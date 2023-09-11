Россиянам запрещают въезд в ЕС на авто из РФ, 50 тысяч штраф за долг по зарплате в 17 млн, резерв на ЕНС достал бухгалтеров. 🤬 «Ночной бухгалтер» № 1518

Санкции, как в сказке
Как верно подметил Борис Мальцев — владелец Клерк.ру:
Новость касается разъяснений Еврокомисии, размещенных на официальном сайте. Независимо от цели, с которой авто въезжает на территорию ЕС, если у него российские номера, это может быть расценено как нарушение санкций. Судя по разъяснениям, подробные правила касаются и некоторых личных вещей, таких как смартфоны или ноутбуки, поскольку они тоже находятся под санкциями и не могут ввозиться в ЕС из России.
Штраф в 0,3%
За задержку зарплаты 266 работникам в сумме 16,8 млн рублей строительная компания получила административный штраф… 50 тысяч рублей.
Размер штрафа, кажется, совершенно несопоставим с задолженностью. Но именно такой предусмотрен КоАП. Наказание посерьезней — до 100 тысяч, дается в случае, если юрлицо уже нарушало требования ТК о выплате зарплаты. Если же задержка выплаты совершена в корыстных целях, по личной заинтересованности, да еще длится свыше трех месяцев, то руководителя могут ждать дисквалификация и даже лишение свободы.
ЕНС: свет в конце туннеля
Бесплатный вебинар для бухгалтеров 13 сентября в 11:00
Почти 9 месяцев мы пользуемся ЕНС. Насколько успешен и практичен оказался новый способ учета начисленных и уплаченных налогов и взносов? Какие шаги были сделаны по его улучшению и какие доработки вот-вот введут? Об этом расскажем на вебинаре. А еще подскажем, как «укротить» непокорное сальдо на ЕНС.
Программа
Опыт применения ЕНС с начала года: как было, как стало;
Изменения в ЕНС по Закону № 389-ФЗ;
Что делать, если сальдо все еще не то, которое должно быть
Спикер:
Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».
Реклама: ООО «Моё дело», ИНН 7701889831, erid:LjN8KF9cS
Злоба дня
Бухгалтеры порядком устали от борьбы с ЕНС. Почти каждый день вылезают очередные ошибки, недоточеты и проблемы с учетом платежей. Но самое обидное — налоговики, вместо того, чтобы разобраться с этим хаосом, только подливают масла в огонь. Например, дают разъяснения, от которых бухгалтеры в шоке.
Это наши читатели бурно обсуждают письмо ФНС, в котором инспекция утверждает, что если вынесено решение о доначислении налогов, то еще до его вступления в силу компания может зарезервировать сумму под это решение (перевести деньги с сальдо ЕНС в резерв). Но все равно будут «капать» пени.
Ну и как тут с такой работой праздновать Всероссийский день трезвости?
Ужесточились проверки Прокуратуры в части лицензий
Прокуратура проверяет организации (и ИП!) в части публикации сведений о лицензиях в Федресурсе. Примеры предписаний вы можете найти здесь.
Причем ведомство не просто требует устранить нарушения, но еще и привлекает к ответственности должностных лиц, в первую очередь руководителей, и наказывает штрафами сами компании.
После устранения нарушений организации или ИП нужно еще отчитаться о дисциплинарных наказаниях, которые применены к ответственным лицам компании.
То есть такие проверки не формальные, а влекут реальную ответственность.
Приглашаем вас на бесплатный вебинар Как избежать иска Прокуратуры и штрафа по решению суда за нераскрытие информации в Федресурсе.
Узнаете кому, какую именно информацию и как публиковать, почему Прокуратура внезапно так рьяно взялась проверять сведения в Федресурсе и какое наказание ждет за нарушения.
Главред рекомендует: вредные и не только советы
Наш главный редактор нашла для вас интересные статьи. которые простым языком рассказывают о сложных вещах.
Про инвестиции понятными словами. Разумный ответ — один из постоянных авторов Трибуны отвечает на вопросы подписчиков об инвестициях. Расскажет, являются ли ИСЖ и НСЖ безопасными и удобными инструментами для тех, кто не слишком разбирается в инвестициях.
Вредные советы для предпринимателей — иногда в бизнесе кто-то что-то делает по привычке: «все так экономят и я буду», «все платят в конверте и я буду». Чем обрачивается такая философия (с долей юмора и примерами из реальной практики) покажет в своем блоге Первая Экспертная Бухгалтерия.
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Спасибо, что дочитали выпуск № 1517 до конца. Предыдущий выпуск «Ночного бухгалтера» (хит недели — более 8 тысяч просмотров) вы найдете здесь.
Ваша то ли рано темнеет, то ли мы до ночи работаем редакция