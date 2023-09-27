Обзоры для бухгалтера

ФНС разработала новые справки по ЕНС. Бизнесу срочно нужны мигранты. Заявление о зачете взносов никто не отменял. 🛠️ Ночной бухгалтер» № 1530

Налоговики сделали новые справки по ЕНС, но их никто не видел. У бизнеса зависла отложенная переплата на ЕНС с 2022 года. ФНС анонсировала безопасную долю вычетов по НДС на 3 квартал. И другие новости дня.

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ФНС разработала новые справки по ЕНС. Бизнесу срочно нужны мигранты. Заявление о зачете взносов никто не отменял. 🛠️ Ночной бухгалтер» № 1530
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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«Видишь суслика – нет – а он есть»

ФНС объявила о новых формах справок по единому налоговому счету и довела их до сведения налогоплательщиков письмом (от 14.09.2023 № КЧ-4-8/11712). Бланков три штуки:

  • сведения о наличии/отсутствии задолженности в размере отрицательного сальдо ЕНС;

  • справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП;

  • заявление о выдаче сведений о сальдо ЕНС и справки о принадлежности сумм ЕНП.

Документы применяются с 19 сентября. Но есть одно но: к вышеназванному письму ФНС для общего обозрения эти новые справки не приложены.

Внедрено, но не отлажено

В то время, как ФНС отчитывается, что переход на ЕНС полностью завершен, бизнес жалуется на проблемы с отложенными платежами.

Например, у некоторых там до сих пор числится НДФЛ за декабрь 2022 года.

ИП делятся проблемой: НДФЛ, уплаченный в 2022 году и зарезервированный налоговиками самостоятельно, до сих пор показан в отложенной переплате, причем по физлицу, а не по ИП. Туда же, на физлицо, попадает и свежий автоматический резерв НДФЛ по уведомлению.

А у ваших ИП все ли нормально с резервом НДФЛ? Поделитесь в комментариях.

Как компаниям успешно организовать 1 000 поездок в год

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Безопасный НДС

ФНС обновила на своем сайте информацию о безопасной доле вычетов НДС на 3 квартал 2023 года.

Подготовили для вас список. Возьмите на вооружение!

Напоминаем, что превышение допустимой доли вычетов влечет за собой интерес контролеров и повышает риск выездной налоговой проверки.

Колхоз — дело добровольное

Правила уменьшения налогов на фиксированные взносы поменялись и по сети стала гулять информация, что заявление о зачете для взносов отменили. Между тем, его не отменяли. И если хотите, можете и дальше его заполнять.

По большому счету заявления о зачете ЕНП в счет фиксированных взносов и раньше были не нужны. Для уменьшения налога достаточно было просто платить взносы и держать их на сальдо ЕНС.

Но никто не запрещал их зарезервировать по заявлению и держать не на сальдо ЕНС, а в резерве.

Как вести бухгалтерский учет депозитов?

Узнаете подробно из обзора. Сейчас на росте ставки ЦБ многие компании открывают вклады на выгодных условиях. Будьте готовы правильно отразить все операции в учете.

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Дефицит, однако

Омбудсмен Титов предложил упростить механизм трудовой миграции для жителей стран Юго-Восточной Азии.

Бизнес испытывает кадровый голод, рабочих рук просто нет. О дефиците кадров сообщают 54% предпринимателей.

Среди предложений, который озвучил Титов — отмена требования о сдаче экзамена по русскому языку и истории и перевод выдачи виз в онлайн-режим.

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Разрешите отказаться

Если в компанию поступил исполнительный лист на взыскание алиментов с самозанятого, она должна производить удержания.

Но обычно договор компании с самозанятым не предусматривает периодических выплат. В таком случае компания может отказаться от удержания алиментов с самозанятого.

Как это сделать? Все просто. Нужно вернуть исполнительный лист взыскателю с отметкой: «организация не выплачивает должнику заработную плату или иные периодические платежи».

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