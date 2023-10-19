Сотрудник отказался получить повестку — что делать? Одежде тоже хотят давать паспорт, за навязывание платных услуг будет грозить штраф. ⭐«Ночной бухгалтер» № 1546

Вручать или не вручать?
Сегодня мы рассказали в новости, как поступить работодателю, если работник не хочет получать повестку. В комментариях отметили, что у организации вообще нет такой обязанности — закон №53-ФЗ закрепляет обязанность по оповещению работника о вызове (повестке) военкомата и обеспечению для работника возможности явится по повестке.
В то же время в законе говорится, что комиссариаты направляют вызовы (повестки) в организации в отношении работников. Это значит, что работодателю нужно как минимум подтвердить, что он пытался оповестить сотрудника.
Кстати, сегодня на «Клерке» вышло интервью с Натальей Горячей — руководителем консалтинговой фирмы и популярным среди бухгалтеров блогером. Она считает, что пока рано говорить о статистике штрафов, практике смягчающих обстоятельств и тому подобном, ведь еще и месяца не прошло после введения новых правил.
А еще о воинском учете вспоминали в выпуске БухТуба — бухгалтерам порядком надоело, что на них скидывают вообще все вопросы учета в компании, не считаясь с должностной инструкцией.
Как контролировать налоговую нагрузку, чтобы избежать блокировки по 115-ФЗ
Банк внимательно следит за вашими операциями, а еще обычно его очень смущает низкая налоговая нагрузка. Хотите узнать, как снизить риски, чтобы избежать блокировки по 115-фз? Эксперты компании «Ортикон Групп» ответят на ваши вопросы 25 октября в 11:00 на бесплатном вебинаре.
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Каждому платьицу по паспорту
Очередная крышесносная и бюджетоосвоительная инициатива исходит от Российского экологического оператора (РЭО). Предлагается создать для одежды цифровой паспорт. Там будет информация о составе материала, о месте производства, какая у ткани структура и цвет, а также фотографии изделия.
На первый взгляд напоминает маркировку, но цели — разные. Честный ЗНАК отслеживает товары, чтобы избавить рынок от контрафакта, а вот цифровой паспорт на колготки и платья позволит их быстрее и проще перерабатывать по мнению авторов идеи.
Бухгалтеры нововведение сразу оценили:
Новые штрафы в КоАП
Новый закон устанавливает ответственность за навязывание платных дополнительных товаров и услуг. Юрлицам грозит штраф от 20 до 40 тыс. рублей.
Еще более высокий штраф — до 300 тысяч грозит за «необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения».
ИП на ОСНО: как заполнить уведомление по НДФЛ
Мы сделали удобную напоминалку, в которой рассказали, какие коды нужно поставить в уведомлении ИП на ОСНО, чтобы правильно отразить НДФЛ по себе и наемным сотрудникам. А еще напомнили коды КБК.
Отказали в вычете? Попробуйте еще раз!
Если вам отказали в вычете по НДС из-за ошибок в счете-фактуре, то можно повторно заявить вычет после исправления недочетов.
А вот если отказали из-за серьезных нарушений, например, была попытка уклонения от уплаты налога, то заявлять вычет снова — опасно.
УСН как искусство
Да, учет может быть искусством. Когда надо подумать, как платить налог поменьше, но при этом не рисковать при налоговой проверке. Каждый бухгалтер немножко художник.
Мы даем возможность развить свой творческий потенциал. Что нужно художнику — качественные инструменты — кисти, краски, холст и капелька таланта. Бухгалтеру нужны качественные знания.
Поможем вам полюбить УСН и научим легко решать любые нестандартные ситуации в учете на онлайн-курсе Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С.
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☑️ Рассчитывать налог по упрощенке в любых ситуациях.
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Спасибо, что дочитали выпуск № 1546 до конца! Предыдущий выпуск «Ночного бухгалтера» найдете здесь.
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