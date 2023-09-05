Налоговики дают бомбический лайфхак, как вернуть застрявшие в резерве деньги: создать долг на ЕНС. Все МФО закроют и будут выдавать соцзаймы? 😥 «Ночной бухгалтер» № 1514

Что упало, то пропало Средства, упавшие в резерв ЕНС, стали большой проблемой для бухгалтеров. Они не могут вернуть деньги, если те попали в резерв, например, по ошибке в уведомлении. Со своей стороны и налоговая сделать ничего не может — средства вывести вручную просто нельзя. Кто-то советует ждать подачи декларации, но наши читататели в телеграм-канале Красный уголок бухгалтера советуют не надеяться на этот способ. Поэтому ФНС предложила альтернативу — создать отрицательное сальдо на ЕНС и тогда деньги из резерва должны подтянуться в сальдо автоматически, чтобы покрыть недоимку. Но и тут гарантий никаких нет. Кто пользовался? Поделитесь в комментариях — получилось расшевелить резерв или нет, а может есть и другие варианты?

Ростовщики и грабители Сергей Миронов заявил, что МФО занимаются «хищническим ростовщичеством», а их проценты просто грабительские. Поэтому в Госдуму будет внесен законопроект о закрытии микрофинансовых организаций в России. А небольшие суммы займов могут предоставлять банки — социальный займ под 5% можно выдавать малоимущим, пенсионерам или семьям с детьми. Недавно мы писали о том, что в июне резко повысилась доля микрозаймов с просрочкой — 46,6% процентов выданных займов имеют просрочку более 90 дней. От взысканий по микрофинансовым долгам освобождены до 1 января 2026 года жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

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Вид на Кремль за 4 млрд Квартиру ценой почти 4 млрд рублей нашли на сайте ЦИАН. Из нее видно не только Кремль, но еще Успенский собор и храм Христа Спасителя. Расположено элитное жилье в историческом особняке. На момент выхода этого выпуска «Ночного бухгалтера» объявление уже снято с публикации. То ли владелец нашел покупателя, то ли его замучили сообщениями и звонками неравнодушные граждане.

Импортозамещение (на)лицо Сейчас сервис для бесконтактной оплаты в метро называется Оплата по биометрии, ранее — Face Pay, но теперь метрополитен собирается переименовать его во «Взгляд» и уже подал заявку в Роспатент. «Заплатить лицом» можно не только в метро, но и, например, совершая покупки в интернете или даже в офлайн-магазинах. Разрешить или запретить использование биометрических данных можно будет через Госуслуги.

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