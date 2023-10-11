ФНС объяснила, как платить налоги за ребенка, бумажные повестки в военкоматы никто не отменял, маркетплейсы договорились с владельцами ПВЗ. 😎 «Ночной бухгалтер» № 1540

Куда сходить в декабре? Бухгалтеры в конце года готовятся к его закрытию, внимательно следят за принимаемыми законами, ведь под бой курантов каждый раз у нас происходят масштабные изменения в учете и налогах. Хотим сделать так, чтобы конец 2023 года стал для вас не тяжелым испытанием, а праздником! Приходите на Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» в Москве или присоединяйтесь к нам онлайн. В программе эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, крутые презентации, ответы на вопросы из зала и чата, призы и подарки от «Клерка» и партнеров мероприятия. Хотите участвовать онлайн? Купите билет по акции и сможете принять участие сразу в 2 мероприятиях: Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» 5 декабря Москве и «Клерк.Конференции 2.0» 14 декабря в Краснодаре. Купить онлайн-билет по акции Присоединяйтесь к онлайн-трансляции и проведите два дня вместе с нами!

Заплати и баю-бай спокойно Заплатить за свое чадо налоги родители могут несколькими способами, напоминает ФНС. Сделать это можно по QR-коду или штрих-коду, через банк, кассу местной администрации, почту, МФЦ. Кроме того, оплатить налоги за ребенка можно в Личном кабинете с помощью вкладки «Семейный доступ». Сначала формируется личный кабинете на ребенка, а потом в разделе с налогами родитель увидит нужного пользователя и сможет оплатить налог.

Тестовый режим Реестр воинского учета не работает (пока), разве что в тестовом режиме. Поэтому речи о том, что все повестки теперь приходят только в электронном виде, не идет. Как и раньше их будут вручать лично или заказным письмом. Заработать по-полной реестр должен только в 2025 году. При этом призывник может получить повестку в личном кабинете на Госуслугах или в МФЦ.

Маркировка вейпов, одежды, воды: Честный Знак отвечает на вопросы До 1 декабря 2023 розница должна успеть промаркировать остатки электронных сигарет без кодов, иначе продавать их будет нельзя. Также рынок ожидает обязательная маркировка новых категорий одежды и безалкогольных напитков. Что и как делать — расскажут эксперты Честного Знака на бесплатном вебинаре сервиса МойСклад 12 октября в 11 мск. В программе: Маркировка остатков электронных сигарет

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Электронный документооборот для маркировки Будет и онлайн-демо: заказ и ввод кодов в оборот, оптовая отгрузка, приемка и сверка в магазине, продажа на кассе. Забронировать место Реклама: ООО «Логнекс», ИНН 7736570901, erid:LjN8K6RAj

Мир, дружба, жвачка, маркетплейс Владельцы ПВЗ уже давно ведут непримиримую борьбу с владельцами маркетплейсов. Первые утверждают, что им постоянно ставят палки в колеса — повышают комиссии, не выплачивают вознаграждение, меняют правила работы без предупреждения и т.п. Вторые пытаются подавить бунты, при этом не меняя тактики — мы на сайте оферту разместили, вот и пользуйтесь. Теперь Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» подписали «Стандарты по взаимодействию маркетплейсов и владельцев пунктов выдачи заказов». ПВЗ будут предупреждать об изменениях в офертах и разрешат работать с другими логистическими службами (при некоторых оговорках). В условиях жесткой конкуренции и вечных разборок с маркетплейсами для бизнеса бухгалтер становится надежным тылом. На курсе повышения квалификации Бухгалтер маркетплейса вы разберетесь в особенностях учета, налогов и документооборота на маркетплейсах и сможете существенно повысить свой доход. Компании, работающие на маркетплейсах, нуждаются в специалистах, понимающих специфику их работы. 12 модулей + аттестация + живое общение с преподавателями + удостоверение с занесением в реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО). Полный пакет за 26 000 рублей. Купить доступ к курсу

Счет-фактура должна быть с копейками Не путайте правила для заполнения декларации и первичного документа. В счете-фактуре есть строка «Всего к оплате». Этот показатель идет в книги продаж и покупок. НДС в декларации указывается в полных рублях, но в счете-фактуре итоговая сумма должна быть в рублях с копейками. Просто так округлить сумму в итоговой строке нельзя.