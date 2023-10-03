НДФЛ от 0% до 25%: депутаты хотят новую прогрессивную шкалу по налогу. Что нужно сдать и заплатить в октябре, сколько платят главбухам. 💸«Ночной бухгалтер» № 1534

🎁 Внимание! «Клерк» подарит ценные призы избранным подписчикам.Те, кто оформит годовую подписку на Клерк.Премиум до 24 октября, автоматически станут участниками розыгрыша. Что мы дарим? iPhone, телевизор, пылесос и другие ценные призы! Все подробности тут.

Богатые тоже платят Высокие доходы = высокий налог. Это равненство считают справедливым депутаты от партии ЛДПР, они внесли в Госдуму проект закона для изменения прогрессивной шкалы ставок по НДФЛ. Вот так она выглядит: до 360 тыс. рублей — 0%;

от 360 тыс. до 5 млн рублей — 13%;

от 5 млн до 10 млн рублей — 15%;

от 10 млн рублей — 25%. Т.е., условно, человек, который получает в месяц 30 000 рублей, налог платить не будет вообще.

Чем займемся в октябре? Бухгалтеру некогда скучать — в октябре нужно сдать отчетность за 3 квартал, заплатить налоги и взносы, отправить уведомления с учетом новых правил. Наш редактор блогов Трибуны — Наталья, позаботилась о коллегах и подготовила удобную памятку, чтобы вы ничего не пропустили из отчетов и платежей. А наш топ-эксперт и ведущая вебинаров Надежда Камышева сделала отдельную напоминалку компаниям на ОСНО.

Осенние изменения в Налоговом кодексе РФ (по Закону № 389-ФЗ) Бесплатный вебинар для бухгалтеров 11 октября в 11:00 И снова вебинар про Закону № 389-ФЗ! На этот раз обсудим важнейшие изменения в Налоговом кодексе, которые действуют с 1 октября. Бо́льшая часть поправок относится к ЕНП и ЕНС – посвятим им основную часть вебинара. Поговорим подробно про автозачёт страховых взносов, промежуточное уведомление по НДФЛ. Остановимся также на поправках в части НДС. И в целом – развеем сложности, зарядим уверенностью и пониманием! Программа Новое право по представлению промежуточного уведомления по НДФЛ

Автозачёт по страховым взносам

Контрольные соотношения (КС) к уведомлениям по ЕНП

ЕНП-уведомления с отрицательной суммой

Формирование совокупной обязанности при несоответствии КС к декларациям

Право ИП на подачу ЕНП-уведомления без КЭП

Изменения по НДС (новый реквизит счёта-фактуры, новые налоговые агенты)

Другие интересные поправки с 1 октября 2023 года, которые важно учесть всем Спикеры Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело» Инна Верменич — ведущий эксперт по бухгалтерскому учёту и налогообложению сервиса «Моё дело Бюро» Записаться на вебинар Реклама: ООО «Мое дело», ИНН 7701889831, erid:LjN8KaaM8

От 50 до 400 тысяч рублей готовы платить работодатели главбухам Исследование провел портал hh.ru. Разброс в зарплатах такой большой, потому что заработок зависит от региона, уровня профессионализма, навыков и требований самой компании к бухгалтеру. Например, более половины вакансий (53%) содержат требование о высшем образовании, а больше всего готовы платить тем, кто хорошо ориентируется в трудовом законодательстве. Чаще всего главбухов ищут для работы в консалтинге, услугах для бизнеса, строительных организациях, рознице, ИТ-компаниях и в финансовом секторе.

Соцпакет Много обсуждений последнее время вокруг пособий и пенсий. Антон Сиулуанов сообщил, что в 2024 году средняя песния составит 23 244 рубля. Все мы знаем, как считают «среднюю температуру по больнице». Но индексация и правда состоится — с 1 января пенсии проиндексируют на 7,5%. Вырастут пособия по больничным листам, по беременности и родам, уходу за ребенком. Подробнее индексация соцвыплат разобрана вот тут. Право на пенсию хотят дать и самозанятым. Пока они могут зарабатывать пенсионные баллы, если вносят добровольные взносы в СФР. Но наши читатели считают, что в случае с плательщиками НПД чиновники фактически подтверждают, что эксперимент не совсем удался. Да и в революцию по части пенсии не особо верят.