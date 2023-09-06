Декларация ИП на УСН при смене жительства в течение года в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Подавать заявление для внесения нового адреса в ЕГРИП тоже не нужно. Его внесут автоматически (п. п. 4, 5 ст. 5 закона о госрегистрации юрлиц и ИП).

Но на практике бывает так, что прошло 6 месяцев и более, а перехода по новому месту регистрации нет. Поэтому рекомендуем проконтролировать этот процесс и уточнить в новой инспекции, перевели вас или нет.

В данном случае, можно написать обращение в ИФНС по новому месту регистрации, указать, что ИП поменял прописку, прошел уже достаточный период времени, попросить разобраться в сложившейся ситуации.

Обращение можно подать в ИФНС лично или через ТКС. Так и поступил Купцов, через неделю после отправки обращения его уже поставили на учет в ИФНС Калмыкии.

Датой постановки на учет в новой инспекции и датой снятия с учета в старой будет один и тот же день — день регистрации по новому адресу.

ИНН при переходе не поменяется.

В программу 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 нужно внести изменения. В разделе «Главное» — «Организации» (или «Реквизиты организации») открываем пункт «Адрес и телефон» и вносим новый адрес регистрации через синюю гиперссылку «История».

1С автоматом «подтягивает» новую ИФНС, соглашаемся с ней:

В Калмыкии снижена ставка по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН доходы), до 1%.

В программе меняем ставку налога УСН в разделе «Главное» — «Налоги и отчеты» — «УСН».

Обязательно вносим нововведения через «Историю изменений», указываем, что новая ставка 1% действует с января 2023 г.

Не забываем указать на основании каких закона и статьи правомерна льгота:

После этого перепроведем Закрытие месяца с самого начала года и рассчитаем УСН за полугодие. Доходы за полугодие нарастающим итогом составили 1 100 000 рублей (500 000 рублей в 1 квартале + 600 000 рублей во втором квартале).

Мы видим, что программа рассчитала УСН за полугодие по ставке 1% и налог составил 11 000 рублей (1 100 000 * 1%), учла уплаченный авансовый платеж по УСН за первый квартал 2023 года в размере 30 000 рублей и показывает, что доплачивать за полугодие ничего не надо.

Попробуем сформировать налоговую декларацию по УСН за 2023 год.

Несмотря на то, что ИП в течение года находился в регионах с разными ставками по УСН, за налоговый период мы можем применять только одну ставку, которая будет действовать на 31.12.2023, то есть в нашем случае — 1 %. Декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН подается в налоговый орган по новому месту нахождения налогоплательщика.

В декларации отражается код ОКТМО территории того субъекта РФ, в котором налогоплательщик состоял на налоговом учете на последний день налогового периода (письмо от 23.05.2023 № 03-11-09/46940).