Россиянам запрещают въезд в ЕС на авто из РФ, 50 тысяч штраф за долг по зарплате в 17 млн, резерв на ЕНС достал бухгалтеров. 🤬 «Ночной бухгалтер» № 1518

Санкции, как в сказке Как верно подметил Борис Мальцев — владелец Клерк.ру: Новость касается разъяснений Еврокомисии, размещенных на официальном сайте. Независимо от цели, с которой авто въезжает на территорию ЕС, если у него российские номера, это может быть расценено как нарушение санкций. Судя по разъяснениям, подробные правила касаются и некоторых личных вещей, таких как смартфоны или ноутбуки, поскольку они тоже находятся под санкциями и не могут ввозиться в ЕС из России.

Штраф в 0,3% За задержку зарплаты 266 работникам в сумме 16,8 млн рублей строительная компания получила административный штраф… 50 тысяч рублей. Размер штрафа, кажется, совершенно несопоставим с задолженностью. Но именно такой предусмотрен КоАП. Наказание посерьезней — до 100 тысяч, дается в случае, если юрлицо уже нарушало требования ТК о выплате зарплаты. Если же задержка выплаты совершена в корыстных целях, по личной заинтересованности, да еще длится свыше трех месяцев, то руководителя могут ждать дисквалификация и даже лишение свободы.

ЕНС: свет в конце туннеля Бесплатный вебинар для бухгалтеров 13 сентября в 11:00 Почти 9 месяцев мы пользуемся ЕНС. Насколько успешен и практичен оказался новый способ учета начисленных и уплаченных налогов и взносов? Какие шаги были сделаны по его улучшению и какие доработки вот-вот введут? Об этом расскажем на вебинаре. А еще подскажем, как «укротить» непокорное сальдо на ЕНС. Программа Опыт применения ЕНС с начала года: как было, как стало;

Изменения в ЕНС по Закону № 389-ФЗ;

Что делать, если сальдо все еще не то, которое должно быть Спикер: Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело». Записаться на вебинар Реклама: ООО «Моё дело», ИНН 7701889831, erid:LjN8KF9cS

Злоба дня Бухгалтеры порядком устали от борьбы с ЕНС. Почти каждый день вылезают очередные ошибки, недоточеты и проблемы с учетом платежей. Но самое обидное — налоговики, вместо того, чтобы разобраться с этим хаосом, только подливают масла в огонь. Например, дают разъяснения, от которых бухгалтеры в шоке. Это наши читатели бурно обсуждают письмо ФНС, в котором инспекция утверждает, что если вынесено решение о доначислении налогов, то еще до его вступления в силу компания может зарезервировать сумму под это решение (перевести деньги с сальдо ЕНС в резерв). Но все равно будут «капать» пени. Ну и как тут с такой работой праздновать Всероссийский день трезвости?

Ужесточились проверки Прокуратуры в части лицензий Прокуратура проверяет организации (и ИП!) в части публикации сведений о лицензиях в Федресурсе. Примеры предписаний вы можете найти здесь. Причем ведомство не просто требует устранить нарушения, но еще и привлекает к ответственности должностных лиц, в первую очередь руководителей, и наказывает штрафами сами компании. После устранения нарушений организации или ИП нужно еще отчитаться о дисциплинарных наказаниях, которые применены к ответственным лицам компании. То есть такие проверки не формальные, а влекут реальную ответственность. Приглашаем вас на бесплатный вебинар Как избежать иска Прокуратуры и штрафа по решению суда за нераскрытие информации в Федресурсе. Узнаете кому, какую именно информацию и как публиковать, почему Прокуратура внезапно так рьяно взялась проверять сведения в Федресурсе и какое наказание ждет за нарушения. Записаться на вебинар