть более мотивированным?

Бизнесмены уже могут использовать труд как минимум 150 тысяч осужденных. У ФСИН далекоидущие планы — мы уже писали, что заключенных хотят отправить на работу в «Ростех», тогда новость вызвала на «Клерке» большой резонанс.

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Наконец-то, разъяснения про 1%

Налоговики разродились первым разъяснением про 1% взносов у ИП. Сейчас, по новым правилам, если предприниматель уплатил такие взносы в течение текущего года, то учесть их при уплате налога он сможет только в следующем году.

Но при закрытии бизнеса и снятии ИП с учета, взносы все же можно учесть в текущем периоде. Все дело в сроках: срок для уплаты взносов при «ликвидации» ИП — 15 календарных дней с даты снятия с учета, он вписывается в текущий год.

Кстати, налоговики обещают и другие разъяснения про 1% «в самое ближайшее время». Но бухгалтеры побаиваются верить таким расплывчатым формулировкам.

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Бесплатная реклама или как устроить себе пиар

Да легко, на «Клерке» теперь можно раз в месяц рассказать о себе и своем бизнесе совершенно свободно. Поделитесь кейсами, контактами, ссылкой на сайт или ваш телеграм-канал. В общем ни в чем себе не отказывайте.

Пост самопиара выходит каждый 3-й понедельник месяца в 11.00 по мск. Он появится на главной странице сайта и попадет в рассылку «Утреннего бухгалтера», а еще комментарии из поста появятся в ленте мнений и информация о вас легко найдется в поисковике.

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Чуть-чуть подорожало

Тинькофф провел исследование и выяснил, что в этом году средний чек на канцтовары к школе может вырасти на 12%, аж до 708 рублей. Цветы станут дороже на 13%, а книги на 8%.

А вот одежда для школьников подешевеет. В 2022 году на нее уходило 3 000 рублей, а в этом уйдет 2 870 руб.

А вы собрали ребенка к школе, во сколько обшлось? Расскажите в комментариях.

Сдача в аренду — вторая пенсия

Поэтому стоит освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ с такого дохода, считает вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

По его мнению квартира, которая сдается — это результат труда нескольких поколений, а отмена налога станет вознаграждением за многолетний труд.

Что делать, если дискуссия превратилась в с..ч?

Непростую тему обсуждают в Трибуне — что делать, если беседа или дискуссия в интернете переходит все грани и правращается в ругань? Как реагировать, почему некоторые с пеной у рта готовы отстаивать свое мнение? А кто те, что молча ставит «дизлайк» и удаляется в закат?

Пост собрал уже под 80 комментов. «Клерки» в них отрываются вовсю.

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НДФЛ 2023: что изменилось с июня

С начала 2023 года большинство налогов необходимо перечислять на ЕНС (единый налоговый счет) — это правило действует для организаций и ИП независимо от системы налогообложения. С июня изменилась последовательность зачета налогов, уплачиваемых с единого налогового счета. Кроме того, с 29 июня 2023 года не требуется заявление, чтобы зачесть переплату, имеющуюся на ЕНС, в счет удержанного НДФЛ — это происходит автоматически.

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