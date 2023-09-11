Обзоры для бухгалтера

Россиянам запрещают въезд в ЕС на авто из РФ, 50 тысяч штраф за долг по зарплате в 17 млн, резерв на ЕНС достал бухгалтеров. 🤬 «Ночной бухгалтер» № 1518

В ЕС не только нельзя въезжать на автомобилях, зарегистрированных в РФ, но и провозить некоторые личные вещи. Компания задолжала сотрудникам почти 17 млн рублей, долг погасила только после проверки, а штраф составил всего 50 тысяч. Резерв на ЕНС порядком измучил бухгалтеров, а налоговики дают слишком рисковые советы по работе с ним. Эти и другие новости дня.

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Россиянам запрещают въезд в ЕС на авто из РФ, 50 тысяч штраф за долг по зарплате в 17 млн, резерв на ЕНС достал бухгалтеров. 🤬 «Ночной бухгалтер» № 1518
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Санкции, как в сказке

Как верно подметил Борис Мальцев — владелец Клерк.ру:

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Новость касается разъяснений Еврокомисии, размещенных на официальном сайте. Независимо от цели, с которой авто въезжает на территорию ЕС, если у него российские номера, это может быть расценено как нарушение санкций. Судя по разъяснениям, подробные правила касаются и некоторых личных вещей, таких как смартфоны или ноутбуки, поскольку они тоже находятся под санкциями и не могут ввозиться в ЕС из России.

Штраф в 0,3%

За задержку зарплаты 266 работникам в сумме 16,8 млн рублей строительная компания получила административный штраф… 50 тысяч рублей.

Размер штрафа, кажется, совершенно несопоставим с задолженностью. Но именно такой предусмотрен КоАП. Наказание посерьезней — до 100 тысяч, дается в случае, если юрлицо уже нарушало требования ТК о выплате зарплаты. Если же задержка выплаты совершена в корыстных целях, по личной заинтересованности, да еще длится свыше трех месяцев, то руководителя могут ждать дисквалификация и даже лишение свободы.

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ЕНС: свет в конце туннеля

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 13 сентября в 11:00

Почти 9 месяцев мы пользуемся ЕНС. Насколько успешен и практичен оказался новый способ учета начисленных и уплаченных налогов и взносов? Какие шаги были сделаны по его улучшению и какие доработки вот-вот введут? Об этом расскажем на вебинаре. А еще подскажем, как «укротить» непокорное сальдо на ЕНС.

Программа

  • Опыт применения ЕНС с начала года: как было, как стало;

  • Изменения в ЕНС по Закону № 389-ФЗ;

  • Что делать, если сальдо все еще не то, которое должно быть

Спикер: 

Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».

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Реклама: ООО «Моё дело», ИНН 7701889831, erid:LjN8KF9cS

Злоба дня

Бухгалтеры порядком устали от борьбы с ЕНС. Почти каждый день вылезают очередные ошибки, недоточеты и проблемы с учетом платежей. Но самое обидное — налоговики, вместо того, чтобы разобраться с этим хаосом, только подливают масла в огонь. Например, дают разъяснения, от которых бухгалтеры в шоке.

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Это наши читатели бурно обсуждают письмо ФНС, в котором инспекция утверждает, что если вынесено решение о доначислении налогов, то еще до его вступления в силу компания может зарезервировать сумму под это решение (перевести деньги с сальдо ЕНС в резерв). Но все равно будут «капать» пени.

Ну и как тут с такой работой праздновать Всероссийский день трезвости?

Ужесточились проверки Прокуратуры в части лицензий

Прокуратура проверяет организации (и ИП!) в части публикации сведений о лицензиях в Федресурсе. Примеры предписаний вы можете найти здесь.

Причем ведомство не просто требует устранить нарушения, но еще и привлекает к ответственности должностных лиц, в первую очередь руководителей, и наказывает штрафами сами компании.

После устранения нарушений организации или ИП нужно еще отчитаться о дисциплинарных наказаниях, которые применены к ответственным лицам компании.

То есть такие проверки не формальные, а влекут реальную ответственность.

Приглашаем вас на бесплатный вебинар Как избежать иска Прокуратуры и штрафа по решению суда за нераскрытие информации в Федресурсе.

Узнаете кому, какую именно информацию и как публиковать, почему Прокуратура внезапно так рьяно взялась проверять сведения в Федресурсе и какое наказание ждет за нарушения.

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Главред рекомендует: вредные и не только советы

Наш главный редактор нашла для вас интересные статьи. которые простым языком рассказывают о сложных вещах.

Про инвестиции понятными словами. Разумный ответ — один из постоянных авторов Трибуны отвечает на вопросы подписчиков об инвестициях. Расскажет, являются ли ИСЖ и НСЖ безопасными и удобными инструментами для тех, кто не слишком разбирается в инвестициях.

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Спасибо, что дочитали выпуск № 1517 до конца. Предыдущий выпуск «Ночного бухгалтера» (хит недели — более 8 тысяч просмотров) вы найдете здесь.

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