НДФЛ от 0% до 25%: депутаты хотят новую прогрессивную шкалу по налогу. Что нужно сдать и заплатить в октябре, сколько платят главбухам. 💸«Ночной бухгалтер» № 1534

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Богатые тоже платят
Высокие доходы = высокий налог. Это равненство считают справедливым депутаты от партии ЛДПР, они внесли в Госдуму проект закона для изменения прогрессивной шкалы ставок по НДФЛ.
Вот так она выглядит:
до 360 тыс. рублей — 0%;
от 360 тыс. до 5 млн рублей — 13%;
от 5 млн до 10 млн рублей — 15%;
от 10 млн рублей — 25%.
Т.е., условно, человек, который получает в месяц 30 000 рублей, налог платить не будет вообще.
Чем займемся в октябре?
Бухгалтеру некогда скучать — в октябре нужно сдать отчетность за 3 квартал, заплатить налоги и взносы, отправить уведомления с учетом новых правил.
Наш редактор блогов Трибуны — Наталья, позаботилась о коллегах и подготовила удобную памятку, чтобы вы ничего не пропустили из отчетов и платежей.
А наш топ-эксперт и ведущая вебинаров Надежда Камышева сделала отдельную напоминалку компаниям на ОСНО.
Осенние изменения в Налоговом кодексе РФ (по Закону № 389-ФЗ)
Бесплатный вебинар для бухгалтеров 11 октября в 11:00
И снова вебинар про Закону № 389-ФЗ! На этот раз обсудим важнейшие изменения в Налоговом кодексе, которые действуют с 1 октября. Бо́льшая часть поправок относится к ЕНП и ЕНС – посвятим им основную часть вебинара. Поговорим подробно про автозачёт страховых взносов, промежуточное уведомление по НДФЛ. Остановимся также на поправках в части НДС. И в целом – развеем сложности, зарядим уверенностью и пониманием!
Программа
Новое право по представлению промежуточного уведомления по НДФЛ
Автозачёт по страховым взносам
Контрольные соотношения (КС) к уведомлениям по ЕНП
ЕНП-уведомления с отрицательной суммой
Формирование совокупной обязанности при несоответствии КС к декларациям
Право ИП на подачу ЕНП-уведомления без КЭП
Изменения по НДС (новый реквизит счёта-фактуры, новые налоговые агенты)
Другие интересные поправки с 1 октября 2023 года, которые важно учесть всем
Спикеры
Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»
Инна Верменич — ведущий эксперт по бухгалтерскому учёту и налогообложению сервиса «Моё дело Бюро»
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН 7701889831, erid:LjN8KaaM8
От 50 до 400 тысяч рублей готовы платить работодатели главбухам
Исследование провел портал hh.ru. Разброс в зарплатах такой большой, потому что заработок зависит от региона, уровня профессионализма, навыков и требований самой компании к бухгалтеру.
Например, более половины вакансий (53%) содержат требование о высшем образовании, а больше всего готовы платить тем, кто хорошо ориентируется в трудовом законодательстве. Чаще всего главбухов ищут для работы в консалтинге, услугах для бизнеса, строительных организациях, рознице, ИТ-компаниях и в финансовом секторе.
Соцпакет
Много обсуждений последнее время вокруг пособий и пенсий. Антон Сиулуанов сообщил, что в 2024 году средняя песния составит 23 244 рубля. Все мы знаем, как считают «среднюю температуру по больнице». Но индексация и правда состоится — с 1 января пенсии проиндексируют на 7,5%.
Вырастут пособия по больничным листам, по беременности и родам, уходу за ребенком. Подробнее индексация соцвыплат разобрана вот тут.
Право на пенсию хотят дать и самозанятым. Пока они могут зарабатывать пенсионные баллы, если вносят добровольные взносы в СФР.
Но наши читатели считают, что в случае с плательщиками НПД чиновники фактически подтверждают, что эксперимент не совсем удался. Да и в революцию по части пенсии не особо верят.
Тема дня: воинский учет, новые штрафы и правила
Мы уже писали, что бухгалтеры и специалисты по кадрам буквально штурмуют военкоматы. Штрафы за невыполнение требований воинского учета заставляют даже тех, кто годами игнорировал его ведение, срочно что-то делать.
Все, что нужно знать о ведении воинского учета, мы собрали в одном курсе повышения квалификации: Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С.
Эксперты научат вас вести воинский учет с нуля, пошагово объяснят все этапы, расскажут кого и как надо учитывать, какие документы завести, какие данные передавать, как вести воинский учет в 1С: ЗУП.
Вы получите шаблоны документов и научитесь с ними работать.
Сможете вживую пообщаться с преподавателем и задать свои вопросы. По окончании курса получите удостоверение о повышении квалификации, которое мы не только направим вам по почте, но и занесем в государственный реестр ФИС ФРДО Рособрнадзора.
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Спасибо, что дочитали выпуск № 1534 до конца! Предыдущий выпуск «Ночного бухгалтера» найдете здесь.
Ваша наш пенсионный план — работать до 100 лет редакция