Единый тариф на взносы без лимита, утвердили форму на упрощенную ликвидацию Р19001, налог на баню и туалет. 😲Ночной бухгалтер» № 1533

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Маловато платите! В бюджете денег не хватает, в фондах дефицит, а значит нужно срочно что-то придумать. Идея депутатов, как всегда проста и незамысловата — нужно больше налогов, точнее взносов, брать с налогоплательщиков. Осуществить задуманное хотят с помощью изменения системы уплаты взносов. Сейчас при достижении лимита дохода работника 1 917 000 рублей в год тариф взносов снижается и составляет 15,1%. Законопроект предполгагает, что пониженного тарифа не будет, будет обычный — 30%. Как отметил в комментариях к новости наш эксперт — предельная база по ОПС и ОСС вводилась, потому что есть ограничение установленных пенсий и предел по больничным, требование о лимите ввел в свое время Конституционный суд. Как повышение тарифа скажется на пенсиях и оплате временной нетрудоспособности депутаты не отмечают.

💵 Средняя зарплата бухгалтеров выросла на 30% за счет банковских гарантий Сервис по возврату процентов за банковские гарантии провел опрос. Оказалось, что половина их респондентов совмещает основную работу на позиции «Бухгалтер» с продажами банковских гарантий партнерам и знакомым. Среди опрошенных 60% бухгалтеров отмечают увеличение дохода на 30%, остальные 40% коррелируют ее в диапазоне от 5 до 15% в месяц. Респонденты делают упор именно на услуге банковских гарантий по причине скорости получения кэшбэка и простоты оформления. Зачастую, для получения процентов с выдачи, требуется до 15 минут затраченного времени. Узнать, сколько вы можете заработать на банковских гарантиях. Реклама: ООО ВБЦ, ИНН 7703406864.

Ура! Новая форма! На этот раз хотя бы не для отчета. Просто наконец, принята форма заявления Р19001, котрая используется для упрощенной диквидации бизнеса. Сам упрощенный порядок работает уже с июля, а вот бланк только сейчас официально утвердили, он начнет действовать с 10 октября.

Фундамент есть, а если найдем? Платить нало за постройки на дачном участке нужно, если они относятся к хозпостройкам. Это значит, что у них должен быть фундамент. Если строение легко снять и перенести — это уж не хозяйственная постройка. Так что придется разобраться — капитальное у вас строение на даче или нет, нужно ли ваш дровяник, баньку или даже туалет регистрировать и платить налог. Наши подписчики с юмором отнеслись к новости.

Все дороги по фиксированным взносам ведут на ЕНС Как ни плати фиксвзносы ИП, а все равно они попадут на ЕНС. Дело в том, что по таким взносам нет уведомлений, какой бы платежкой не воспользовался бехгалтер или предприниматель — со статусом 01 или 02, платежи все равно упадут в единый котел патежей.

Чего хотят рекрутеры от бухгалтера? Разброс требований для бухглатеров большой, а уровень зарплаты зависит от квалификации, опыта, специализации, отдельных навыков. Например, работодатели стали чаще делать акцент на дополнительных скиллах специалиста, в частности на знаниях управленки и бюджетирования. В крупных компаниях или группах предприятий главбух не просто составляет отчеты и контролирует бухгалтерию, он еще и должен применять аналитические навыки и смотреть в будущее, как финансист. Освоить на примерах и практических заданиях финансовые модели, работу с управленческими отчетами и их анализ поможет новый курс от «Клерка»: Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров. Учитесь онлайн у эксперта-практика, повышайте квалификацию, получайте диплом с занесением его в реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО). Начните зарабатывать больше и сделайте резюме привлекательным для компаний. Сейчас курс продается по акции — за 21 900 руб. Купить курс

Что придет на смену софта от Microsoft у гослужащих Чтобы наконец уже избавиться от иностранного ПО, которое не хочет обновляться (или вдруг следит за его обладателем и собирает информацию), была произведена закупка века. Вместо Windows для работников Госдумы и депутатов закупили ОС Astra Linux, а вместо Microsoft Office – пакет «Мойофис». Сумма закупки — почти 52,5 млн рублей.