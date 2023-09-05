Обзоры для бухгалтера

Налоговики дают бомбический лайфхак, как вернуть застрявшие в резерве деньги: создать долг на ЕНС. Все МФО закроют и будут выдавать соцзаймы? 😥 «Ночной бухгалтер» № 1514

ФНС не справляется с собственной программой — не может вытащить из резерва ошибочные налоги и взносы. Вот и предлагает лайфхак — заминусить сальдо ЕНС и тогда средства из резерва поднимуться сами (или нет). Депутаты обсуждают возможность прекратить деятельность микрофинансовых организаций и выдавать соцзаймы через банки. И другие новости дня.

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Налоговики дают бомбический лайфхак, как вернуть застрявшие в резерве деньги: создать долг на ЕНС. Все МФО закроют и будут выдавать соцзаймы? 😥 «Ночной бухгалтер» № 1514
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Что упало, то пропало

Средства, упавшие в резерв ЕНС, стали большой проблемой для бухгалтеров. Они не могут вернуть деньги, если те попали в резерв, например, по ошибке в уведомлении. Со своей стороны и налоговая сделать ничего не может — средства вывести вручную просто нельзя.

Кто-то советует ждать подачи декларации, но наши читататели в телеграм-канале Красный уголок бухгалтера советуют не надеяться на этот способ.

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Поэтому ФНС предложила альтернативу — создать отрицательное сальдо на ЕНС и тогда деньги из резерва должны подтянуться в сальдо автоматически, чтобы покрыть недоимку. Но и тут гарантий никаких нет.

Кто пользовался? Поделитесь в комментариях — получилось расшевелить резерв или нет, а может есть и другие варианты?

Ростовщики и грабители

Сергей Миронов заявил, что МФО занимаются «хищническим ростовщичеством», а их проценты просто грабительские. Поэтому в Госдуму будет внесен законопроект о закрытии микрофинансовых организаций в России. А небольшие суммы займов могут предоставлять банки — социальный займ под 5% можно выдавать малоимущим, пенсионерам или семьям с детьми.

Недавно мы писали о том, что в июне резко повысилась доля микрозаймов с просрочкой — 46,6% процентов выданных займов имеют просрочку более 90 дней.

От взысканий по микрофинансовым долгам освобождены до 1 января 2026 года жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

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А что вы знаете о Битрикс24?

Почему такой шум вокруг Битрикс24, и правда ли он помогает зарабатывать больше? В чем реальная польза сервиса, а в чем заблуждения. В каких случаях стоит внедрять, а в каких можно остаться в привычных таблицах? 

Подробный разбор сервиса на вебинаре “Битрикс24 для чайников” от компании из 5-ки лучших CRM-интеграторов в России в эту пятницу, 8 сентября в 12:00 по МСК.

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Вид на Кремль за 4 млрд

Квартиру ценой почти 4 млрд рублей нашли на сайте ЦИАН. Из нее видно не только Кремль, но еще Успенский собор и храм Христа Спасителя. Расположено элитное жилье в историческом особняке.

На момент выхода этого выпуска «Ночного бухгалтера» объявление уже снято с публикации. То ли владелец нашел покупателя, то ли его замучили сообщениями и звонками неравнодушные граждане.

Импортозамещение (на)лицо

Сейчас сервис для бесконтактной оплаты в метро называется Оплата по биометрии, ранее — Face Pay, но теперь метрополитен собирается переименовать его во «Взгляд» и уже подал заявку в Роспатент.

«Заплатить лицом» можно не только в метро, но и, например, совершая покупки в интернете или даже в офлайн-магазинах. Разрешить или запретить использование биометрических данных можно будет через Госуслуги.

Успейте записаться на Клерк.Конференцию!

12 сентября пройдет Клерк.Конференция, которую с нетерпением ждут бухгалтеры со всей страны.

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Что проверят в декларации по прибыли

Налоговики выпустили контрольные соотношения для декларации по налогу на прибыль. Проверят сроки уплаты, КБК, авансовые платежи, в том числе ежемесячные и по обособкам, право на льготные ставки и другие параметры.

Важные для бухгалтера документы, бланки, законы, инструменты, калькуляторы и конструторы вы можете найти в нашей справочно-правовой системе.

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Как, оставаясь в Excel, решать задачи растущего бизнеса — бесплатный вебинар от эксперта по внедрению финансово-аналитических систем. Разберетесь в проблемах, с которыми сталкивается бизнес при ведении учета, бюджетирования и планирования в Excel, узнаете про альтернативные системы для планирования и учета.

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Как по новым правилам в 2023 году уменьшать налоги на страховые взносы + таблица для ИП и ООО — разбор, подготовленный экспертом и редактором «Клерка» Натальей Петровой. Ее статьи и разборы— бестселлеры. Например, статья о фиксированных взносах в начале года собрала более 1 млн просмотров, более 300 комментариев, а 61 пользователь добавил ее в избранное.

Спасибо, что дочитали выпуск до конца! Прошлый выпуск «Ночного бухгалтера» вы найдете здесь.

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