Бухгалтеры ругают ЕНС, разработчиков и Егорова, если не взяли на работу — требуйте объяснений, Минфин США расширяет санкции. 🤐«Ночной бухгалтер» № 1557

🔥 Это событие не должен пропустить ни один бухгалтер!

Приходите, приезжайте, прилетайте на II всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» 5 декабря в Москве.

Не зря же мы собрали топовых спикеров — кандидата экономических наук, победителя конкурса «Бухгалтерский оскар», налогового адвоката с опытом работы в силовых структурах, эксперта по трудовым отношениям, соразработчика новых ФСБУ!

В программе вас ждут эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой, крутые презентации, ответы на вопросы из зала и чата, призы и подарки от «Клерка» и партнеров мероприятия.

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Нечего почитать — зайдите в чат ФНС Вот уж где не соскучишься. Тут и возмущенные ИП, и гневные бухгалтеры, и раздраженные руководители. Переписка — зачитаешься. Вот, например, налоговики сожалеют, что сертификат электронной подписи был отозван по ошибке, но хотя она устранена, директору придется снова обратиться за получением подписи в ФНС. Есть вопросы и к тому, как пройдет сдача годовой отчетности. На «Клерке» некоторые даже предлагают сделать куклу Вуду в виде главы ФНС. Пожалеем Даниила Вячеславовича, вдруг исправится.

Ты, отказала мне два раза! Если после собеседования вам отказали в приеме на работу, но не назвали причину отказа, у вас есть право в порядке статьи 64 ТК требовать пояснений в письменной форме. Наши читатели считают, что в этом нет смысла. Работодатель вряд ли озвучит реальную причину, указав, например, что нашли более опытного кандидата. Но если вам интересно — здесь бланк такого требования.

Мем дня

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Минфин США добавил в санкционный список почти 200 организаций и 30 физлиц В список попали несколько российских банков — «Абсолют банк», «Почта банк», ХКФ-банк, «Русский стандарт», ВБРР, Русьрегионбанк, «Бланк банк» (в прошлом — «Веста», дочка МКБ), а также СПБ биржа и East West United Bank (люксембургский банк АФК «Система»).

Появились критерии «предпринимательских» преступлений Президент подписал закон, в котором определено, какие преступления будут считаться «предпринимательскими». Например, под преступлением, совершенным директором понимается нарушение закона при управлении компанией, которое было направлено на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Пенное подорожает На пиво, медовуху, сидр и пуаре хотят установить минимальные розничные цены. Цель — в избавлении рынка от некачественной продукции. Стоимость дешевого пива при этом возрастет на 10-15%.

На любую дату — теперь удобнее стало узнавать о долгах на ЕНС Теперь справки о задолженности в бюджет формируются на конкретную дату. Подать заявление на получение сведений можно на бумаге или электронно. Как это сделать — читайте здесь.