Обзоры для бухгалтера

ФНС объяснила, как платить налоги за ребенка, бумажные повестки в военкоматы никто не отменял, маркетплейсы договорились с владельцами ПВЗ. 😎 «Ночной бухгалтер» № 1540

Ребенок, даже маленький, может быть владельцем имущества и должен платить налоги. Самостоятельно он этого делать, конечно, не может, но есть же родители. Электронные повестки только дублируют обычные бумажные, а не заменяют их. Маркетплейсы подписали с владельцами ПВЗ стандарты работы. Теперь конфликтов должно быть меньше. И другие новости дня.

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ФНС объяснила, как платить налоги за ребенка, бумажные повестки в военкоматы никто не отменял, маркетплейсы договорились с владельцами ПВЗ. 😎 «Ночной бухгалтер» № 1540
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Куда сходить в декабре?

Бухгалтеры в конце года готовятся к его закрытию, внимательно следят за принимаемыми законами, ведь под бой курантов каждый раз у нас происходят масштабные изменения в учете и налогах.

Хотим сделать так, чтобы конец 2023 года стал для вас не тяжелым испытанием, а праздником!

Приходите на Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» в Москве или присоединяйтесь к нам онлайн. В программе эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, крутые презентации, ответы на вопросы из зала и чата, призы и подарки от «Клерка» и партнеров мероприятия.

Хотите участвовать онлайн? Купите билет по акции и сможете принять участие сразу в 2 мероприятиях: Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» 5 декабря Москве и «Клерк.Конференции 2.0» 14 декабря в Краснодаре.

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Заплати и баю-бай спокойно

Заплатить за свое чадо налоги родители могут несколькими способами, напоминает ФНС.

Сделать это можно по QR-коду или штрих-коду, через банк, кассу местной администрации, почту, МФЦ.

Кроме того, оплатить налоги за ребенка можно в Личном кабинете с помощью вкладки «Семейный доступ». Сначала формируется личный кабинете на ребенка, а потом в разделе с налогами родитель увидит нужного пользователя и сможет оплатить налог.

Тестовый режим

Реестр воинского учета не работает (пока), разве что в тестовом режиме. Поэтому речи о том, что все повестки теперь приходят только в электронном виде, не идет. Как и раньше их будут вручать лично или заказным письмом. Заработать по-полной реестр должен только в 2025 году.

При этом призывник может получить повестку в личном кабинете на Госуслугах или в МФЦ.

Маркировка вейпов, одежды, воды: Честный Знак отвечает на вопросы

До 1 декабря 2023 розница должна успеть промаркировать остатки электронных сигарет без кодов, иначе продавать их будет нельзя. Также рынок ожидает обязательная маркировка новых категорий одежды и безалкогольных напитков. 

Что и как делать — расскажут эксперты Честного Знака на бесплатном вебинаре сервиса МойСклад 12 октября в 11 мск.

В программе:

  • Маркировка остатков электронных сигарет

  • Маркировка новых групп легпрома

  • Этапы маркировки безалкогольных напитков

  • Электронный документооборот для маркировки

Будет и онлайн-демо: заказ и ввод кодов в оборот, оптовая отгрузка, приемка и сверка в магазине, продажа на кассе.

Забронировать место

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН 7736570901, erid:LjN8K6RAj

Мир, дружба, жвачка, маркетплейс

Владельцы ПВЗ уже давно ведут непримиримую борьбу с владельцами маркетплейсов. Первые утверждают, что им постоянно ставят палки в колеса — повышают комиссии, не выплачивают вознаграждение, меняют правила работы без предупреждения и т.п. Вторые пытаются подавить бунты, при этом не меняя тактики — мы на сайте оферту разместили, вот и пользуйтесь.

Теперь Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» подписали «Стандарты по взаимодействию маркетплейсов и владельцев пунктов выдачи заказов». ПВЗ будут предупреждать об изменениях в офертах и разрешат работать с другими логистическими службами (при некоторых оговорках).

В условиях жесткой конкуренции и вечных разборок с маркетплейсами для бизнеса бухгалтер становится надежным тылом. На курсе повышения квалификации Бухгалтер маркетплейса вы разберетесь в особенностях учета, налогов и документооборота на маркетплейсах и сможете существенно повысить свой доход. Компании, работающие на маркетплейсах, нуждаются в специалистах, понимающих специфику их работы.

12 модулей + аттестация + живое общение с преподавателями + удостоверение с занесением в реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО). Полный пакет за 26 000 рублей.

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Счет-фактура должна быть с копейками

Не путайте правила для заполнения декларации и первичного документа. В счете-фактуре есть строка «Всего к оплате». Этот показатель идет в книги продаж и покупок. НДС в декларации указывается в полных рублях, но в счете-фактуре итоговая сумма должна быть в рублях с копейками.

Просто так округлить сумму в итоговой строке нельзя.

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Что происходит на «Клерке»?

Теперь посты из нашего телеграм-канала Красный уголок бухгалтера попадают прямиком на «Клерк». Так вы сможете быстрее получить ответ на вопрос, ведь аудитория сайта намного больше и больше опытных коллег смогут вам помочь в самой непростой ситуации.

Пока публикации из КУБа идут в бетта-версии, если вы заметили какие-то ошибки или проблемы — сообщайте, пожалуйста о них шеф-редактору Наталье вот тут в личных сообщениях.

В ленте пост из КУБа легко узнать:

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Борис Мальцев — основатель, владелец и руководитель Klerk.ru (наш бессменный вождь) дал большое интервью. Посмотреть и послушать его можно по ссылке. Узнаете, как был создан «Клерк» и как Борис держит баланс между бизнесом и личной жизнью.

Спасибо, что дочитали выпуск № 1540 до конца! Предыдущий выпуск «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

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