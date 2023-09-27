ФНС разработала новые справки по ЕНС. Бизнесу срочно нужны мигранты. Заявление о зачете взносов никто не отменял. 🛠️ Ночной бухгалтер» № 1530

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«Видишь суслика – нет – а он есть»
ФНС объявила о новых формах справок по единому налоговому счету и довела их до сведения налогоплательщиков письмом (от 14.09.2023 № КЧ-4-8/11712). Бланков три штуки:
сведения о наличии/отсутствии задолженности в размере отрицательного сальдо ЕНС;
справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП;
заявление о выдаче сведений о сальдо ЕНС и справки о принадлежности сумм ЕНП.
Документы применяются с 19 сентября. Но есть одно но: к вышеназванному письму ФНС для общего обозрения эти новые справки не приложены.
Внедрено, но не отлажено
В то время, как ФНС отчитывается, что переход на ЕНС полностью завершен, бизнес жалуется на проблемы с отложенными платежами.
Например, у некоторых там до сих пор числится НДФЛ за декабрь 2022 года.
ИП делятся проблемой: НДФЛ, уплаченный в 2022 году и зарезервированный налоговиками самостоятельно, до сих пор показан в отложенной переплате, причем по физлицу, а не по ИП. Туда же, на физлицо, попадает и свежий автоматический резерв НДФЛ по уведомлению.
А у ваших ИП все ли нормально с резервом НДФЛ? Поделитесь в комментариях.
Как компаниям успешно организовать 1 000 поездок в год
Часто компании нагружают сотрудников рутинными задачам, которые можно оцифровать с помощью современных инструментов.
Например, в сегменте командировок можно автоматизировать не только контроль и покупку услуг, а также их согласование за 5 минут, но и закрывающую отчетность.
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Безопасный НДС
ФНС обновила на своем сайте информацию о безопасной доле вычетов НДС на 3 квартал 2023 года.
Подготовили для вас список. Возьмите на вооружение!
Напоминаем, что превышение допустимой доли вычетов влечет за собой интерес контролеров и повышает риск выездной налоговой проверки.
Колхоз — дело добровольное
Правила уменьшения налогов на фиксированные взносы поменялись и по сети стала гулять информация, что заявление о зачете для взносов отменили. Между тем, его не отменяли. И если хотите, можете и дальше его заполнять.
По большому счету заявления о зачете ЕНП в счет фиксированных взносов и раньше были не нужны. Для уменьшения налога достаточно было просто платить взносы и держать их на сальдо ЕНС.
Но никто не запрещал их зарезервировать по заявлению и держать не на сальдо ЕНС, а в резерве.
Как вести бухгалтерский учет депозитов?
Узнаете подробно из обзора. Сейчас на росте ставки ЦБ многие компании открывают вклады на выгодных условиях. Будьте готовы правильно отразить все операции в учете.
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Дефицит, однако
Омбудсмен Титов предложил упростить механизм трудовой миграции для жителей стран Юго-Восточной Азии.
Бизнес испытывает кадровый голод, рабочих рук просто нет. О дефиците кадров сообщают 54% предпринимателей.
Среди предложений, который озвучил Титов — отмена требования о сдаче экзамена по русскому языку и истории и перевод выдачи виз в онлайн-режим.
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Разрешите отказаться
Если в компанию поступил исполнительный лист на взыскание алиментов с самозанятого, она должна производить удержания.
Но обычно договор компании с самозанятым не предусматривает периодических выплат. В таком случае компания может отказаться от удержания алиментов с самозанятого.
Как это сделать? Все просто. Нужно вернуть исполнительный лист взыскателю с отметкой: «организация не выплачивает должнику заработную плату или иные периодические платежи».
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Спасибо, что дочитали выпуск № 1530 до конца! Предыдущий выпуск «Ночного бухгалтера» найдете вот здесь.
Ваша тоже по шею в ОРЗ редакция