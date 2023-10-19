Сотрудник отказался получить повестку — что делать? Одежде тоже хотят давать паспорт, за навязывание платных услуг будет грозить штраф. ⭐«Ночной бухгалтер» № 1546

Вручать или не вручать? Сегодня мы рассказали в новости, как поступить работодателю, если работник не хочет получать повестку. В комментариях отметили, что у организации вообще нет такой обязанности — закон №53-ФЗ закрепляет обязанность по оповещению работника о вызове (повестке) военкомата и обеспечению для работника возможности явится по повестке. В то же время в законе говорится, что комиссариаты направляют вызовы (повестки) в организации в отношении работников. Это значит, что работодателю нужно как минимум подтвердить, что он пытался оповестить сотрудника. Кстати, сегодня на «Клерке» вышло интервью с Натальей Горячей — руководителем консалтинговой фирмы и популярным среди бухгалтеров блогером. Она считает, что пока рано говорить о статистике штрафов, практике смягчающих обстоятельств и тому подобном, ведь еще и месяца не прошло после введения новых правил. А еще о воинском учете вспоминали в выпуске БухТуба — бухгалтерам порядком надоело, что на них скидывают вообще все вопросы учета в компании, не считаясь с должностной инструкцией.

Как контролировать налоговую нагрузку, чтобы избежать блокировки по 115-ФЗ Банк внимательно следит за вашими операциями, а еще обычно его очень смущает низкая налоговая нагрузка. Хотите узнать, как снизить риски, чтобы избежать блокировки по 115-фз? Эксперты компании «Ортикон Групп» ответят на ваши вопросы 25 октября в 11:00 на бесплатном вебинаре. Записаться бесплатно Реклама: ООО «Ортикон-ИТ Интегратор», ИНН: 7715795012, erid:LjN8KWWtu

Каждому платьицу по паспорту Очередная крышесносная и бюджетоосвоительная инициатива исходит от Российского экологического оператора (РЭО). Предлагается создать для одежды цифровой паспорт. Там будет информация о составе материала, о месте производства, какая у ткани структура и цвет, а также фотографии изделия. На первый взгляд напоминает маркировку, но цели — разные. Честный ЗНАК отслеживает товары, чтобы избавить рынок от контрафакта, а вот цифровой паспорт на колготки и платья позволит их быстрее и проще перерабатывать по мнению авторов идеи. Бухгалтеры нововведение сразу оценили:

Новые штрафы в КоАП Новый закон устанавливает ответственность за навязывание платных дополнительных товаров и услуг. Юрлицам грозит штраф от 20 до 40 тыс. рублей. Еще более высокий штраф — до 300 тысяч грозит за «необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения».

ИП на ОСНО: как заполнить уведомление по НДФЛ Мы сделали удобную напоминалку, в которой рассказали, какие коды нужно поставить в уведомлении ИП на ОСНО, чтобы правильно отразить НДФЛ по себе и наемным сотрудникам. А еще напомнили коды КБК.

Отказали в вычете? Попробуйте еще раз! Если вам отказали в вычете по НДС из-за ошибок в счете-фактуре, то можно повторно заявить вычет после исправления недочетов. А вот если отказали из-за серьезных нарушений, например, была попытка уклонения от уплаты налога, то заявлять вычет снова — опасно.