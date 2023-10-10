ИП не сможет резервировать взносы, пока не заплатит налог на имущество, лайфаки по платежам на ЕНС, будет новая категория бизнеса - МСП+. 🙄«Ночной бухгалтер» № 1539

Под одну гребенку Для налоговиков не важно, что за деньги лежат на сальдо ЕНС, в резерв заберут все, что вы туда перечислили. Собственно, в принципе «одного котла» и есть смысл ЕНС. Но для ИП и его бухгалтера это создает проблемы. Например, бухгалтер переводит взносы, а ФНС списывает их в резерв в счет уплаты по налогу на имущество. Жизнь бухгалтера все больше напоминает экшен-фильм, все время что-то происходит и нужно подстраиваться под обстоятельства. Вот какую историю рассказывает наша подписчица в комментариях:

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Лайфхаки для бухгалтера Чтобы сальдо на ЕНС не стало для вас неожиданностью, нужно придерживаться нескольких правил. Эти лайфхаки мы собрали в одной новости. Напомним, что в октябре в очередной раз поменяли порядок списания налогов с единого счета, так что важно не запутаться и вовремя пополнить его на нужную сумму.

Категоря «Плюс» Есть, например, переходное состояние у упрощенцев, когда они превысили обычный лимит, но просто стали платить чуть больше налога по повышенной ставке. При этом сохраняется возможность и дальше работать на упрощенке. Нечто похожее придумали и для категорий бизнеса. Сейчас их три: Микропредприятия с годовым доходом до 120 млн рублей и 15 сотрудниками;

Малые компании с коллективом от 16 до 100 человек и доходом до 800 млн рублей в год;

Средние — от 101 до 250 штатных работников и годовой доход до 2 млрд рублей. Все, что выше — крупный бизнес. Но с 2025 года хотят внедрить промежуточную категорию — МСП+. Это позволит в переходный период сохранить для компании льготы, предназначенные для поддержки малого и среднего бизнеса. Правда, наша читательница и блогер Наталья Горячая выразила сомнения в том, что новшество действительно будет работать как надо, ведь распространять его собираются на предприятия из приоритетных отраслей.

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Имущественные налоги — хит сезона. Две напоминалки Зачем, мы столько пишем про налоги по имуществу физлиц? Потому что вы много про них спрашиваете! Эти налоги платят ИП и самозанятые, т.к. их налоговый статус на уплату, например, транспортного налога, никак не влияет. Для организаций же такие налоги — отдельная головная боль, т.к. ФНС может насчитать совсем не то же самое, что бухгалтерия, нужно сдавать по ним уведомления, а еще следить за резервами на ЕНС. И вот вам еще две напоминалки: Для налога на имущество организаций (если недвижимость не входит в перечень облагаемого по кадастровой стоимости) важна среднегодовая стоимость. Для определения среднегодовой нужна остаточная стоимость ОС. Ее формируют по правилам бухучета, утвержденным учетной политикой. Минфин напомнил, что считать сроком полезного использования таких объектов. В уведомлениях по налогам, которые рассылают физлицам, включают и НДФЛ, начисленный за 2022 год. Он попадет в уведомление, если налоговые агент не полностью удержал НДФЛ у сотрудника или если был начислен НДФЛ с процентов по вкладам.

Новые счета-фактуры пока не утвердили Для тех, кто работает с прослеживаемыми товарами, ФНС должна утвердить новые формы счетов-фактур. Но пока их нет, можно пользоваться старыми бланками, а после утверждения будет переходный период — до 1 октября 2024 года. Все, как всегда — правила поменяли, а формы нет.

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