ФНС разработала новые справки по ЕНС. Бизнесу срочно нужны мигранты. Заявление о зачете взносов никто не отменял. 🛠️ Ночной бухгалтер» № 1530

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«Видишь суслика – нет – а он есть» ФНС объявила о новых формах справок по единому налоговому счету и довела их до сведения налогоплательщиков письмом (от 14.09.2023 № КЧ-4-8/11712). Бланков три штуки: сведения о наличии/отсутствии задолженности в размере отрицательного сальдо ЕНС;

справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП;

заявление о выдаче сведений о сальдо ЕНС и справки о принадлежности сумм ЕНП. Документы применяются с 19 сентября. Но есть одно но: к вышеназванному письму ФНС для общего обозрения эти новые справки не приложены.

Внедрено, но не отлажено В то время, как ФНС отчитывается, что переход на ЕНС полностью завершен, бизнес жалуется на проблемы с отложенными платежами. Например, у некоторых там до сих пор числится НДФЛ за декабрь 2022 года. ИП делятся проблемой: НДФЛ, уплаченный в 2022 году и зарезервированный налоговиками самостоятельно, до сих пор показан в отложенной переплате, причем по физлицу, а не по ИП. Туда же, на физлицо, попадает и свежий автоматический резерв НДФЛ по уведомлению. А у ваших ИП все ли нормально с резервом НДФЛ? Поделитесь в комментариях.

Как компаниям успешно организовать 1 000 поездок в год Часто компании нагружают сотрудников рутинными задачам, которые можно оцифровать с помощью современных инструментов. Например, в сегменте командировок можно автоматизировать не только контроль и покупку услуг, а также их согласование за 5 минут, но и закрывающую отчетность. Как это сделать? Узнаете на бесплатном вебинаре. Научим, как оперативно настроить документооборот с «1С» и в 3 раза ускорить работу бухгалтерии по закрывающим документам, контролировать расходы, мотивировать сотрудников соблюдать регламенты. ⏰ Сохраняйте дату в календарь: 28 сентября в 12:00 по мск Зарегистрироваться Реклама: ООО «СМАРТВЭЙ», ИНН 7714379242.

Безопасный НДС ФНС обновила на своем сайте информацию о безопасной доле вычетов НДС на 3 квартал 2023 года. Подготовили для вас список. Возьмите на вооружение! Напоминаем, что превышение допустимой доли вычетов влечет за собой интерес контролеров и повышает риск выездной налоговой проверки.

Колхоз — дело добровольное Правила уменьшения налогов на фиксированные взносы поменялись и по сети стала гулять информация, что заявление о зачете для взносов отменили. Между тем, его не отменяли. И если хотите, можете и дальше его заполнять. По большому счету заявления о зачете ЕНП в счет фиксированных взносов и раньше были не нужны. Для уменьшения налога достаточно было просто платить взносы и держать их на сальдо ЕНС. Но никто не запрещал их зарезервировать по заявлению и держать не на сальдо ЕНС, а в резерве.

Как вести бухгалтерский учет депозитов? Узнаете подробно из обзора. Сейчас на росте ставки ЦБ многие компании открывают вклады на выгодных условиях. Будьте готовы правильно отразить все операции в учете. Собрали всю важную информацию для бухгалтера: проводки, налоговый учет, наглядные примеры. Забирайте в закладки. Читать статью

Дефицит, однако Омбудсмен Титов предложил упростить механизм трудовой миграции для жителей стран Юго-Восточной Азии. Бизнес испытывает кадровый голод, рабочих рук просто нет. О дефиците кадров сообщают 54% предпринимателей. Среди предложений, который озвучил Титов — отмена требования о сдаче экзамена по русскому языку и истории и перевод выдачи виз в онлайн-режим. Наши читатели активно дискутируют: Присоединяйтесь.

Разрешите отказаться Если в компанию поступил исполнительный лист на взыскание алиментов с самозанятого, она должна производить удержания. Но обычно договор компании с самозанятым не предусматривает периодических выплат. В таком случае компания может отказаться от удержания алиментов с самозанятого. Как это сделать? Все просто. Нужно вернуть исполнительный лист взыскателю с отметкой: «организация не выплачивает должнику заработную плату или иные периодические платежи».